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Удорожание доллара на межбанке застопорилось из-за нехватки гривни
21:47 27.03.2018 |
Безналичный курс доллара продолжает плавно подрастать: 27 марта он прибавил 2,5 копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,31-26,3250 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Валюта начала дешеветь еще в прошлую пятницу, но с того момента прибавила совсем немного - лишь 3,5 копейки.
Конечно же такое движение курса не смогло растревожить рынок или вылиться в новый тренд. Банкиры откровенно говорят о вялых торгах.
«Межбанковские торги в течении дня характеризовались боковым трендом, без существенных изменений котировок. В связи с полной сбалансированностью спроса и предложения на рынке, участия Национального банка в торгах не потребовалось и в итоге закрылся рынок на уровне 26,30-26,33 грн./$», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Предприятия до сих пор не получили от Госказначейства всех возмещений по НДС, потому многим просто не хватает гривни для валютных покупок. Чиновники медлят с выплатами, и по ходу подстегивают экспортеров: они активнее продают доллар, чтобы рассчитаться с партнерами, бюджетом и персоналом в конце месяца.
Потому объем валютных торгов растет: со вчерашних $253,92 млн. до $376,64 млн.
«Активность участников рынка обусловлена последней финансовой неделей месяца и квартала, уровнем гривневой ликвидности в связи с выплатами НДС, проведением Минфином планового аукциона по ценным бумагам», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Он уточнил, что остатки банков на корсчетах в НБУ сегодня уменьшились на 2,6 млрд. грн (до 50 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной Нацбанком через депозитные сертификаты, вырос на 0,8 млрд. грн. (до 50,9 млрд. грн.).
Похоже, что Госказначейство работает в тесной связке с центробанком: не торопится перечислять выплаты по НДС, чтобы экспортеры побольше завели валюты в страну и для получения гривни конвертировали не только обязательные к продаже 50%, но и свободную часть выручки.
Выбросят ли чиновники завтра на счета бизнеса финальную часть НДС-выплаты - ключевой вопрос для казначеев. Если на финансовый рынок выльется больше гривни, то доллар может начать дорожать куда активнее, чем за три последние дня (продажи под налоги ждут в четверг-пятницу).
«В среду межбанк, скорее всего, будет открываться в рамках 26,30-26,35 грн./$. Дальше будем изучать информацию Госказначейства по выплатам и реакцию рынка», - отметил Юрий Гриненко.
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