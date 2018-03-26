США и ЕС высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля

США высылают десятки сотрудников российских спецслужб. Такое решение принял американский президент Дональд Трамп в ответ на применение Россией химического оружия на территории Великобритании, сообщает пресс-служба Белого дома в понедельник, 26 марта. Информагентства уточняют, что из США будут высланы 60 российских разведчиков.

Трамп также распорядился закрыть российское консульство в Сиэтле, обосновав это решение тем, что оно расположено вблизи одной из американских баз подводных лодок и компании "Боинг".

Вашингтон принимает эти меры по согласованию со своими союзниками по НАТО и партнерами во всем мире, отмечается в сообщении. Данные шаги стали "ответом на применение Россией химоружия на территории Великобритании", ставшее "последним звеном в цепи непрекращающихся действий по дестабилизации по всему миру".

США намерены ограничить возможности Москвы "по слежке за американцами и проведению операций, угрожающих национальной безопасности Соединенных Штатов", а также дать России понять, что "ее действия не останутся без последствий". Вместе с тем Вашингтон готов к сотрудничеству и улучшению отношений с Москвой, что, по его мнению, возможно только после того, как российское правительство "изменит свое поведение".

Страны ЕС высылают российских дипломатов

В связи с отравлением в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери с использованием боевого отравляющего вещества 14 стран Евросоюза высылают российских дипломатов. Об этом объявил в понедельник, 26 марта, председатель Европейского совета Дональд Туск в болгарском городе Варна, где проходит саммит ЕС-Турция.

В частности, Германия высылает четырех российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления Скрипаля. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас Heiko Maas. Российские дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

В заявлении МИД ФРГ говорится, что решение о выдворении российских дипработников не было опрометчивым, оно принималось в согласовании с партнерами по ЕС и должно пониматься как сигнал солидарности в Великобританией. Кроме того, отмечается, что факты и улики в деле об отравлении Скрипаля говорят о причастности к нему России. Правительство РФ до сих пор не ответило на поставленные вопросы и не проявило готовность играть конструктивную роль в расследовании произошедшего.

В тот же день о высылке российских дипломатов объявили Франция, Италия, Дания, Латвия, Польша и Чехия.