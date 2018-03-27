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Доллар на межбанке топчется на месте, с минимальными подвижками
20:20 26.03.2018 |
26 марта межбанковская торговля завершилась ростом его курса на 1 копейку, и фиксацией к вечеру в рамках 26,28-26,30 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Рынок продолжил переваривать пятничную новость о выплате Госказначейством возмещения НДС на 2,7 млрд. грн. Пока ее обсуждали утром, котировки достигали 26,33-26,34 грн/$, но как только все поняли, что скупать доллар никто не ринется, котировки пошли откатываться.
«Гривны на рынке не хватает, скупать валюту просто не за что. Еще не все получили выплаты по НДС», - уточнил Гриненко.
Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной уточнил, что остатки средств банков на корсчетах в НБУ увеличились на 2,15 млрд. грн (до 52,5 млрд. грн.), но объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, в это же время вырос на 3,5 млрд. грн. (до 50,1 млрд. грн.). Банкиры достаточно быстро разобрались с расстановкой сил на торгах, и откатили валютные котировки.
«Спрос и предложение сбалансировались, что позволило Национальному банку не принимать участия в торгах», - заверил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
По итогам дня общий объем безналичных валютных торгов сократился с пятничных $320,02 млн. до $253,92 млн. Из числа валютных продавцов выделяли Приватбанк, УкрСиббанк, ING Bank и ПУМБ, а их покупателей - Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank.
Кассиры сегодня оказались в необычной ситуации - ставили в отделениях курсы ниже безналичных.
«Наличный рынок после выходных дней открылся заниженными в сравнении с межбанком котировками 25,18-26,25 грн/$. К середине дня они выросли до 26,22-26,26 грн/$, но безналичный рынок так и не догнали», - отметил Олег Куринной.
Выплаты по НДС продолжат давить на межбанк и завтра. Со дня на день возмещение должен получить и агросектор - по разным оценкам, около 2 млрд. грн. Это может простимулировать рост спроса на доллар.
«Еще на валютном рынке скажется период активных расчетов субъектов хозяйствования в связи с окончанием месяца и квартала, а также завтрашний очередной аукцион Минфина по размещению ОВГЗ и спокойные настроения наличного рынка», - сказал Куринной. Он рассчитывает завтра на торговлю в рамках 26,20-26,30 грн/$.
«Скорее всего, завтра межбанк будет открываться в рамках 26,25-26,32 грн/$, и большого эффекта от выплат по НДС не жду. Не думаю, что курс доллара сильно вырастет. Если говорить о неделе в целом, то мы скорее всего уложимся в рамки 26,20-26,40 грн/$. С новой недели включится новый фактор - пойдут валютные покупки под репатриацию дивидендов, и, скорее всего, в больших объемах (из-за поднятых Нацбанком лимитов)», - рассказал Юрий Гриненко.
В тоже время есть и те, кто верит хотя бы во временный курсовой откат перед дивидендами.
«На выплате НДС курсу доллара не удалось развить выраженную восходящую динамику. Похоже, неспособность расти опять сместит риски в сторону снижения сначала к 26,20 грн/$, а затем ниже», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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