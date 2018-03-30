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Билецкий против Корчинского: Зачем националисты устроили цирк касательно ZIK
21:56 29.03.2018 |
Появление под стенами телеканала различных групп националистов вызвано не идеологией, а обычным отстаиванием бизнес-интересов различных групп влияния.
Конфликт касательно телеканала ZIK, который длится уже не один месяц, похоже, достиг апогея. Начиная с осени прошлого года СМИ неоднократно писали о желании приобрести данный актив нескольких политических групп. В частности, поговаривали, что переговоры с официальным владельцем телеканала Петром Дыминским с одной стороны вели нардепы от БПП Александр Третьяков и Глеб Загорий (относительно последнего в прессу делались "вбросы" о якобы попытке рейдерского захвата телеканала), с другой - люди, связанные с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Никакой конкретики - исключительно слухи.
А позавчера в помещение телеканала нагрянули "Национальные дружины" - силовое подразделение "Национального корпуса" Андрея Билецкого. "Дружинники" пояснили, что будут охранять помещение от нападений. Правда, не пояснили, кто именно должен напасть на ZIK. Ранее телеканал опубликовал заявление, что его должны захватывать с подачи Администрации президента. Не исключено, что это был повод для того, чтобы потом позвать "Нацдружины" на помощь - а именно это и сделал ZIK. Появление парней в камуфляже вызвало ряд версий относительно того, кто же "зашел" на канал.
Путаницу в этот диспут добавил Дмитрий Корчинский - многолетний лидер "Братства" и организатор различных скандальных акций. Он заявил об осаде телеканала, который расположен в Октябрьском дворце. В отличие от "дружинников", Корчинский хотя бы сумел объяснить, зачем он это делает. Мол, канал хотят продать одиозному куму Путина Виктору Медведчуку, а он не допустит этого. Это при том, что за время председательства Медведчука в Администрации президента Кучмы, сам Корчинский вел провластную программу "Однако", а в 2003-м говорил, что Медведчук ему нравится.
Интересна реакция со стороны редакции ZIK. В своих официальных заявлениях там положительно оценили появление "дружинников", тогда как осаду от Корчинского назвали абсурдом и давлением на свободу слова.
Очевидно, что "Нацдружины" и Корчинский представляют разные группы влияния. Если говорить о силовом крыле Билецкого, то в последнее время в СМИ неоднократно отмечали потепление отношений этого деятеля с группой Третьякова, с одновременным охлаждением отношений с командой Авакова, на фоне трения между данными игроками. В СМИ писали, что Третьяков поддерживает "азовцев" ("нацдружинников), а те его. Связаны ли погромы лотерейных киосков "М. С. Л.", чем прославились в "Нацкорпусе", с конкуренцией этого оператора и "Украинской национальной лотереей", утверждать не беремся. Тем более, бойцы Билецкого объясняли свои действия правдоподобно: мешали российскому бизнесу, к которому применены санкции.
Стоит напомнить, что еще в январе Аваков, во время заседания Кабмина, выступил против назначения Валентина Манько на должность главы службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции. Манько в прессе называют креатурой Третьякова.
Относительно Корчинского, то его связывали с окружением Авакова. Он и не скрывает тесных отношений с экс-начальником Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а сейчас скандальным лидером социалистов Ильей Кивой. О появлении последнего неподалеку от канала во время акций "братчиков" говорила в эфире ZIK Наталья Влащенко.
Кстати, есть еще одно интересное ответвление. Поговаривают, недавние "маски-шоу" на заводе АТЕК, на котором находится тренировочная база "Азова", также могут быть связаны с конфликтом за контроль над телеканалом ZIK. Билецкому могли давать понять, чтобы не вмешивался. Однако его "дружинники" поступили с точностью до наоборот.
Исходя из этого, напрашивается простой и одновременно печальный вывод: появление "братчиков" и "нацдружинников" в этой истории не имеет никакого отношения к вопросам идеологии. Все гораздо прозаичнее: и орлы Билецкого, и братья Корчинского отстаивают разные бизнес-интересы. Кстати, совсем упустили из вида Медведчука. Такое впечатление, что Корчинский вспомнил данного одиозного персонажа в качестве "пугала". Если нет, тогда что же, "Нацдружины" охраняют канал, чтобы его приобрел Медведчук? Это тоже как-то не вяжется с патриотическим имиджем Билецкого и компании...
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