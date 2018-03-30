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Мощная раскачка межбанка 29 марта завершилась лишь копеечным подорожанием доллара
23:07 29.03.2018 |
Можно сказать, что гривна отделалась малой кровью, ведь с самого утра котировки взвинчивались на 13 копеек, и экспортеры готовы были гнать рынок выше 26,60 грн./$.
«Торговая сессия открылась с гэпом вверх, на ожиданиях роста курса доллара, связанных с выплатой средства по возврату НДС, пасхальными выходными в Европе и покупкой валюты под репатриацию в начале апреля. Открывшись котировками 26,50-26,55 грн./$ рынок довольно быстро вырос до 26,56-26,59 грн./$. Однако, достигнув этого уровня котировки на некоторое время замерли, а потом и вовсе уверенно начали снижаться и уже до обеда достигли уровня 26,47-26,49 грн./$», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Котировки откатились благодаря крупным продажам Нацбанка с самого утра.
«По нашим оценкам, НБУ продал до $34 млн. Курс продажи был возле отметки 26,55 грн./$, с небольшими вариациями. Судя по откатившимся котировкам, основные покупатели были удовлетворены, и цена нашла новую точку баланса», - заверил директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.
Кстати, говорят, что наибольшую часть нацбанковского доллара выкупил как раз ПУМБ, который второй день подряд остается крупнейшим покупателем валюты на межбанке. Это главная причина обострения спекулятивных настроений 28-29 марта: ключевой поставщик доллара в страну перестал наполнять рынок валютой, и вышел ее скупать. Официальных объяснений на этот счет ПУМБ не давал, хотя предполагается, что он работает под главного клиента - группу «Метинвест», которой нужно платить иностранным инвесторам проценты по еврооблигациям.
Помогали НБУ насыщать межбанк долларом государственные Укрэксимбанк и Укргазбанк, а также ING Bank и Укрсоцбанк. Кроме ПУМБа из покупателей валюты выделяли только привычный в этой роли ProCredit Bank.
«Дополнительные факторы, стимулировавшие сегодня покупки валюты - это продолжающиеся выплаты по НДС, которые вероятно продолжатся и завтра (еще не все получили выплату от Госказначейства), а также пасхальные выходные в Старом Свете и США, из-за которых завтра и в понедельник не будут работать европейские и американские банки. Наши компании старались рассчитаться с ними до праздника», - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Кстати, торги активизировались не только по доллару.
«Допускаем, что сегодня были закрыты заявки в евро и британском фунте, чтобы успеть отправить платежи до окончания квартала (30 марта и 2 апреля - выходные по этим валютам), что вызвало краткосрочный взлет курса, который был сглажен благодаря интервенции НБУ», - отметил Стадник.
Благодаря всему этому общий объем торгов 29 марта вырос со вчерашних $388,04 млн. до $418,76 млн.
А наличные курсы валют подстроили в тон межбанку. «Тренды наличного рынка симметричны межбанковским, но по-прежнему более оптимистичны: утренний уровень котировок составил 25,34-26,40 грн./$, к середине дня они снизились до 26,31-26,37 грн./$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Завтрашнее движение курса будет зависеть от двух ключевых факторов, которые наложатся на выходные в Европе: оставшиеся выплаты по НДС и позиция ПУМБ. Если Госказначейство отправит свою выплату под конец дня (после основных торгов на межбанке), а экспортный банк перестанет скупать доллар, то валютный курс не сильно раскачают.
«Скорее всего, старт межбанка произойдет в рамках 26,45-26,55 грн./$. И при отсутствии крупных покупок может не сильно отклоняться от этих значений. Все будет зависеть от спроса», - считает Юрий Гриненко.
В ПУМБе о своих планах по торговле не сильно распространяются, но в целом рассчитывают на укрепление гривны.
«Рассчитываем, что завтра будет придержана часть покупок по евро и фунтам, в связи с выходными в ЕС и невозможностью осуществить платежи в этих валютах. Это окажет влияние на курс, и по нашим оценкам, велика вероятность открытия межбанка с отметок 26,40-26,50 и постепенное снижение к 26,30-26,40 грн./$ с последующей проторговкой на этих цифрах», - спрогнозировал Антон Стадник.
Рядом находятся и ожидания Олега Куринного на пятницу - 26,35-26,45 грн./$.
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