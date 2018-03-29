Идем на поправку. Как в Украине вымирает секта распятого мальчика

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

При всей двойственности нынешних отношений украинского социума к России и развязанной ею войне, можно уже говорить о том, что уровень такой амбивалентности, а следовательно, и эффективность работы пропагандистов Кремля явно идут на убыль.

Последнее социологическое исследование КМИС на тему противодействия российской пропаганде, проведенное в феврале 2018 г. по заказу общественной организации "Детектор медиа" при финансировании МИДа Дании и американского ""Национального фонда в поддержку демократии"" (NED), заставило многих крепко призадуматься. А некоторые были вообще весьма категоричны в оценках, в том числе и сами заказчики опроса. "Через четыре года после начала войны треть населения не может сказать, кто начал войну, а 15% уверены, что войну начали украинская власть и олигархи. Я считаю, что это приговор информационной политике государства", - заявила на презентации результатов соцопроса глава "Детектора медиа" Наталья Лигачева, задав изначально пессимистический тон дискуссии.

Впрочем, директор КМИС Владимир Паниотто, поддержав коллегу, что противодействие российской пропаганде на данный момент действительно не очень эффективно, тем не менее указал хоть и незначительное, но все же снижение индекса пропагандистской результативности России на протяжении последних лет. Кстати, с 2015 г. социологи КМИС формируют этот индекс на основе пяти главных маркеров, отражающих фирменный стиль путинских глашатаев. Это отношение к Майдану как к борьбе за власть антироссийских националистических сил при поддержке западных спецслужб; отношение к АТО на Донбассе как к карательной операции против обычного населения; негативное отношение к США; поддержка присоединения Крыма к России; доверие к российским СМИ.

Так вот, ныне доверяют медиа РФ и поддерживают кремлевскую аннексию украинского полуострова ничтожно малое число опрошенных в Украине - соответственно 3% и 4%. Правда, в воинах АТО видят "карателей" в разы больше - 14% респондентов (больше всего на востоке страны - 25%), а ключевой тезис российской пропаганды о "государственном перевороте националистов в Киеве" поддерживают вообще 20% наших сограждан. Хотя, если посмотреть на этот результат в сравнении с предыдущим подобным опросом, проведенным КМИС в декабре 2016-го, то сторонников такой трактовки тогда было более 34%. То есть достаточно показательная тенденция, однако.

Наконец, похожая нисходящая и очень заметная динамика наблюдается и в отношении самых громких цифр исследования - о том, кому, по оценкам украинцев, выгоден военный конфликт на Донбассе. Так, сейчас 52% опрошенных придерживаются мнения, что войну начали Россия с сепаратистами и 15% возлагают вину за это на украинское правительство и олигархов. Но всего год назад согласных с последним утверждением было свыше 65%, так что с декабря 2016 г. число таковых сократилось в более чем четыре раза. Почему, скажете, об этом никто не трубит? А все потому, что параллельно почти 71% тогда винили в войне на Донбассе также Россию, не выводящую свои войска и не прекращающую свою поддержку ДНР и ЛНР. Причем как первой (по поводу вины Киева), так и второй (по поводу вины Москвы) точек зрения одновременно придерживались 45% украинцев, а еще 22% возлагали ответственность за срыв минского процесса и на Путина, и на Порошенко.

В клинической психиатрии такое расщепление отношения к чему-либо принято именовать амбивалентностью, которую ряд ученых считали основным признаком шизоидности. Так что в данном конкретном случае оценки ответственности за нынешние военные действия на Донбассе дело у нашего общества явно пошло на поправку. По крайней мере, больше половины украинцев уже игнорируют магистральную трактовку текущих военных событий в русле российской пропаганды. Хотя треть все еще не может определиться, продолжая мешать все в своей голове в одну кучу, ну а 15% - это явный пророссийский электорат, который за пару-тройку лет никуда не исчез и вряд ли вскорости исчезнет. Эти "ватные" поклонники Путина останутся клиентами российского зомбоящика уж точно надолго (отсюда и "ядерные" 10% тех, которые считают, что в Украине преследуют русских и русскоязычных).

Иными словами, при всей двойственности нынешних отношений украинского социума к России и развязанной ею войне, можно уже говорить о том, что уровень такой амбивалентности, а следовательно, и эффективность работы пропагандистов Кремля явно идут на убыль. Между прочим, последний опрос КМИС зафиксировал еще один ключевой показатель, подтверждающий данный оптимистичный тренд. В случае противоречивой информации, приходящей с фронта, 58% отдают предпочтение украинским общенациональным СМИ, 38% не знают, кому верить, и только 1% полностью доверяет российским или коллаборантским медиа в ОРДЛО (даже на востоке страны таких - не более 5%, хотя многие имеют практическую возможность ловить сигнал "из-за поребрика" даже на обычную, а не спутниковую антенну). Вот они, реальные последствия от активного продвижения "распятых мальчиков".

Что же касается тиражируемого Москвой якобы наступления в Украине на свободу слова, то и тут динамика пошла резко в минус. Если в конце 2016-го с такой мыслью соглашались 48% украинцев, то теперь - менее 30%. Зато 33% украинцев считают, что в Украине слишком много пророссийских пропагандистских СМИ, а государство и общество на это слабо реагируют. При этом любая ограничительная мера воспринимается многими нашими согражданами как ограничение своих прав, которыми они, кстати, сами и не пользуются. Например, 44% не поддерживают запрет российских телеканалов (поддерживают - 37%), но регулярно смотрят российские каналы лишь 5%. Или 46% выступают против запрета российских соцсетей (за - 30%), однако наиболее популярной сетью сейчас является Facebook, которой пользуются 36% украинцев, а исключительно "ВКонтакте" и "Одноклассники" юзают только 3%, плюс еще 8% имеют свои профили и там, и там.

То же самое и в неприятии 43% респондентов опроса КМИС языковых квот на телевидении и радио (при поддержке в 33%), и в желании аж 53% смотреть все без исключения российские фильмы и сериалы, даже с теми артистами, кто особо зарисовался на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Впрочем, наверное, в этом случае речь идет не столько об амбивалентности, сколько о банальном эгоизме - даже в воюющей стране не делать над собой никаких усилий, оставаясь в привычной "зоне комфорта". Тем более что война - очень далека от собственного дивана перед телевизором.

И тут как нельзя кстати - топ-3 ответов украинцев на вопрос социологов, так в чем же секрет российской пропаганды. Так, на первом месте с результатом в 38% мысль о том, что это последствие существенных ресурсных вливаний Кремля в пропагандистское направление. Третью позицию заняла похожая идея, за которую высказались 30%, - подкуп Россией СМИ и политиков в других странах. А вот между ними расположился ответ, получивший поддержку 33% респондентов: отсутствие критического мышления у обычных людей, чем и пользуются путинские пропагандисты. Таким образом, сами же украинцы и решили задачку, как нам побыстрее вылечиться от информационных атак пропаганда-вирусов - просто всякий раз анализировать вещи и события с формулированием обоснованных выводов и вынесением обоснованных оценок, что, как записано в любом учебнике по психологии, является необходимой предпосылкой для цивилизационного развития каждого сообщества.