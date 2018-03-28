Порошенко одобрил эвакуацию полицией препятствующих движению транспорта припаркованных автомобилей

Президент Петр Порошенко подписал закон, разрешающий полиции эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Согласно закону, эвакуация может осуществляться, если авто поставлено на проезжей части в 2 и более рядов, расположено на железнодорожных переездах, на трамвайных путях, на эстакаде, мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон, на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.

Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

Согласно закону, нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки.

Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковкой.

Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя.

Инспекторам по парковке запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги парковки.

Закон вступил в силу через 180 дней со дня опубликования.

Как сообщали Українські Новини,в декабре 2017 года Рада разрешила полиции эвакуировать припаркованные автомобили, препятствующие движению транспорта.