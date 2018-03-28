Как банки пострадали от перехода на евростандарт

Сергей Шевчук / ЛIГАБiзнесIнформ

Нацбанк на прошлой неделе впервые раскрыл детальные показатели достаточности (адекватности) капитала всех украинских банков. Среди работающих финучреждений норматив НБУ не выполняют трое: Форвард банк, ВТБ и Мегабанк.

Форвард - единственный банк с отрицательным капиталом. Банк российского бизнесмена Рустама Тарико, а также российский государственный ВТБ после публикации статистики Нацбанка объявили о докапитализации.

Что это означает для банков?

На грани

В Форвард банке отрицательную динамику капитала объясняют "отчислениями в резервы по кредитам, выданным до 2014 года". Дополнительную проблемную задолженность банк стал признавать в конце прошлого года. По данным НБУ, на 1 октября 2017-го общий собственный капитал Форварда оставался положительным - 311,072 млн грн. 1 февраля 2018-го у банка уже был минус 191,692 млн, 20 марта - минус 229,216 млн.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Норматив адекватности (достаточности) капитала - соотношение регулятивного капитала к суммарным активам и отдельным внебалансовым инструментам, за исключением резервов по активным операциям и суммы обеспечения кредита. Для расчета адекватности регулятивного капитала банка его активы разделяют на пять групп в зависимости от степени риска.

"Нарушение норматива по капиталу полностью обусловлено приведением финансовой отчетности к новым требованиям НБУ и международным стандартам, вступившими в действие для украинских банков с 2018 года, - рассказали LIGA.net в пресс-службе Форвард банка. - По новым кредитам просрочки практически нет".

Банк заявляет о готовности решить проблему до мая - к этому времени он проведет первый этап докапитализации на 488 млн грн. До 1 августа Форвард получит от акционеров еще 175 млн. Об аналогичных намерениях объявила и материнская структура ВТБ. Российский госбанк докапитализирует украинскую "дочку" на 2,58 млрд грн, сообщил в пятницу российский Интерфакс.

Харьковский Мегабанк (ключевой собственник - гендиректор Турбоатома Виктор Субботин, в акционерах - ЕБРР и немецкий госбанк KfW) пока не объявлял о планах увеличить капитал.

Остальной рынок вписался в норматив адекватности капитала НБУ (10%). 17 финучреждений демонстрируют уровень ниже 15%, еще два банка минимально превышают допустимый уровень. В список также входит банк Финансовая инициатива, который еще летом 2015 года был признан неплатежеспособным. Но из-за решений судов он до сих пор формально входит в число работающих финучреждений. У него, как и у Форвард банка, нулевая адекватность и отрицательный капитал.





Новый стандарт

Заметное снижение показателя адекватности капитала у ряда банков в начале года связано с переходом на "европейский" стандарт финансового учета МСФО 9, отмечает финансовый аналитик YouControll Роман Корнилюк.

От изменений законодательства в первую очередь могли пострадать банки, которые специализируются на работе с физлицами, считает член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Украинские банки начали переход на новый стандарт отчетности с 1 января. Среди прочего это означает, что финчреждения должны оценивать кредитные риски по принципу предполагаемых, а не фактических убытков. Переходных периодов для банков НБУ не предусмотрел.

"Тот же Форвард знал о грядущих изменениях, однако ничего предпринять не смог, поскольку он полностью специализируются на кредитовании физлиц, а изменения касались в том числе именно этого рынка" - поясняет Шапран.

НБУ изначально предполагал, что после перехода многим банкам придется увеличить отчисления в резервы и соответственно снизить свои ожидания относительно прибыли/приготовиться к убыткам. "МСФО 9 повлияет не столько на формат отчетов, сколько на объемы резервов, прибыли и капитала, а также увеличит волатильность финансовых результатов", - предупреждала накануне внедрения нового стандарта замдиректора департамента бухучета НБУ Людмила Снигурская.

Международный стандарт отчетности требует от банков подачи в НБУ более детализированную информацию о каждом кредите. Это затрудняет задачу финучреждениям, которые до сих пор за счет различных манипуляций не признавали реальных объемов проблемной задолженности, отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Банкам, которые ориентируются на кредитование физлиц, могли добавить проблем значительные затраты на эксплуатацию розничных сетей. Обычно это один из главных источников убытков, добавляет Корнилюк.

Другие времена

Снижение отдельных показателей конкретных банков после внедрения МСФО 9 не означает роста вероятности дефолта, считает Александр Калашников, директор финансового департамента рейтингового агентства IBI-Rating (агентство занимается рейтинговой оценкой, Форвард банк получил рейтинг надежности банковских вкладов "5+"). Основной риск для украинских финучреждений на данном этапе - желание акционера и дальше поддерживать их, отмечает Паращий.

У средних банков с иностранным капиталом не возникнет проблем с допфинансированием, поскольку в масштабах владеющих ими бизнес-групп, как правило, речь идет о небольших деньгах, отмечает Корнилюк.

"Банкам с самыми низкими показателями нужно решать проблему докапитализации и, возможно, корректировать свою кредитную и процентную политику, - рассказывает Корнилюк. - Если же проблем с ликвидностью нет, можно достаточно долго функционировать и на минимальных или даже отрицательных уровнях собственного капитала".

НБУ воспринимает проблему с капиталом Форварда, ВТБ и Мегабанка как техническую, считает Шапран. В особой ситуации находится лишь Форвард банк. Помимо нарушения норматива адекватности капитала, у его собственника - российского алкогольного магната Рустама Тарико есть сложности с кредиторами. Держатели евробондов принадлежащего Тарико холдинга Roust отказались реструктуризировать долг на $500 млн и готовятся взыскать 49% акций материнской структуры Форвард Банка - московского банка Русский Старндарт.

Грозят ли проблемы его украинскому бизнесу? "У Форварда хорошие показатели ликвидности, только на кредитном портфеле он заработал в прошлом году 0,5 млрд грн. - говорит Шапран. - К тому же я сомневаюсь, что Тарико бросит на произвол судьбы один из своих лучших активов, приносящий 30-33% годовых в долларах".

В НБУ не будут жестко наказывать банки, если отклонение от норматива будет непродолжительным, рассказал LIGA.net собеседник в Нацбанке. "Хотелось бы, чтобы время, когда приходится выводить банки с рынка уже осталось в прошлом", - отметил он. Официального комментария НБУ к моменту выхода материала получить не удалось.