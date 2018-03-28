Затопление радиоактивной шахты: Как в ДНР устраивают экологическую катастрофу

Оккупационная власть приняла решение с 14 апреля прекратить откачку воды на шахте "Юнком", где в 1979 году советская власть провела ядерный взрыв - тот проект получил название "объект "Кливаж". Есть официальная и неофициальная версия произошедшего. По официальной, ядерный взрыв имел целью снизить выбросы газа в этой угольной шахте. Но поговаривают, что на самом деле СССР проводил военный эксперимент под видом промышленной необходимости. И до сих пор вся документация, связанная с взрывом, находится в Москве и является секретной.

После взрыва советская власть решила оставить окруженную кубометрами песка радиоактивную капсулу в сухом состоянии и откачивать из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и затопление местности. Что именно происходит под землей с капсулой, никому доподлинно неизвестно. За время правления на Донбассе "крепких хозяйственников" из Партии регионов от шахты остались руины. Возможно, капсула тоже с годами разрушилась, возможно - нет. Никто не рисковал, и воду исправно откачивали.

Теперь коллаборанты, захватившие власть на Донбассе, решили не тратить деньги на замену насосов и оплату электроэнергии. "Ученые" и "научные институты "ДНР" неизвестно как "выяснили", что "мокрая" консервация объекта "Кливаж" не приведет к загрязнению экологии. "Ликвидация шахты с полным ее затоплением не приведет к экологическим последствиям и выходу радиоактивных веществ на поверхность и на соседние шахты. Загрязнение грунтовых и поверхностных вод исключен", - говорят в местном "министерстве".

"На бытовом уровне существует мнение о сухой консервации, сформированной взрывом капсулы. Это не так. В пределах осушаемого массива пород происходит постоянный ток воды, то есть капсула находится не в условиях сухой консервации, а постоянно инфильтрируется подземными водами метеорного происхождения. Затопление капсулы устранит негативное разрушительное воздействие инфильтрационных вод и боковых пород на нее. Поэтому это наиболее рациональное мероприятие с точки зрения экологической безопасности", - убеждает эколог главаря "ДНР", так называемый "и. о. начальника главного управления геологии и геоэкологии" такой себе С. Выборов.

Словосочетание "ученые "ДНР" на самом деле выглядит смешно, но жителям Бунге (бывшего Юнокоммунаровска, - ред.), маленького оккупированного города возле шахты, не до шуток.

24 июня 2017 года там состоялся митинг жителей, которые выразили обеспокоенность состоянием шахты и капсулы. Еще тогда стало известно, что насосы, которые откачивают воду из соседних неработающих шахт, работают плохо - они то ли сломались, то ли остановились.





Руководитель инициативной группы жителей, который не назвал своего имени, отметил, что Енакиевская и Полтавская шахта подтопились так, что вода из них перетоками переходит на "Юнком". "И через 2-3 месяца мы уже не сможем нашими насосами ее остановить... Вода будет подниматься 9 месяцев до отметки 400, потом будет выше подниматься. И поверхностными насосами ее не выкачаеш. Что там с этой водой, неизвестно, насколько она заражена радиацией. Но когда вода из шахты выйдет на поверхность, заражено будет все: река Белая заразит Булавинку, Булавинка - Донец, Донец - Днепр, а Днепр уже и Черное море", - сказал он.





Это видео записала журналистка газеты "Енакиевский рабочий" Юлия Скубаева, после чего ее уволили с работы.

После огласки местные власти митинги в Южнокоммунаровске подавила, и в СМИ "ДНР" начали появляться заявления Захарченко о том, что проблемой "Юнкома" занялись "ученые". Уже через несколько дней после акции протеста в "ДНР" распространили заявление, что на "Юнкоме" показатели радиоактивности в два-три раза ниже нормативных. Замеры проводила специальная комиссия по приказу Захарченко, что само по себе "внушает доверие".

Шахта "Юный коммунар" была открыта в 1911 году, а закрыта в 2002. В год ее закрытия газета "Сегодня" пообщалась с начальником геолого-маркшейдерского отдела ГК "Углереструктуризация" Олегом Улицким относительно перспектив затопления "Юнкома". "Мы до сих пор не знаем, какое радиоактивное вещество - уран, плутоний или другое - находилась в капсуле, - сказал он тогда. - Следовательно, усложняется задача просчитать все возможные последствия после консервации. Те исследования, которые проводятся учеными в данный момент, должны выявить настоящую картину и спрогнозировать возможные последствия".

"В начале лета (2002 года, - ред.) я был на рабочем совещании по подготовке технического задания по выполнению проектно-изыскательских работ в этом направлении. Выписка из протокола заседания гласит: "Полная ликвидация шахты невозможна из-за отсутствия решения о возможном затоплении объекта "Кливаж". До решения вопроса шахта должна содержаться в водосточном режиме с ежемесячными расходами в размере 400-450 тысяч гривен. Конечно, удерживать объект, требующий таких затрат, для государства невыгодно. Хотя вскоре, надеемся, будут выделены средства для проведения работ, которые удешевят процесс удержания шахты почти в два раза", - говорил тогда Улицкий.

Сообщалось, что капсулу окружает огромная толща стекловидной массы, но, как говорят, вода и камень точит. Во время общения со специалистами "Углереструктуризации", в прошлом - шахтерами-практиками, журналисты выяснили, что в случае затопления капсулы рано или поздно радиация начнет попадать в подземные воды, которые, в свою очередь, соединены с различными водоемами. "Поскольку подобного опыта в мире еще нет, никто не знает, чем может обернуться "объект" Кливаж" для Украины через несколько десятков лет", - говорилось в статье. Там отмечалось, что на шахте работала инспекция, брали замеры, проводили исследования, однако, с 2002 года вода откачивалась, затапливать шахту никто не рискнул.

В августе 2004 года во "Всеукраинской технической газете" вышла статья доктора физико-математических наук Николая Даньшина, который изучал вопрос закрытия шахты.





В статье, которую цитировал Остров, приводились результаты исследования объекта "Кливаж", которое проводилось еще в 1990 году учеными Ленинградского НИИ. Исследование зафиксировало частичное разрушение стенок камеры, которое образовалось во время взрыва, и медленное растворение радиоактивной испеченного породы в воде. Вердикт был однозначным: затапливать шахту нельзя - возможен вынос и попадание в поверхностные источники радиоактивной воды с капсулы, а также твердых частиц радиоактивного расплава.

В том же 2004 году Кабмин тогдашнего премьера Виктора Януковича при поддержке местной власти Донетчины и Енакиево решил сэкономить и затопить "Юнком". При этом самое смешное и самое глупое в этой истории было то, что в намерениях сделать из Донбасса ядерное свалку "регионалы" обвиняли тогдашнего кандидата в президенты Виктора Ющенко - конкурента Януковича. Пропагандистская машина распространяла в донецких СМИ байки о том, что Ющенко придет к власти и похоронит на Донбассе ядерные отходы США.

Осенью 2004 года начался Оранжевый майдан и "регионалам" стало уже не до "Юнкому". Президентом стал "бандеровский" Ющенко, который даже и не думал о том, чтобы затапливать радиоактивную шахту. Затем к власти вновь пришли "регионалы", но никто из них так и не решился довести дело с затоплением до конца. А тогдашний губернатор Донецкой области Анатолий Близнюк назвал шахту "Юнком" опасной даже для посещения.

Но "ДНР" и "просветленные" ученые Захарченко взяли на себя ответственность за жизнь и здоровье миллионов жителей как Украины, так и России - а ее "юнкомовский подарок" тоже не обойдет. Даже Газета.ру наводила мнению ряда экспертов - инженеров, горняков и экологов, что в среднесрочной перспективе "Донбасс с высокой долей вероятности станет зоной техногенного бедствия".

"Это будет 15 тысяч квадратных километров соленых болот с разрушенными трубопроводами, шоссе и железными дорогами, невозможностью капитального строительства и почти полным отсутствием собственных источников питьевой воды. При этом дело может не ограничиться территорией "Л-ДНР" - существуют серьезные трансграничные риски для южного региона России с центром в Ростове-на-Дону и совместного с Украиной Азовского моря", - писало издание.

"Кроме проседания грунта и разрушения инфраструктуры подъем шахтной воды несет с собой другие, более тяжелые риски. Донбасс производил до 80% токсичных отходов Украины, в нем располагается 4000 вредных технологических производств. На территории бассейна есть 1350 терриконов, из которых 350 сейчас горят. Под каждым из них грунтовые воды загрязнены, и в случае подъема шахтных вод эти участки станут дополнительным источником загрязнения рек", - напомнило издание.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявлял, что из-за повышения радиации на Донбассе необходимо отселять оттуда людей. "Речь вообще идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут в течение 10 лет", - сказал он, ссылаясь на доклад НАН Украины.

По мнению Туки, по поводу экологической катастрофы на Донбассе необходимо начинать международные дискуссии. С этого заявления прошло уже восемь месяцев, но никакого обсуждения до сих пор не началось. После заявления "ДНР" о затоплении "Юнкому", Украина должна бить тревогу и в ООН, и в ПАСЕ, и во время переговоров в Минске, ведь наша территория и наши люди пострадают первыми.