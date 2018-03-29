Реванш Путина на Балканах. Решатся ли сербы на новую войну с Косово

Роман ФЕДЮК / Depo.ua

Последствия нового конфликта Сербии с непризнанной республикой Косово могут быть фатальными для геополитической ситуации в регионе.

Анонсированный кризис на Балканах все же случился. Сербские войска начали масштабные учения с применением артиллерии и авиации на границе с Косово. Косовские сербы вышли из правящей коалиции и спровоцировали масштабный правительственный кризис. А на дорогах Косово кое-где появляются баррикады и президент Сербии Александар Вучич просит у российского президента Владимира Путина советов относительно обострения конфликта с Косово. Нет сомнения в том, что Владимир Владимирович их предоставит.

Во всей этой совокупности событий проще всего было бы увидеть "российский след". Тем более, что он там действительно есть. Однако реальность гораздо сложнее.

Поскольку обострение ситуации на самом деле началось не сегодня и не в прошлый понедельник, когда спецназовцы Косово выдворили из страны сербских чиновников, приехавших в Митровице обсуждать будущее "сербской провинции Косово и Метохия". Оно началось как минимум в начале прошлого года, когда лидер непризнанного Косово Хашим Тачи начал трансформировать косовские Силы безопасности в полноценную армию. А НАТО и ЕС по этому поводу "выразили беспокойство".

О том, что ситуация далека от адекватной, можно было догадаться и в январе этого года, когда в Косово попытались ликвидировать Специальный суд по военным преступлениям. Правда, тогда западные дипломаты все же проснулись и заставили Приштину прийти в себя. Далее была попытка парламента Косово подписать соглашение о границе с Черногорией. Которая закончилась тем, что косовские радикалы из оппозиционных партий заполнили парламент слезоточивым газом. Все это не могло не вызвать соответствующей реакции Белграда, у которого на Косово были свои планы. Тем более, что радикальные просербские организации на заселенном сербами севере Косово уже давно требовали от Белграда решительных действий.

Все это и стало причиной проведения "круглого стола" с сербскими чиновниками в Митровице. Который, конечно же, являлся провокацией. На которую Приштина среагировала именно так, как и рассчитывали в Белграде.

Теперь Запад оказался в роли защитника косовских радикалов. И оппонента Сербии, которая, в общем, не против вступления в ЕС, но в случае слишком жесткой поддержки Косово со стороны Запада, вполне может восстановить и давнюю дружбу с Россией. На реальность такого сценария указывает тот факт, что по социологическим данным на начало этого года около 80% сербов готовы отказаться от вступления в ЕС, если это будет требовать признания независимости Косово.

Часть сербских политиков и политических экспертов уже не первый год ведет чисто теоретические дискуссии относительно того, что российская военно-воздушная база - желательно, с большим количеством средств ПВО - могла бы стать хорошей гарантией сохранения сербской независимости. На фоне последних событий к мнению этих политиков - часть из которых поддерживает традиционно хорошие отношения с Москвой - может прислушаться немало сербских граждан. Даже тех, у которых отношений с Москвой нет никаких.

Поэтому сейчас сербская армия в лобовое наступление на Косово, конечно, не пойдет. Хотя бы потому, что НАТО вполне может повторить неприятный урок для Белграда. Однако начать стратегическую военную кооперацию с Россией Сербия вполне способна.

Поэтому Западу придется приложить все возможные усилия, чтобы убедить Белград в том, что разыгрывать "московскую карту" нет необходимости, и радикальные движения в правительстве Косово могут быть остановлены дипломатическим путем. В противном случае на карте Европы появится еще один российский союзник, и еще одна "горячая точка", "тушить" которую предстоит десятилетиями.