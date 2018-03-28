Новое дело Портнова. Когда СБУ сделает пугало из самоуверенного тролля

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Речь пока идет только о старте даже не судебного, а досудебного процесса по установлению факта госизмены, но и Портнов, и его единомышленники из «Оппоблока» уже заметно взбудоражены самой постановкой вопроса.

Рядовое, казалось бы, сообщение нардепа от "Народного фронта" Дмитрия Левуса о том, что СБУ расследует уголовное дело по статье "Государственная измена" о возможной причастности бывшего первого замглавы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова к аннексии Россией украинского Крыма, не на шутку растревожило весь улей экс-"регионалов". Их главным осколком - партией "Оппозиционный блок" - по этому случаю даже было обнародовано отдельное специальное заявление. В нем новые обвинения Портнова названы "лживыми и сфабрикованными по худшим стандартам КГБ", что в исполнении старых агентов Лубянки выглядит уж как-то слишком показательно и даже смехотворно.

Сам же в прошлом главный юрист режима Януковича разместил у себя в Facebook по данному поводу аж три поста. Сначала Портнов был по своему обыкновению вульгарен целой тирадой своих оскорблений - прозвучали "какое-то чучело", "обезьяна во главе", "черти тупые" и другие подобные выражения в стиле примитивного троллинга. Чуть позже он возмутился "непрофессиональными журналистами", которые не восприняли его предыдущую запись в качестве личного комментария событию, чья якобы "фейковость" была подчеркнута вторично. Наконец, в третий раз Портнов написал следующее: "Совсем коротко прокомментирую сегодняшнюю информацию об уголовном деле СБУ с упоминанием моей фамилии. Уважаемый Петр Алексеевич вместе с главой СБУ, идите оба на х.".

Впрочем, подчеркнем, ничего по юридической сути самого обвинения им сказано так и не было, потому как и говорить фактически нечего. Ведь новое уголовное производство об госизмене в отношении Портнова - не какой-то "фейк", сколько бы раз им дело не назови, а настоящая правовая реальность, уже занесенная в Единый реестр досудебных расследований. И основано это обвинение далеко не на пустом месте, а взято из перехваченного украинской разведкой 1 марта 2014 г. телефонного разговора путинского помощника Сергея Глазьева и спикера крымского парламента Владимира Константинова. Тогда Глазьев как раз и упомянул только что уволенного первого замглавы АП Портнова в качестве автора необходимого для мирового сообщества юридического сопровождения российской оккупации украинского полуострова.

Впервые данный фрагмент телефонного перехвата наших спецслужб был обнародован прокурорами во время одного из заседаний Оболонского суда по делу о госизмене Януковича. В феврале этого года заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко сообщил, что его ведомство начало проверку "пленок Глазьева" на предмет причастности Портнова к преступному "законотворчеству" крымского парламента в марте 2014-го. В итоге такие процессуальные действия привели к возбуждению прокуратурой АРК отдельного уголовного производства по статье о государственной измене в отношении этого бывшего топ-чиновника, которое теперь закономерно передано для расследования именно в СБУ, что, кстати, уже подтвердила официальный представитель спецслужбы Елена Гитлянская.

То есть речь пока идет только о старте даже не судебного, а досудебного процесса по установлению факта госизмены, но и Портнов, и его единомышленники из "Оппоблока" уже заметно взбудоражены самой постановкой вопроса. Потому что это, если говорить юридическим языком, - действительно новые обстоятельства, к которым столь самоуверенный в своей безнаказанности творец перевода всей украинской судебной системы под контроль Януковича был явно не готов. Ведь что до сих пор инкриминировали правоохранители Портнову?

Сущие мелочи, как, например, подозрение Генпрокуратуры о том, что он, работая в АП в 2010-2014 гг., заставил ректоров Киевского университета им. Тараса Шевченко и Киевского национального экономического университета принять его преподавателем на 0,25 ставки в каждом заведении.

Собственно, СБУ ни портновским прошлым, ни его настоящим до последнего времени вообще не интересовалась, к чему, по слухам, приложил свою руку кум Путина и еще один известный юрист Виктор Медведчук. Причем в этом режиме "полного благоприятствования" Портнов добился снятия с себя всех санкций Евросоюза, что позволило ему на зависть другим экс-"регионалам" поселиться не в России, как это сделало большинство его сбежавших коллег из окружения Януковича, а в австрийской Вене, поближе к другому путинофилу Дмитрию Фирташу, уже четыре года ожидающему своей экстрадиции в США. Сюда же, под "правозащитное" крыло ФСБ с центром в Австрии, резво потянулись и другие страдальцы от "репрессий хунты", в частности, тот же пророссийский пропагандист Игорь Гужва, с которым Портнов оперативно сделал несколько венских селфи.

Параллельно же экс-замглавы АП, пользуясь своими сохранившимися связями в украинских судах, превратился в достаточно эффективного для информвойн Кремля злобного тролля, который по любому поводу и без выливает ушаты информпомоев в отношении как руководства страны, так и всех основ украинской государственности. И вот теперь этому "райскому наслаждению", набирающему ежедневно сотни "ватных" лайков, может прийти облом таких масштабов, что банальным сквернословием в соцсети делу уже не поможешь.

Если новое дело по портновскому обвинению в содействии российской аннексии Крыма станет набирать обороты, то, глядишь, даже самые нейтральные европейцы подкорректируют к нему свое отношение. А это, в свою очередь, напрямую отразится на невозможности для всех топов былого украинского режима пройти путь вожделенной легитимизации на Западе по якобы проторенной Портновым дорожке.

Между прочим, тревожный сигнал об "изменении направления ветра" уже прозвучал полтора месяца назад. Тогда суд Брюсселя отклонил портновский иск к бывшему заму генпрокурора Алексею Баганцу относительно обвинения его в распространении в ЕС "фальсифицированных сведений о Портнове", ставших причиной наложения на бывшего замглавы АП европейских санкций. И вот теперь - новое дело СБУ, способное превратить самоуверенного антиукраинского тролля не просто в виртуальное, а самое что ни есть показательное пугало для экс-"регионалов".