Человек системы. Что ждет антикоррупционеров после избрания Мангула главой НАПК

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Избрание новым руководителем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Мангула не добавит агентству респектабельности и заставит понервничать антикоррупционеров-общественников.

Сегодня пять членов НАПК без особых проблем избрали себе нового руководителя вместо Натальи Корчак, срок полномочий которой истек. Им стал бывший глава Мелитопольской райгосадминистрации Александр Мангул, назначенный членом НАПК всего два месяца назад. Как уже отмечала "ДС", Мангул - это "человек системы", сын мэра Мелитополя, практически всю жизнь проработавший на государственной службе, к тому же возглавлявший во время местных выборов мелитопольскую ячейку президентской партии "Солидарность". Так что сомневаться в лояльности нового главы НАПК к Банковой особенно не приходится, хотя тот сразу же поспешил дистанцироваться от главы государства.

Сразу же после назначения Мангул поделился со СМИ своими планами на будущее. И в первую очередь речь шла об очередном этапе подачи е-деклараций, который финиширует через несколько дней - 1 апреля, после чего ведомству предстоит проверка доходов, расходов и имущества всех декларантов, среди которых в этом году будут и общественные активисты-антикоррупционеры.

Сам Мангул высказался на сей счет в духе того, что разделяет мнение о том, что общественникам заполнять е-декларации не нужно, однако раз парламент эту норму не отменил, то закон есть закон, и НАПК хочешь не хочешь, а придется проверять и антикоррупционеров тоже. Так что у разного рода общественников в ближайшее время добавиться головной боли. Мангул, разумеется, и дальше будет повторять, что ничего против общественных антикоррупционеров не имеет, но есть большая вероятность, что их декларации будут проверяться с особенным тщанием.

Антикоррупционеры-общественники, конечно, не будут оставаться в долгу и попытаются всеми доступными им способами дискредитировать нового руководителя НАПК. Этот конфликт явно не добавит НАПК респектабельности, хотя и без Мангула скандалов вокруг новых антикоррупционных органов хватало.

Еще одно направление, по которому после избрания Мангула серьезно возрастут риски конфликта, - это отношения между НАПК и НАБУ. Учитывая дружбу и партнерство директора бюро Артема Сытника с антикоррупционерами, в том числе и общественными, а также непростую историю взаимоотношений этих двух ведомств в последние годы, можно ожидать, что, пока Мангул будет тщательно проверять декларации общественников, в НАБУ будут проверять самого Мангула. У последнего же, согласно его декларации, есть некое движимое и недвижимое имущество, способное заинтересовать детективов Сытника. Более того, никак нельзя исключать, что в кабинете Мангула в один прекрасный день могут обнаружить какое-нибудь устройство для негласного получения информации, хотя НАБУ все еще не имеет права на подобные единоличные следственные действия.

В этой связи нельзя не вспомнить о недавних событиях вокруг фигуры еще одного антикоррупционного органа - Специальной антикоррупционной прокуратуры и ее главы Назара Холодницкого. У него в кабинете как раз и был обнаружен "жучок", а как позже пояснил генпрокурор Юрий Луценко, этот "жучок" был установлен там вполне законно. И если прогнозы и инсайдерская информация СМИ о скорой отставке Холодницкого подтвердится, то есть вероятность, что еще один антикоррупционный орган следом за НАПК возглавит новый человек несколько более лояльный к Банковой, чем раньше.

В этих условиях может сложиться конфигурация, в которой на одной стороне баррикад будут САП и НАПК, а на противоположной стороне - НАБУ и антикоррупционеры - парламентские и общественные. И хотя первые будут противодействовать вторым достаточно аккуратно, чтобы не нарваться на гнев возмущенного Запада, то вторые, почувствовав усиление соперников, вполне способны пойти в лобовую атаку. Все это, да еще и накануне выборов, чревато серьезными деструктивными последствиями для всей системы государственной власти, и очень может быть, что именно коррупция и борьба с ней будут оставаться главной темой и главным инструментом украинской политики ближайшего будущего.

