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Луценко просит КДК прокуроров рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с поста замгенпрокурора-руководителя САП
14:45 30.03.2018 |
Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) за рассмотрением вопроса снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.
"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Н.Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП",- написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.
"В рамках уголовного производства, которое расследуется совместной группой ГПУ и НАБУ по полученным в ходе следствия фактами, которые должным образом рассекречены, в КДКП за подписями генерального прокурора и директора НАБУ сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Назаром Холодницьким дисциплинарных проступков", - пояснил генпрокурор.
Как сообщалось, в середине марта СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете главы САП Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. Появилась также информация о якобы намерении Н.Холодницкого уйти в отставку в ближайшее время.
В САП заявили, что Н.Холодницкий исполняет свои обязанности в обычном режиме, а 21 марта вместе с директором НАБУ Артемом Сытником будет в Брюсселе, где, как ожидается, до конца текущей недели состоится ряд рабочих встреч.
26 марта Ю.Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя САП, но отметил, что они только начинаются.
30 марта в КДКП были направлены дисциплинарные жалобы за подписями Ю.Луценко и А.Сытника о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. Они были направлены в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытыми в ходе следствия фактам.
О сути инкриминируемых Н.Холодницкому дисциплинарных проступков спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко не сообщил, вместо этого перечислив все основаниями дисциплинарной ответственности прокурора закону "О прокуратуре": "Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение охраняемой законом тайны, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения".
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