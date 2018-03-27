Луценко подозревает партию Медведчука в намерении совершить переворот в Украине

Как сообщает Depo.ua, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире телеканала ICTV, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"У нас есть вопросы к деятельности "Украинского выбора" как центра антиукраинской пропаганды. За 2 недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБУ, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских притонов, которые за деньги Москвы, которые мы изъяли, по планам Москвы, которые мы также с заданями изъяли, в Днипре, Харькове, Львове, Киевской и Николаевской областях организовали подрывную деятельность на территории Украины...", - рассказал Луценко.





"Центром таких действий, по многим данным, может быть партия, которая называется "Украинский выбор", возглавляемая г-ном Медведчуком. И мы действительно этим занимаемся больше года", - добавил он.

Кроме того, генпрокуратура изучает причастность самого Медведчука к деятельности и Рубана, и Савченко, и изучает их вероятные контакты.

При этом Луценко добавил в список таких событий и штурм Октябрьского дворца сторонниками Михаила Саакашвили в декабре 2017 года.

"Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже если бы им удалось завербовать целый полк спецназа, не могли бы действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей, попыток штурма Октябрьского дворца и тому подобное, которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью плана по дестабилизации", - заявил генпрокурор.

Он отметил, что, по его мнению, теракт в центре столицы должен был бы повлечь за собой наступление российско-террористических войск.

"То, что есть некий глобальный план по изменению, устранению конституционного строя в Украине, я уверен, - существует. И мы ищем этот мозговой центр", - заявил Луценко.