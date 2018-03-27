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Корчак подала в отставку с поста главы НАПК
13:07 27.03.2018 |
Наталья Корчак написала заявление об отставке с поста главы Нацагентства по вопросам противодействия коррупции.Об этом "ДС" сообщили собственные информированные источники.
По словам источников, причиной для отставки Корчак послужил скандал с е-декларированием для общественных активистов.
Напомним, вчера Корчак написала на своей странице в "Фейсбуке", что срок ее полномочий в качестве главы НАПК истекает 28 марта. "Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" нереложу на чужие плечи. Надеюсь, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Национального агентства", - написала она.
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