Профицит текущего счета платежного баланса в феврале составил $9 млн

Профицит текущего счета платежного баланса в феврале, по предварительным данным Национального банка, составил 9 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

С начала года профицит текущего счета составлял 128 млн долларов (по сравнению с профицитом в 152 млн долларов в январе-феврале прошлого года).

Отмечается, что экспорт товаров замедлил рост в феврале почти до 11% в годовом измерении (далее - г/г) несмотря на сохранение благоприятной ценовой конъюнктуры для черных металлов, руд и зерновых.

Ухудшение показателей экспорта ряда товарных групп прежде всего отражало замедление роста объемов производства отдельных отраслей, а осложнение транспортных перевозок при неблагоприятных погодных условиях стало дополнительным фактором.

Всего за первых два месяца текущего года экспорт товаров вырос на 16,6% до 6,7 млрд долларов.

Импорт товаров также замедлил темпы роста в феврале (до 9,5% г/г), преимущественно за счет энергоносителей и продукции химической промышленности.

В целом в январе-феврале импорт товаров вырос на 19% до 8,0 млрд долларов.

В феврале по финансовому счету, в отличие от предыдущего месяца, наблюдался чистый приток капитала (в размере 243 млн долларов).

Это в первую очередь связано с активизацией притока капитала нерезидентов в государственные гривневые долговые ценные бумаги.

В то же время рост чистых внешних обязательств частного сектора составил лишь 82 млн долларов.

Также в феврале несколько ускорилось сокращение объемов наличной валюты вне банков, которое возобновилось в январе.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в феврале составили 111 млн долларов и были полностью направлены в реальный сектор в форме увеличения акционерного капитала.

С начала года чистый приток ПИИ составил 191 млн долларов.

В общем платежный баланс Украины в феврале 2018 был сведен с профицитом на сумму 252 млн долларов.

Учитывая его дефицит в январе по результатам двух месяцев сальдо сводного платежного баланса осталось отрицательным (197 млн долларов).

Как следствие, международные резервы по состоянию на начало марта практически не изменились по сравнению с уровнем начала февраля и составили, по уточненным данным, 18,4 млрд долларов или 3,5 месяца импорта будущего периода.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году дефицит текущего счета платежного баланса по предварительным данным НБУ составил 3,8 млрд долларов.