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Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся главы САП Холодницкого
08:37 27.03.2018 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
"Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционный бюро проводила следственные действия, которые касались, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого", - сообщил Ю.Луценко в эфире телеканала ICTV в понедельник.
Кроме того, генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаются, в связи с чем, ему нечего больше сообщить на данный момент.
"Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающим устройстве, которое было установлено в кабинете руководителя САП", - добавил генпрокурор.
Как сообщалось, ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на источники о том, что в кабинете главы САП Н.Холодницкого была установлена "прослушка", к чему может быть причастно НАБУ. "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.
Появилась также информация о якобы намерении Н.Холодницкого уйти в отставку в ближайшее время.
В САП заявили, что Н.Холодницкий исполняет свои обязанности в обычном режиме, а 21 марта вместе с директором НАБУ Артемом Сытником будет в Брюсселе, где, как ожидается, до конца текущей недели состоится ряд рабочих встреч.
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