Партия мира Новинского: Когда Ахметов будет воевать с Ляшко

Юрій Васильченко / Depo.ua

"Оппоблоковец" Вадим Новинский объявил о создании нового политпроекта, под крышей которого, очевидно, соберут всех друзей Рината Ахметова.

Новинский, который ранее обещал отдельную платформу в "Оппозиционном блоке", созрел к самостоятельности. "Именно ради устойчивого мира в Украине мы с единомышленниками инициируем общественное движение "Партия мира". Он объединит различные группы, организации, отдельных граждан. Верю, что мир станет реальностью, а "Партия мира" поставит точку в вакханалии мракобесия, охоты на ведьм, лжи, ненависти и низкопробной пропаганде, которыми власть кормит народ в течение четырех лет", - провозгласил политик.

Учитывая тесные отношения этого депутата с командой бывшего "хозяина Донбасса" Рината Ахметова, можно спрогнозировать, что на первых ролях в партии "мирных голубков" окажутся Наталья Королевская, Александр Вилкул, Борис Колесников и другие лица, которые давно входят в группу "ахметовцев". Не исключено, что спикерами этого движения будут даже такие одиозные личности, как Елена Бондаренко. Это у патриотически настроенных граждан те же Королевская или Бондаренко вызывают идиосинкразию, а для бывшего электората Партии регионов, особенно на Донбассе, они в первую очередь свои, говорящие с избирателем на понятном языке.

То есть, сразу становится понятным, что расчет Новинский и компания делают на "бело-голубой пояс", который после Майдана на некоторое время исчез, но его, на самом деле, легко восстановить. Ставка в первую очередь будет делаться на подконтрольные территории Донбасса, где с момента начала боевых действий на востоке активно работают благотворительные структуры Ахметова, которые готовят почву для возвращения политического влияния этого олигарха после завершения войны или ее заморозки.

Благодаря семейству Вилкулов на Днепропетровщине, уже на старте у проекта Новинского есть неплохие перспективы. Он сам имеет ресурс в Николаеве. Там хоть и насыпали соли на хвост бывшим "регионалам" в деле "Мультика", но посадок нет. А если так, то все позволено.

Это, кстати, касается и самого Новинского. В конце октября 2016 года Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Новинский является одним из подозреваемых в деле против экс-президента Виктора Януковича относительно давления на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). В частности, речь шла о незаконном лишении свободы экс-предстоятеля УПЦ МП Владимира и митрополита Александра Драбинко. А уже 8 декабря Верховная Рада дала согласие на снятие депутатского иммунитета с подозреваемого нардепа. Через короткий промежуток времени про эту скандальную историю перестали писать, на какой стадии дело сейчас, вообще неизвестно. По крайней мере, политические чаяния Новинского свидетельствуют о том, что садиться в тюрьму в ближайшие годы он точно не собирается.

Пока в "Партии мира" видны пробелы на Харьковщине. Ее окучивают Вадим Рабинович и Евгений Мураев из похожего по идеологии проекта "За жизнь". Там еще есть Михаил Добкин, который пока ни к кому не пристал, а решил поиграть в самостоятельность, создав партию христианских социалистов. Ее перспективы, прямо скажем, проходной барьер не тянут, но для торгов с Ахметовым за участие в "Партии мира" очень даже подходят. Так что, возможно, впоследствии к "миротворцам" Новинского присоединится и Добкин.

Но кроме материального и человеческого ресурсов, наличествующих у экс-"регионалов", которые окажутся в новом проекте, очень мощным ресурсом остается влияние на УПЦ МП. Не секрет, что Новинский является приближенным к руководству этой церкви, он имеет поддержку в Москве. Идеология "Партии мира" совпадает с тем, что говорят московские батюшки: они за мир, но то обстоятельство, что на Украину напала Россия, упорно замечать не хотят. То есть, попы-агитаторы проекту Новинского точно обеспечены.

Теперь еще несколько нюансов. Первый: "Партия мира" пока что выглядит лишь как один из пророссийских проектов, которые существуют или будут созданы под следующие выборы. А это означает, что они либо будут бороться за электорат с "За жизнь", "Оппоблоком", "Видродженням" и другими осколками "регионалов", или из-за поребрика поступит указание всем лечь под эту политсилу. Хотя, выполнять указания из Москвы беспрекословно, это не для наших политиков. Даже, если они любят Путина, все равно будут делать по-своему. Поэтому, скорее всего, все "партии мира" будут между собой жестко воевать за избирателя.

Второй нюанс - что дальше будет с "Оппозиционным блоком". Если "Партия мира" рассчитывает на что-то серьезное, то "ахметовская" группа должна создать собственную группу в парламенте. Людей на нее у них хватит, если подтянуть внефракционных. Отсюда логичный вопрос: каким будет ход другой группы влияния - Фирташа и Левочкина. Бедными родственниками к Новинскому они точно не пойдут, поэтому, скорее всего, скоро увидим какой-то партийный вариант и от них.

Третий нюанс - будут ли выставлять "миротворцы" Новинского своего кандидата на президентских выборах. Для серьезного политпроекта - это обязательный фактор. Сам Новинский на такую роль не подходит. Так что, не исключено, что сделают ставку на Королевскую, у которой "есть мечта". Или же на Вилкула, который и так пиарится в соцсетях.

И, последний нюанс - если есть "партия мира", должна быть и "партия войны". В общих чертах для экс-"регионалов" это вся нынешняя власть, буквальнее - "Народный фронт". Но для большей уверенности на выборах нужен враг, с которым партия конкретно будет воевать. Может, мы и ошибаемся, но у этой технологии есть отличный кандидат на роль врага - "радикалы" Олега Ляшко. В СМИ много писали про определенные отношения этой политсилы с "ахметовскими". Выходит, столкнуть лбами Ляшко, Мосийчука, Лозового и компанию с Новинским, Королевской, Вилкулом и т.п. - это же бинго на парламентских выборах!