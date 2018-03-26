Аудит ЕЭС: Энергетической зрады не обнаружено

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Аудит ЕЭС: Энергетической зрады не обнаружено

16:02 26.03.2018 |

Новости ТЭК

 Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

В Европейском Энергосообществе считают работу НКРЭКУ прозрачной и эффективной, однако недовольны попытками политических и деловых групп оказать влияние на работу регулятора.

ЕЭС не поддержал оппонентов Комиссии, критикующих ее за Роттердам+ и RAB-регулирование, пообещав представить подробные отчеты по этим темам летом. В то же время в ЕЭС намекнули, что НКРЭКУ стоит более эффективно проводить работу с общественностью. Эксперты прогнозируют, что в новых документах европейцы также выразят поддержку проводимым ведомством Дмитрия Вовка реформам - в частности, переходу к формульному ценообразованию и стимулирующим тарифам.

Добровольный аудит

21 марта Европейское Энергосообщество (ЕЭС) обнародовало отчет о независимом аудите работы НКРЭКУ. Напомним, Украина является полноценным членом ЕЭС с 2011 года. Само Энергосообщество было учреждено в 2005 году между ЕС и странами Юго-Восточной Европы. Целями создания ЕЭС назывались повышение надежности поставок энергоресурсов в ЕС, а также реформирование рынков участников на принципах конкурентности и прозрачности и их интеграция во внутренний энергорынок ЕС. Формально Энергосообщество не является исполнительным органом, выполняя контрольные и консультативные функции по адаптации европейского энергетического законодательства в национальные правовые системы стран-членов ЕЭС. Однако Энергосообщество плотно сотрудничает с Еврокомиссией и фактически является транслятором позиции Евросоюза в энергетической сфере. Влияние, которое оказывает ЕЭС на национальных регуляторов, весомо: так, например, Энергосообщество отсрочило для Молдовы реализацию положений Третьего энергопакета ЕС на четыре года. Для разработки профильного украинского закона "Об электроэнергетике" Секретариат сообщества дважды направлял миссии для внесения правок по гармонизации с европейским законодательством. Также ЕЭС занимаемся разрешением споров между сторонами сообщества. Позиция Энергосообщества является важным фактором для привлечения кредитов от европейских финансовых организаций и участия страны в международных энергетических проектах.

Интересно, что инициатива по проверке ЕЭС деятельности НКРЭКУ исходила от самого украинского регулятора. В июле прошлого года Комиссия обратилась в Энергосообщество с предложением провести независимый аудит ее деятельности. Факт подобного обращения стал прецедентом. До сих пор ЕЭС активно мониторил ситуацию в Украине и давал оценки исключительно по собственной инициативе. Ранее какие-либо другие украинские органы не обращались в Энергосообщество с просьбой провести независимый аудит их деятельности.

Эксперты в целом позитивно оценивают инициативу украинского регулятора, отмечая, что готовность НКРЭКУ к внешнему аудиту свидетельствует о том, что в ведомстве Дмитрия Вовка уверены в законности и прозрачности своих решений.

"То, что НКРЭКП само инициировало эту проверку - позитивный фактор. Регулятор сам пытался защитить свое реноме, обращаясь в авторитетную структуру, которой является энергосообщество", - отмечает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

"Очень показательно в этой ситуации, кто боится, а кто - нет. Регулятор не побоялся и сам обратился в энергосообщество с просьбой об аудите и отчете о его деятельности. А, например, Нафтогаз не заинтересован в появлении таких документов о своей компании. Для него это будет подобно смерти. В лучшем случае, мы увидим что-то подобное через несколько лет", - считает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Сам отчет ЕЭС об аудите НКРЭКУ написан с использованием максимально политкорректных и обтекаемых формулировок. Тем не менее, очевидно, что в целом работой украинского регулятора европейцы остались удовлетворены.

"По мнению Секретариата, Национальная комиссия обычно придерживается высоких стандартов прозрачности, и практика публикации регулирующего органа даже опережает соответствующие юридические требования. Отрадно, что все опрошенные лица признали, что регулирующий орган стал намного более прозрачным после принятия Закона о НКРЭКУ", - говорится в отчете ЕЭС.

Эксперты разделяют общие оценки ЕЭС по работе комиссии, называя ключевым достижением изменение самого механизма взаимодействия регулятора и участников рынка путем внедрения заложенных в профильном законе принципов открытости и дискуссионности принимаемых комиссией решений.

"Ранее схема была такая: НКРЭКУ вывешивает проект нормативного документа, все участники дают замечания в электронном виде. При этом ни один из участников не видит, кто еще дал какие замечания, и не понимает, у кого какие проблемы. Через месяц НКРЭКУ обрабатывает замечания и фактически самостоятельно в бездискусиионной форме принимает решение. Теперь, после принятия закона и подзаконных актов НКРЭКУ все замечания участников публикуются на сайте комиссии. Регулятор приглашает всех, кто давал замечания, и обсуждает с ними абсолютно каждое замечание, и аргументирует причины их принятия или непринятия. Участвует в дискуссии не только тот, кто дал замечания, но и его союзники, читавшие эти замечания. Как правило это специалисты, хорошо разбирающиеся в теме, и в результате получается продуктивная дискуссия и хороший документ на финише. Все это открыто, прозрачно и понятно всем участникам. Трудно переоценить важность этого механизма взаимодействия между регулятором и участниками рынка. Это ключевое достижение НКРЭ в сфере прозрачности. Кардинальные изменения произошли не только в этом, но и других моментах работы регулятора. И обращение комиссии в ЕЭС - свидетельство того, что в НКРЭ чувствуют себя уверенно относительно правильности проведённых ими изменений", - убежден президент всеукраинской общественной организации "Энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко.

Европейский ответ критикам Роттердам+ и RAB-регулирования

Эксперты солидарны в том, что одной из главных причин обращения НКРЭКУ в Энергосообщество было желание получить оценку независимого арбитра по решениям Комиссии, которые являются "любимым" объектом критики для некоторых политиков и СМИ - Роттердам+, RAB-регулирование, введение абонплаты за газ.

"Логика простая - основные претензии к НКРЭКУ в вопросах формульного ценообразования. Речь идет о так называемых Роттердам+ и Дюссельдорф+. НКРЭКУ обратилась к Энергосообществу, чтобы оно проверило (подтвердило или опровергнуло) правильность принятых решений. С точки зрения МВФ, ЕБРР и Энергосообщества претензий относительно развития формульного ценообразования быть не может. Оно соответствует логике Третьего энергопакета и способствует либерализации рынка", - считает экс-начальник Управления по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины", независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

В отчете ЕЭС не содержится прямых оценок упомянутых решений Комиссии, и в то же время указывается, что Энергосообщество проведет по каждой из этих тем отдельное исследование. Как сообщил нам в телефонном комментарии глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, эти оценки будут опубликованы предположительно в первой половине апреля. В то же время не может не обращать на себя внимания тот факт, что упоминание этих тем находится в той части отчета, где идет речь о попытках административного или политического вмешательства в работу комиссии. В качестве примеров возможного вмешательства в работу комиссии ЕЭС приводит обыски НАБУ в ходе расследования законности формулы Роттердам+ и отмену введения новой тарифной методологии для услуг по распределению природного газа ("абонплаты за газ") по инициативе Владимира Гройсмана.

Эксперты говорят о том, что тональность, в которой Энергосообщество упоминает резонансные решения комиссии, свидетельствует о том, что и в отдельных отчетах они будут оценены как минимум нейтрально, поскольку юридически обоснованы и находятся в канве принципов работы европейского энергорынка.

"С точки зрения МВФ, ЕБРР и энергосообщества претензий относительно развития формульного ценообразования быть не может. Оно соответствует логике Третьего энергопакета и способствует либерализации рынка. Европейское энергосообщество не будет выдвигать претензий", - отмечает Валентин Землянский.

"Европейское энергосообщество в первую очередь проводит правовую оценку, а не экономическую. Если говорить с правовой точки зрения, имел ли право регулятор устанавливать механизм компенсации цены за уголь как части затрат, которую несет тепловая генерация, то да, по закону регулятор сейчас имеет право регулировать затраты тепловой генерации через оптовую цену на рынке. Здесь правовых претензий и нарушений нет", - считает эксперт Киевского института энергетических исследований, член коалиции "Энергетические реформы" Светлана Голикова.

"Думаю, что они будут рассматривать RAB-тарифы и Роттердам+ с точки зрения процедуры и соответствия установленным в мире практикам. Они будут оценивать это с бюрократической точки зрения. Маловероятно, что мы увидим в новых отчетах что-то неординарное. Сенсации точно ждать не стоит", - убежден Юрий Корольчук.

Источники политического шума

В то же время эксперты разделяют обеспокоенность Энергосообщества относительно попыток давления на Комиссию, отмечая, что за ними стоят интересы не только политиков, но и отдельных бизнес-групп. По мнению аналитиков, ряд украинских олигархов заинтересованы в отмене решений НКРЭКУ по внедрению формульного ценообразования на рынке угля ("Роттердам+) и стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирования), и от того, кто победит в этом противостоянии, зависит успешность реформирования украинского энергорынка.

"В отчете констатирован факт, что давление на Комиссию было и остается. И что Комиссия выполняет в реформах главную роль. За ними фактические решения - дадут они зеленый свет реформам на рынке электричества и газа или нет. В том числе, и пользу для потребителя, который сможет выбирать поставщика газа и электроэнергии. Все это зависит от регулятора. Будут новшества на рынке или все это превратится в бюрократическое болото. Темы, связанные с RAB-тарифами и Роттердам+, сопровождаются политическим шумом - превращаются в шоу для получения политических дивидендов", - отмечает Юрий Корольчук.

"Возникают вопросы к участникам рынка и к политическим силам, которые оказывают давление на регулятора. Речь идет о политическом давлении со стороны отдельных политических субъектов. Были попытки со стороны структур, близких к Коломойскому, оказать давление на регулятора", - отмечает Дмитрий Марунич.

"Я могу согласиться с Энергосообществом, что и по Роттердам+, и по РАБ-регулированию, резонанс общества и политиков - это определенное давление на НКРЭ. Я поддерживаю "Роттердам" как объективный индикатор для закладки стоимости угля генерирующим компаниям. Это такая же ситуация, как и с газом. Мы перешли к политике, когда в качестве индикатора для внутренней цены мы берем цены, которые складываются на европейских биржах, я это поддерживаю как подход. Вокруг этого уже мифы накручиваются. Когда аналогичная ситуация была с газом, и говорили, что газ внутренней добычи должен быть дешевле для украинцев. Такая политика привела к тому, что внутренняя добыча сокращалась долгие годы. И мы платили валютой России, причем по ценам выше европейских. Плох или хорош Роттердам+, но мы вторую зиму проходим. При том, что поставки антрацита обрезаны из оккупированной зоны и половина шахт потеряна, - кризисных ситуаций в энергетике у нас не было. Я думаю, что этот подход и обеспечил, в значительной мере, стабильную ситуацию в энергетике", - считает Василий Котко.

Если переводить с языка политкорректности, которым традиционно оперируют европейские официальные органы, то основной сигнал отчета Энергосообщества - реформы на украинском энергорынке проводятся, и эффективность и прозрачность действий регулятора достаточно высока. Критика наиболее резонансных решений комиссии - отсутствует, более того, в отчете содержатся явные намеки на то, что эта критика может иметь политический или лоббистский характер. В документе прямо говорится о том, что регулятор в условиях постоянного давления (формулировки ЕЭС - "орган подвергается серии организационных потрясений и критике его решений", "члены Комиссии находятся под давлением определенных политических и деловых групп"). Фактически ЕЭС, хотя и в максимально дипломатичной форме, выразил поддержку НКРЭКУ и усомнился в искренности критиков регулятора, большинство из которых, например, депутатская группа "Еврооптимисты", апеллирует именно к европейскому опыту.

В то же время европейцы деликатно порекомендовали регулятору проводить более эффективную информационную поддержку своих реформ (дословно - "обеспечить более широкую общественную аргументацию в отношении его решений"), чтобы не "подвергаться такому политическому и социальному давлению". Сможет ли НКРЭКУ внять совету ЕЭС - покажет время, однако ясно, что сам отчет Энергосообщества - мощный инструмент для убеждения в правоте своих действий.
 

ПО РУБРИКАМ

17:38 Жи­лая не­дви­жи­мость: ак­тив­ный рост

17:18 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 26 мар­та со­ста­вил 26.3044 грн.

16:57 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 26.03.18

14:32 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 26.03.18

13:26 НБУ 19-23 мар­та ку­пил на меж­бан­ке $20 млн по за­про­су луч­ше­го кур­са

13:07 Топ-20 вли­я­тель­ных финан­си­стов Укра­и­ны

11:42 Бир­жи АТР за­кры­лись в ос­нов­ном ро­стом 26 мар­та на спа­де остро­ты опа­се­ний тор­го­вой вой­ны

11:05 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 26.03.18

10:57 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 23.03.18

10:53 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 26.03.17

10:44 НБУ про­дал 23 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 5 868 млн гри­вен

10:13 На меж­бан­ке 23 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром умень­шил­ся на $78,7 млн до $161 млн

09:32 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 26 мар­та по­сле ро­ста до мак­си­му­ма за пять не­дель

09:15 Дол­лар тор­гу­ет­ся к иене на ми­ни­му­ме с кон­ца 2016 г на опа­се­ни­ях по тор­го­вой войне

07:50 Бир­жи США по­те­ря­ли 1,7-2,4% на опа­се­ни­ях тор­го­вых по­шлин

• дальше…

16:15 Fitch про­гно­зи­ру­ет рост ВВП Укра­и­ны 3,2-3,7% в 2018-2019

16:02 Аудит ЕЭС: Энер­ге­ти­че­ской зра­ды не об­на­ру­же­но

15:32 Об­щий госдолг в фев­ра­ле вы­рос на 0,7% до $76,76 млрд

15:25 По­тре­би­те­лей осво­бо­ди­ли от упла­ты су­деб­но­го сбо­ра

15:13 Мощ­но­сти био­га­зо­вых уста­но­вок в Укра­ине вы­рос­ли втрое за три го­да

14:41 Це­ны на нефть про­дол­жа­ют сни­же­ние 26 мар­та, Brent опу­сти­лась до $70,23 за бар­рель

11:34 С 23 по 26 мар­та круп­ные се­ти АЗС сни­зи­ли це­ну сжи­жен­но­го га­за в пре­де­лах 3-30 коп

10:07 Укра­и­на за 5 ме­ся­цев ото­пи­тель­но­го се­зо­на под­ня­ла из ПХГ по­чти 9 млрд куб. м га­за

09:12 Укра­и­на мо­жет уве­ли­чить тран­зит га­за за счет "го­лу­бо­го топлива" из Ру­мы­нии

23.03 Суд предо­ста­вил НАБУ до­ступ к до­ку­мен­там ICU по по­куп­ке ев­ро­бон­дов ДТЭК в рам­ках рас­сле­до­ва­ния по "Рот­тер­дам+"

• дальше…

17:06 США и ЕС вы­сы­ла­ют рос­сий­ских ди­пло­ма­тов из-за де­ла Скри­па­ля

13:40 В Москве умер ос­но­ва­тель пи­ра­ми­ды МММ Сер­гей Мав­ро­ди

11:31 Ору­жей­ная ком­па­ния Remington по­да­ла в суд за­яв­ле­ние о банк­рот­стве

10:01 США по­жа­ло­ва­лись на Ки­тай за кра­жу па­тен­тов

09:43 Трамп под­пи­сал за­кон о бюд­же­те США, не­смот­ря на не­со­гла­сие с ря­дом его по­ло­же­ний

09:27 Ки­тай за­пу­стил тор­ги юа­не­вы­ми неф­тя­ны­ми фью­черса­ми

08:34 США не бо­ят­ся тор­го­вой вой­ны с Ки­та­ем - гла­ва аме­ри­кан­ско­го Мин­фи­на

08:29 Эр­до­ган со­об­щил о на­ступ­ле­нии Тур­ции на се­ве­ро-за­па­де Ира­ка

08:26 Тур­ция впер­вые ис­пы­та­ла бал­ли­сти­че­ские ра­ке­ты сво­е­го про­из­вод­ства

23.03 Ка­та­ло­ния вновь оста­лась без кан­ди­да­та в ре­гио­наль­ные ли­де­ры

23.03 Наш че­ло­век в Ва­шинг­тоне. Чем опа­сен для Рос­сии но­вый со­вет­ник Трам­па по нац­без­опас­но­сти

23.03 ЕС со­гла­со­вал ди­рек­ти­вы по эта­пам Брекзи­та

23.03 Ком­па­ния Кур­чен­ко ста­ла един­ствен­ным по­став­щи­ком уг­ля из ОРДЛО

23.03 Ма­ду­ро объ­явил о де­но­ми­на­ции ва­лю­ты в Ве­не­су­э­ле

23.03 Трамп за­ме­нил со­вет­ни­ка по нац­без­опас­но­сти Мак­ма­сте­ра

• дальше…

22.03 МВФ не счи­та­ет Укра­и­ну бед­ной раз­ви­ва­ю­щей­ся стра­ной

22.03 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал аэро­порт "Киев" в честь авиа­кон­струк­то­ра Си­кор­ско­го

21.03 Укр­за­лиз­ны­ця по­лу­чи­ла раз­ре­ше­ние на раз­ра­бот­ку про­ек­та зем­ле­устрой­ства в Бор­испо­ле под экс­пресс в аэро­порт

20.03 Укра­и­на по­па­ла в трой­ку стран с са­мым де­ше­вым уров­нем жиз­ни

20.03 Ли­по­вые ОСМД по­лу­ча­ют кон­троль над иму­ще­ством ки­ев­лян

16.03 У Су­прун разъ­яс­ни­ли про­це­ду­ру за­клю­че­ния де­кла­ра­ции с вра­чом

15.03 Ки­ев­ских марш­рут­чи­ков обя­жут уста­но­вить ва­ли­да­то­ры для е-би­ле­та

13.03 Укра­и­на в ночь на 25 мар­та пе­ре­хо­дит на лет­нее вре­мя

05.03 На че­ты­рех стан­ци­ях ки­ев­ской под­зем­ки на­ча­ли ра­бо­тать кас­сы ис­клю­чи­тель­но с кар­точ­ка­ми мет­ро

02.03 В Ки­е­ве по­тре­би­те­лей элек­тро­энер­гии с 1 мар­та бу­дет об­слу­жи­вать но­вая ком­па­ния – ДТЭК "Ки­ев­ские Электросети"

27.02 Про­езд из Ки­е­ва в аэро­порт Бор­исполь по­до­ро­жал до 100 гри­вен

23.02 Элек­трон­ная де­кла­ра­ция о вы­бо­ре вра­ча. К че­му го­то­вить­ся и о чем не бес­по­ко­ить­ся

22.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал Мос­ков­ский мост в Се­вер­ный

16.02 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

• дальше…

16:28 Укра­и­на вы­дво­ря­ет 13 ди­пло­ма­тов РФ в свя­зи с "де­лом Скрипаля" – По­ро­шен­ко

08:55 Та­ран про­тив Па­ли­цы: Что мо­жет озна­чать при­ход Алек­сандра Са­вчен­ко на Во­лынь

08:29 Кар­лес Пуч­де­мон за­дер­жан в Гер­ма­нии

23.03 Шухер на АТЕКе: По­че­му Ава­ков бро­сил по­ли­цию на Азов

23.03 Наш че­ло­век в Ва­шинг­тоне. Чем опа­сен для Рос­сии но­вый со­вет­ник Трам­па по нац­без­опас­но­сти

23.03 По­че­му пе­ре­ста­ли кош­ма­рить гла­ву НАПК На­та­лью Кор­чак

23.03 Та­мо­жен­ная вой­на ДНР и ЛНР бу­дет про­дол­жать­ся

23.03 Кон­гресс­ме­ны в США утвер­ди­ли свы­ше 620 млн дол­ла­ров на по­мощь Укра­ине

22.03 Как Ти­мо­шен­ко бу­дет ис­поль­зо­вать Са­вчен­ко про­тив По­ро­шен­ко

22.03 Ан­тиЮ­ля: За­чем Са­вчен­ко вспом­ни­ла о по­езд­ках Ти­мо­шен­ко на Дон­басс

22.03 Что это за вин­тов­ка, из ко­то­рой Ру­бан и Са­вчен­ко долж­ны бы­ли убить По­ро­шен­ко

22.03 Ра­да одоб­ри­ла арест де­пу­та­та Са­вчен­ко

22.03 Ре­гла­мент­ный ко­ми­тет дал со­гла­сие на арест Са­вчен­ко

22.03 За­чем Са­мо­неміч раз­ду­ва­ет скан­дал во­круг НКРЭКУ

22.03 Ге­не­рал НАТО от­ме­тил успе­хи Укра­и­ны на пу­ти к член­ству в аль­ян­се

• дальше…

15:02 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

11:54 Склад­ной смарт­фон Samsung Galaxy X вряд ли по­явит­ся на рын­ке в обо­зри­мом бу­ду­щем

10:39 Двух­двер­ный Мер­се­дес C-клас­са пре­вра­ти­ли в ги­брид с 1,5-лит­ро­вым мо­то­ром

08:46 Ав­то­мо­би­ли Ford на­учат­ся от­сле­жи­вать сво­бод­ные пар­ков­ки

23.03 Раз­ра­бот­чи­ки игр до­пол­нен­ной ре­аль­но­сти по­лу­чи­ли до­ступ к кар­там Google Maps для со­зда­ния вир­ту­аль­ных ми­ров

23.03 Учё­ные на­шли спо­соб ра­ди­каль­но сни­зить вред­ные вы­бро­сы ди­зель­ных мо­то­ров

23.03 Rimac по­стро­ил 1914-силь­ный ги­пер­кар с вир­ту­аль­ным тре­не­ром

23.03 Lenovo S5 го­тов вклю­чить­ся в гон­ку за зва­ние на­род­но­го смарт­фо­на

23.03 В BMW счи­та­ют по­ка не­вы­год­ным мас­со­вый вы­пуск элек­тро­мо­би­лей

22.03 Пред­вест­ни­ком элек­тро­ка­ра SsangYong стал под­клю­чен­ный к Се­ти крос­со­вер

22.03 Epic Games по­ка­за­ла воз­мож­но­сти движ­ка Unreal

22.03 Ком­па­ния Renault при­ду­ма­ла ав­то­мо­биль для кар­ше­рин­га бу­ду­ще­го

22.03 Элек­тро­мо­би­ли мо­гут стать де­шев­ле ав­то­мо­би­ли с дви­га­те­лем внут­рен­не­го сго­ра­ния до 2025 го­да

22.03 Са­мый кру­той Lamborghini Huracan ли­ши­ли кры­ши

22.03 Samsung уста­но­ви­ла ги­гант­скую све­то­ди­од­ную ре­клам­ную вы­вес­ку пло­ща­дью 1620 м2

• дальше…

15:02 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно