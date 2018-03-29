Убедит ли Савченко суд дать ей не срок, а Оскар?

Юрий ВИШНЕВСКИЙ /Деловая столица

Защита Савченко готовится к тому, что развалить дело не удастся. На этот случай Савченко вживается в роль артистки собственной пьесы.

Апелляционный суд Киева 29 марта отклонил жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко на решение Шевченковского райсуда Киева о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Такое решение апелляционной инстанции, конечно, можно называть прогнозируемым. Но не так легко спрогнозировать конечный итог дела Савченко, то есть какой будет вынесен приговор по этому делу.

Юрий Луценко пообещал, что ждать рассмотрения дела Савченко в суде придется не очень долго. По словам генпрокурора, следователь намерен в два, максимум в три месяца завершить следственные действия и передать дело на ознакомление, а затем и начать соответствующий судебный процесс. Из слов Луценко можно сделать вывод, что процесс над Савченко все-таки не успеет начаться до 20 мая, когда истечет срок ее содержания под стражей. Напомним, Шевченковский райсуд 23 марта избрал Савченко меру пресечения сроком на 59 суток. А значит, этот срок придется продлевать, для чего будет необходимо новое судебное решение. Наверное, суд удовлетворит просьбу стороны обвинения о продлении срока, а сторона защиты, наверное, опять подаст апелляцию. В то же время сама Савченко и ее адвокаты, скорее всего, постараются затянуть ознакомление с делом. Все это может отодвинуть начало судебного процесса над Савченко на июль или даже на август.

Впрочем, такие действия стороны защиты можно назвать тактическими, они вряд ли повлияют на исход дела. Более важно то, какая у защитников Савченко стратегия. Адвокат Виктор Чевгуз особые надежды возлагает на тот факт, что Шевченковский райсуд 23 марта отказался принимать в качестве доказательства от стороны обвинения протокол осмотра оптического диска, на котором зафиксированы результаты проведения негласных следственных (розыскных) действий. Такую свою позицию суд обосновал тем, что в материалах судебного дела отсутствуют процессуальные решения, на основе которых проводились эти негласные следственные (розыскные) действия. Чевгуз надеется, что, потянув за эту зацепку, можно будет развалить все дело.

В принципе такой риск исключать нельзя. Это общая проблема любых дел против народных депутатов. По закону проводить негласные следственные действия по отношению к народному депутату можно исключительно после снятия с него неприкосновенности, то есть, когда Верховная Рада даст согласие на привлечение его к уголовной ответственности. По отношению к Савченко парламент дал такое согласие 22 марта, а до того следователи не имели права собирать против нее никаких улик.

Тем не менее у стороны обвинения есть возможность предъявлять улики, найденные "случайно" - в ходе следствия по другому делу. В случае Савченко таким "другим делом" является дело Владимира Рубана, который был задержан 8 марта. И хотя Шевченковский райсуд отказался принимать в качестве доказательства один оптический диск, у следствия могут найтись другие аргументы. Включая, например, показания свидетелей, которые видели то, что содержится на том диске. А также показания того же Рубана (знающие люди сообщают, что он разговорчивый, потому что ввязался в этот заговор не "ради идеи", а ради финансового вознаграждения) и других соучастников.

Кроме того, не надо забывать, что формально следствие против Савченко только началось. И если следователь сказал, что ему нужно два-три месяца, то наверняка он это время не потратит впустую. Поэтому можно предположить, что к судебному процессу сторона обвинения подготовится достаточно основательно, чтобы суд не вынес оправдательный приговор за недостаточностью улик и недоказанностью вины.

Однако у Савченко и ее адвокатов есть в запасе другая стратегия. И заключается она не в том, чтобы суд признал Савченко неподсудной по причине невменяемости, как можно было бы подумать, наслышавшись всевозможных комментариев. По крайней мере, саму Савченко такой вариант совершенно не устраивает. Она надеется не просто избежать наказания, но и двинуться в президенты. На канале NewsOne уже и видеоролик показали о ее президентских планах.

Запасная стратегия Савченко заключается в том, чтобы представить все то, в чем Савченко обвиняют, как разыгранный ею спектакль, на который она якобы имела полное право как народный депутат. На заседании Апелляционного суда Савченко фактически уже озвучила эту стратегию. В ней два ключевых элемента. Во-первых, действующее законодательство, по утверждению Савченко, избавляет народных депутатов от какой-либо ответственности, поэтому они могут делать все, что захотят. И уже тем более, как отметила Савченко в суде, говорить все что угодно, какими бы "маразматическими не были эти слова".

Во-вторых, опять же, по утверждению Савченко, она хотела обратить на это внимание генпрокурора и потому разыграла спектакль с заговором, чтобы показать всю абсурдность ситуации, когда народные депутаты ненаказуемы. "Все эти фантастические теории, о которых говорил Луценко, я наговорила это для того, чтобы Луценко потом ответил мне на мое заявление. Почему народные депутаты имеют право совершать преступления, а прокуратура не имеет права остановить это преступление?" - заявила Савченко,

Не будем предугадывать, как отнесутся к такой версии судьи, когда будут рассматривать дело Савченко по существу. Но было бы логично, если бы суды всех трех инстанций признали Савченко виновной, дабы не лишать ее возможности обратиться в ЕСПЧ и там доказывать гениальность своей пьесы. Нельзя лишать звезду заслуженной ею мировой славы.

