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Козырь е-декларирования: Зачем Тимошенко война за антикоррупционеров
09:36 29.03.2018 |
Борьба за отмену электронных деклараций для общественных активистов перешла в фазу кулуарных торгов и политтехнологических соревнований за любовь Запада.
Новый политический тренд последних дней - быть за скорейшую отмену е-декларирования для представителей общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью.
Но проблема в том, что отменить или отсрочить на определенное время декларации для этой категории граждан до следующего вторника, 3 апреля, когда парламентарии вновь соберутся под куполом Рады, невозможно.
Самым активным борцом за антикоррупционеров стала Юлия Тимошенко. Она начала шатать ситуацию вокруг внеочередного заседания ВР, предложив депутатам встретиться в пятницу. Хотя заранее знала, что этого не будет. Юлии Владимировне быстро напомнили, что 22 марта, когда Верховная Рада провалила два законопроекта, где предлагалось отсрочить е-декларирование для общественных активистов, ее не было в сессионном зале.
Зарубежные поездки Тимошенко во время пленарных недель уже стали традицией. Но здесь следует понимать: лидера "Батькивщины" меньше всего интересует, кто в Украине считает ее прогулы, она делает расчет на то, как ее поведение по этому вопросу оценит Запад.
Призвал Раду убрать декларирование для антикоррупционеров и Петр Порошенко. Делает он это не впервые. Летом прошлого года президент внес в парламент свой законопроект, однако депутаты до сих пор отказываются идти на уступки. По словам же председателя ВР Андрея Парубия, вопрос отмены процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи о непредставлении или несвоевременном представлении электронной декларации общественными активистами должен быть задан первым во вторник.
То есть, отменить нормы, которые возбуждают гражданское общество и наших западных партнеров, попробуют уже после того, когда те вступят в действие. Попытаются, ведь не факт, что отменят. Среди депутатов мнения разнятся - от требований декларировать полученные зарубежные гранты, чтобы общество видело, за какие средства антикоррупционеры борются с коррупцией, к требованиям декларирования всего имущества и денег, как это делают чиновники.
До вторника информационное пространство будет переполнено пиаром и популизмом вокруг этой темы. Дров в огонь подбросила ротация председателя НАПК. Напомним, вчера вместо скандальной Натальи Корчак антикоррупционную структуру возглавил Александр Мангул, которого в прессе называют человеком из президентской команды. На этом фоне сайт НАПК снова работает с перебоями, что уже стало неприятной традицией во время максимального наплыва декларантов.
С этого года среди них должны быть и общественные антикоррупционеры. Но вряд ли зависание сайта е-деклараций связано с тем, что эта категория лиц массово бросилась заполнять отчеты о своих заработанных. Скорее можно предположить, что они ждут положительного для себя решения Рады, а если его не будет, все равно есть уверенность, что за нарушение сроков внесения данных о доходах их не будут преследовать.
Как минимум потому, что Киев выбранят из Европы и Америки. С другой стороны, всегда есть возможность объяснить опоздание перебоями сайта НАПК. По крайней мере, чиновники в свое время так и говорили. А чем антикоррупционеры хуже? Они же не думают, что их имидж законопослушных людей поколения будущего в таком случае пострадает в глазах украинцев. Так как они станут на один уровень с теми, с кем воюют. Но в этой ситуации интереснее не поведение самих общественных активистов, а политические игры вокруг болезненной для них темы.
Мы уже упоминали, что Тимошенко стремится показать Западу, что она - настоящий борец за права "угнетенных грантоедов". Это еще один элемент из выбранной ею политтехнологической стратегии, в которой она пытается выгодно использовать колебания или откровенные ляпы власти и показать Западу, что только Тимошенко способна быть предсказуемым партнером. Поэтому вероятный провал отмены е-деклараций только сыграет ей на руку. А если Рада все же декриминализирует статью, Юлия Владимировна раздует свою роль в этом. Как, к примеру, было с судом, выигранным "Нафтогазом" у "Газпрома", когда в "Батькивщине" заявили, что это стало возможным только благодаря тому, что в газовом соглашении 2009 года прописана возможность арбитража. Со своей стороны, президент пытается перехватить инициативу, чтобы в случае успешного голосования напомнить, что он всегда был против е-декларирования для антикоррупционеров.
Так чего же ждать во вторник? Наиболее вероятный вариант - депутаты отстрочат подачу деклараций общественными активистами на полгода или на 9 месяцев и декриминализируют статью. После этого начнется новый виток торгов и переговоров как внутри страны, так и с кредиторами, которые настаивают на отмене сомнительных норм в отношении представителей гражданского общества. Те, в свою очередь, добиваются, чтобы их доходы интересовали фискальные органы не больше, чем доходы других граждан. В итоге сойдутся на чем-то среднем. Сейчас главное для власти - уменьшить негатив вокруг этой темы, от которой, в том числе, зависит следующий транш МВФ. А дальше будут договариваться.
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