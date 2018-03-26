Топ-20 влиятельных финансистов Украины

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Финансовая система Украины своеобразна. В банках преобладает государственный капитал, а среди негосударственных финучреждений лидируют банки с иностранным капиталом, в первую очередь российским.

Соответственно, получилась своеобразной и двадцатка деятелей, наиболее влияющих на украинскую финансовую систему. В предварительный список для рейтингования мы включили представителей как государственного, так и негосударственного секторов, а также властных органов, регулирующих финансовые рынки и потоки. При ранжировании учитывались различные объективные факторы (профессионализм, опыт работы, команда сотрудников, должностные полномочия, служебное положение, связи в верхнем эшелоне власти), а кроме того, упоминаемость в СМИ этих лиц и общественный резонанс от их деятельности.

1. Валерия Гонтарева, экс-председатель Национального банка Украины

Валерия Гонтарева заявила о намерении уйти в отставку с поста главы НБУ еще 10 апреля 2017 г. С 11 мая ушла в отпуск (поначалу оплачиваемый, с 8 августа - за свой счет), а и. о. председателя Нацбанка стал ее первый зам Яков Смолий. 15 марта 2018 г. парламент уволил Гонтареву с должности и назначил главой НБУ Смолия. Несмотря на формальный отход от руководства Нацбанком, Гонтарева де-факто сохраняет статус лица, наиболее влияющего на финансовую систему Украины.

И дело не только в том, что она по-прежнему контролирует политику НБУ и ситуацию в самом Нацбанке через заместителей главы НБУ, которых она назначила в 2015-2016 гг. Ее влияние гораздо шире и глубже. Всю нынешнюю финансовую систему Украины можно без особого преувеличения назвать детищем Гонтаревой.

Отличительная особенность этой системы - более 58% всех активов всех банков, работающих в Украине, относятся к государственным, таким как Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксим-банк, Укргазбанк. Такая суперконцентрация банковского капитала в одних (государственных) руках стала возможной благодаря проведенным Гонтаревой спецоперациям: были национализированы два крупнейших частных банка - Приватбанк и Укргазбанк (сначала второй из них, а затем первый), в то же время большинство частных банков были ликвидированы.

Должность главы НБУ Гонтарева получила 19 июня 2014 г., вскоре после инаугурации Петра Порошенко. Президент включил Гонтареву в состав СНБО и Национального совета реформ. С конца 2014 г. Гонтарева и тогдашняя глава Минфина Наталья Яресько вместе отвечали за сотрудничество с МВФ. Их влияние в вашингтонской штаб-квартире Фонда зиждилось на их давнем знакомстве с первым замом директора-распорядителя МВФ американцем Дэвидом Липтоном. В декабре 2014 г. Липтон даже лично прибыл в Киев, чтобы засвидетельствовать Порошенко свою одобрительную оценку Гонтаревой и Яресько.

В апреле 2016 г., когда правительство Арсения Яценюка, включая и Яресько, ушло в отставку, Гонтарева получила полную монополию на связи с МВФ. Но и до того любая отчетность НБУ в отношении украинских банков воспринималась в МВФ как истина в последней инстанции. Поэтому все решения о так называемой "очистке" украинской финансовой системы, которые принимались якобы с подачи международных кредиторов, на самом деле писались на улице Институтской под началом самой главы Нацбанка.

Образование: в 1987 г. окончила Киевский политехнический институт, в 1997 г. - Киевский национальный экономический университет.

Считается человеком президента Петра Порошенко.

Самое известное дело: наиболее известна массовой ликвидацией частных банков в Украине.

2. Макар Пасенюк, управляющий партнер группы ICU

Макар Пасенюк в 1998-2002 гг. возглавлял отдел управления ценными бумагами в ING Банк Украина, затем работал в отделе корпоративных финансов в лондонском офисе ING (курировал сделки, проходившие в Центральной и Восточной Европе), в 2006 г. вернулся в Киев и возглавил департамент корпоративных финансов в ING Банк Украина. Первым замглавы правления этого банка с 2001 г. работала Валерия Гонтарева. Она переманила Макара Пасенюка и Константина Стеценко, который с 2005 г. возглавлял в ING Банк Украина направление по торговле долговыми ценными бумагами, в основанную ею компанию ICU (Investment Capital Ukraine). Получив пост главы НБУ, Гонтарева покинула компанию, продав свою долю Пасенюку и Стеценко. Сейчас они являются управляющими партнерами ICU, Пасенюк заведует инвестиционно-банковскими услугами, а Стеценко - торговыми операциями.

Однако, хотя ICU официально не имела никакого отношения к главе НБУ, между ними сохранялась тесная связь, а Пасенюк фактически стал правой рукой Гонтаревой в управлении финансовой системой Украины. Сама компания входит в двойку лидеров по объему торгов на рынке облигаций внутреннего госзайма, ее доля выросла с 21,16% в 2015 г. до 24,75% в 2016-м. Также ICU явилась источником кадров для госвласти. Александр Животовский, с января 2013 г. работавший в ICU начальником отдела инвестиционной деятельности, возглавляет с июля 2014 г. Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Владимир Демчишин, работавший в 2007-2008 гг. вице-президентом ING Банк Украина, а затем - директором отдела инвестиционно-банковских услуг ICU, получил в августе 2014 г. пост главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), во втором правительстве Арсения Яценюка был министром энергетики и угольной промышленности. На посту главы НКРЭКУ Демчишина сменил Дмитрий Вовк, работавший в 2009-2013 гг. помощником вице-президента ICU по корпоративным финансам.

Пасенюк выступал финансовым советником Порошенко при попытках продажи его активов. В декабре 2016 г. Пасенюк уточнил: "В настоящее время, после перевода доли Петра Порошенко в Roshen в траст, наш мандат ограничен продажей российского бизнеса". Однако сделки по продаже фабрики Roshen в Липецке сорвались.

Образование: имеет диплом бакалавра бизнес-админи-стрирования Международного христианского университета (Киев), сертификат CFA.

Считается человеком экс-председателя НБУ Валерии Гонтаревой.

Наиболее известен как финансовый советник Петра Порошенко при попытках продажи фабрики Roshen в Липецке.

3. Нина Южанина, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики

Нина Южанина прошла в парламент в октябре 2014 г. по списку БПП, где числилась под №28 как аудитор-директор ООО АФ "Европейская аудиторская группа". Однако своим попаданием в верхнюю часть списка президентской партии она обязана не этой должности, а давними связями с Петром Порошенко. В частности, она была директором телерадиокомпании "Экспресс-Информ", которая в 2003 г. вместе с телеканалом НБМ стала базой для создания "5 канала".

В парламенте Южанина вошла в комитет по вопросам налоговой и таможенной политики и возглавила его в мае 2015 г., после того как предыдущий председатель Роман Насиров перешел на работу в ГФС. Показала себя как один из самых продуктивных парламентариев. Была автором 16 законопроектов, ставших законами. В их числе - Закон "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта", принятый в июне 2015 г., а также ряд законов о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы и другие законы.

В августе 2015 г. Южанина представила проект либеральной налоговой реформы, значительно снижавший налоговую нагрузку на предпринимателей и упрощавший администрирование налогов. Большинство инициатив этого проекта нашли реализацию в правительственном законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины для улучшения инвестиционного климата в Украине", который был принят и стал законом в декабре 2016 г.

Последнее достижение Южаниной - предложенный ею Закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", принятый парламентом в декабре 2017-го и подписанный президентом в феврале 2018 г. Он предусматривает создание Органа общественного надзора за аудиторской деятельностью и должен быть введен в действие с 1 октября 2018 г.

28 февраля 2018 г. рабочая группа во главе с Южаниной обнародовала для широкого обсуждения проект закона о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ). Этот орган должен заменить собой Налоговую милицию ГФС. В тот же день Порошенко на своей пресс-конференции приветствовал появление этого законопроекта и пообещал, что созданием НБФБ мы "полностью отрежем все без исключения другие силовые структуры от пастбища, на котором они уже десятилетиями доят украинский бизнес".

Образование: в 1996 г. окончила в Хмельницком Технологический университет Подолья по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности". В 2003 г. получила сертификат аудитора, выданный Аудиторской палатой Украины.

Считается человеком президента Петра Порошенко.

Наиболее известна инициативами по налоговой реформе.

4. Мирослав Продан, и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины

Мирослав Продан с марта 2005 г. работал в налоговых органах на Виннитчине, в 2014 г. после революции возглавил областную налоговую. По его собственным словам, хорошо знаком и "работал плечом к плечу" с Владимиром Гройсманом, который был городским головой Винницы в 2006-2014 гг.

Короткое время Продан занимал руководящие должности в налоговых органах Черкасчины и в Центральном офисе по обслуживанию крупных плательщиков, а в июле 2016 г. (через три месяца после того, как Гройсман стал премьером) был назначен и. о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины. С 3 марта 2017 г. исполняет обязанности председателя ГФС, после отстранения от этой должности Романа Насирова.

Среди успехов Продана во главе ГФС можно отметить заработавший в прошлом году обновленный Электронный кабинет плательщика. "Мы планируем фактически на 100% проводить все административные, консультативные, контрольно-проверочные мероприятия и весь процесс уплаты налогов через Электронный кабинет", - утверждает Продан.

Еще один его приоритет - реформа таможенных органов.

С 1 февраля 2018 г. таможня перешла на оформление таможенных деклараций по принципу "Единого окна" в полном объеме. "Единое окно" устраняет необходимость беготни по кабинетам для декларантов и перевозчиков, ибо система вводит обмен информацией между таможней и структурами, осуществляющими ветеринарно-санитарный, санитарно-эпидемиологический, фитосанитарный, экологический и радиологический контроль.

В течение 2018 г. планируется обеспечить все ключевые пунк-

ты пропуска стационарными сканирующими системами. "Это будет настоящая техническая революция, которая позволит проводить контроль на качественно более высоком уровне", - обещает Продан. Средства для своей глобальной модернизации таможня заработала сама. Еще в начале прошлого года правительство решило направлять на развитие инфраструктуры пунк-

тов пропуска и ИТ-составляющей таможенных органов 10% от перевыполнения индикативных показателей. Таможенники постарались и по итогам 2017 г. получили перевыполнение индикатива на 32 млрд грн (по сравнению с 2016 г. таможенные поступления в госбюджет выросли почти на 70 млрд грн). Главный вклад в этот результат, по словам Продана, внесла борьба с контрабандой.

Образование: в 2003 г. окончил Ровенский институт славяноведения Киевского университета славистики (квалификация - менеджер по таможенному делу), в 2013 г. - Одесский региональный институт госуправления Национальной академии госуправления при президенте Украины.

Считается человеком премьер-министра Владимира Гройсмана.

Наиболее известен реформой таможенных органов.

5. Александр Данилюк, министр финансов Украины

Александр Данилюк с 2002 г. работал в международной консалтинговой фирме McKinsey&Company. Начал карьеру госслужащего в 2005 г., когда стал экономическим советником премьера Юрия Еханурова. Среди прочего занимался приватизацией "Криворожстали", вопросами энергетики. В 2006-2010 гг. руководил инвестиционным фондом Rurik Investment в Лондоне и Люксембурге. Затем возглавил, победив в конкурсе на эту должность, координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации Януковича. Стратегию центра разрабатывала McKinsey&Company. Вследствие отсутствия политической воли и интереса руководства государства к реальным реформам предложения центра в основном оставались на бумаге. Но после революции и подписания Соглашения об ассоциации с ЕС разработки центра пригодились для масштабной программы реформ.

В июле 2014 г. новоизбранный президент Украины Петр Порошенко назначил Данилюка своим постоянным представителем в Кабмине, а в сентябре 2015-го - заместителем главы своей администрации по экономическим вопросам. В апреле 2016 г. при формировании правительства Владимира Гройсмана Данилюк по квоте БПП получил пост министра финансов.

Среди успехов Данилюка во главе Минфина можно отметить борьбу со злоупотреблениями при возмещении НДС. Для этого Минфин перенесен на свой сайт реестр возмещения, открыл к нему публичный доступ и внедрил автоматическое возмещение через 30 дней с момента подачи заявки. Также Данилюк ударил по схемам обналички, внедрив систему автоматического блокирования налоговых накладных, и не допустил возвращения практики возмещения НДС облигациями.

Команда Данилюка разработала стратегию реформирования системы управления госфинансами на 2017-2021 гг. Она утверждена Кабмином в феврале 2017 г. А 21 февраля 2018 г. Кабмин поддержал разработанные Минфином совместно с экспертами МВФ принципы стратегического реформирования госбанков. До конца 2019 г. Минфин собирается привлечь в Ощадбанк и Укрэксимбанк миноритарных акционеров в лице международных финансовых учреждений, таких как МФК и ЕБРР. К 2020 г. планируется полная продажа Укргазбанка, а в 2022 г. - Приватбанка стратегическим инвесторам. В результате доля государства в банковском секторе должна сократиться до 24%.

Образование: в 1998 г. окончил НТУУ "Киевский политехнический институт" по специальности "Инженер-электрик", также обучался в Киевском институте инвестиционного менеджмента в 1995 г. и в Бизнес-школе Келли Индианского университета (США) в 2001 г.

Считается человеком президента Петра Порошенко.

Наиболее известен внедрением автоматического возмещения НДС.

6. Петр Крумханзл, председатель правления Приватбанка

10 января 2018 г. наблюдательный совет Приватбанка назначил председателем правления чеха Петра Крумханзла. Отбором кандидатов занималась рекрутинговая компания Amrop Executive Search Ukraine.

"В процессе оценки кандидатов на должности в правлении Приватбанка мы прежде всего руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт операционного управления и внедрения инструментов контроля, - прокомментировал принятое решение глава набсовета Приватбанка Энгин Акчакоча. - Петр отвечает всем этим основным требованиям, и он уже доказал на практике свою способность эффективно реорганизовать слабые стороны банков".

С апреля 2004 г. Крумханзл работал операционным директором в чешском Raiffeisenbank CZ, с января 2008 г. по июль 2011 г. занимал аналогичную должность в украинском Райффайзен Банке Аваль. Затем вернулся в ЕС, занимался временным управлением и консалтингом в сфере финансовых услуг. С мая 2013 г. работал в австрийской госкомпании Heta Asset Resolution, а с мая 2016 г. - в китайском банке Home Credit.

В сообщении Приватбанка дается высокая оценка Крумханзлу: "На высших руководящих должностях в ведущих банках ЕС он проявил себя требовательным и прагматичным лидером, сосредоточенным на совершенствовании процессов и организации надежной системы внутреннего контроля. Он также доказал свою эффективность в условиях украинского банковского рынка периода кризиса 2008 г. В должности директора по операционным вопросам в Райффайзен Банке Аваль Петр Крумханзл достиг существенного уменьшения затрат за счет реструктуризации сети отделений и внедрения новых бизнес-моделей, а также адаптировал банк к неблагоприятным рыночным условиям. Также ценным станет его опыт в должности члена правления по операционным вопросам в созданной правительством Австрии компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution, где он отвечал за выделение неработающих активов в так называемый "плохой банк", а также за определение корпоративной стратегии, обеспечение надлежащей инфраструктуры и юридическую поддержку. Его последний опыт работы связан с динамичным рынком Китая, где Петр в должности члена правления по операционным вопросам Home Credit руководил всеми операциями банка, в составе которого работало более 85 тыс. сотрудников".

Образование: в 1990 г. окончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике.

Считается независимым от политических группировок.

Наиболее известен работой в Райффайзен Банке Аваль в условиях банковского кризиса 2008 г.



7. Игорь Мазепа, основатель Concorde Capital

Игорь Мазепа начал карьеру в 1997 г. в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments. С 2000 г. возглавлял компанию Foyil Securities New Europe, которая под его руководством стала ведущим украинским брокером. В 2002 г. присоединился к компании MFK Investment Bank в качестве управляющего директора. В сентябре 2004 г. создал собственную ИК Concorde Capital. Является ее генеральным директором.

За годы своей деятельности компания привлекла более $2,5 млрд для украинских компаний в сферах металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также в химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторах. Кроме того, Concorde Capital является активным участником украинского рынка облигаций, акций, деривативов.

Сейчас в группу Concorde входят компании-лицензиаты - ООО "Конкорд Кэпитал" и ООО "Новавест", предоставляющие услуги на фондовом рынке Украины, кипрская Concorde Investments (Cyprus) Ltd, британская Concorde (Bermuda) Limited. Группа владеет оператором связи UMTC (ООО "Украинские новейшие телекоммуникации"), инвестирует в сеть частных медицинских клиник "Добробут" и в финансовую компанию "ОМП-2013" (бренд Tyme), лидирующую на рынке денежных переводов (в 2017 г. осуществила переводы на сумму, эквивалентную $1,36 млрд).

Влиятельность гендиректора Concorde Capital возросла после победы Петра Порошенко на президентских выборах и назначения Валерии Гонтаревой на должность главы НБУ. 26 августа 2014 г. Мазепа был назначен членом набсовета Укрэксимбанка (занимал этот пост до 6 июля 2016 г.). "Я не смог отказать президенту", - так он прокомментировал свое назначение. Об особых отношениях Мазепы с Порошенко тогда говорили много. Сам он не скрывал, что его компания сотрудничала с Порошенко-бизнесменом, пока тот еще не был главой государства.

Также Мазепа являлся советником Бориса Ложкина на посту главы Администрации президента и влиял на некоторые кадровые назначения. По словам Мазепы, у них с Ложкиным дружеские отношения, а до прихода Ложкина в АП были и деловые связи. В частности, в 2013 г. Concorde Capital помогала Ложкину продать его группу UMH группе Курченко.

Говорят и о большой дружбе Мазепы с Гонтаревой. В своих интервью Мазепа не раз хвалил Гонтареву, называя ее "источником оптимизма в экономике" и подчеркивая, что она "ярче всех исполняет свою работу".

Образование: в 1997 г. окончил Киевский национальный экономический университет по специальностям "Международная экономика" и "Право".

Считается большим другом экс-председателя НБУ Валерии Гонтаревой.

Наиболее известен своей помощью Борису Ложкину в продаже UMH.



8. Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital

Томаш Фиала начал карьеру инвестиционного банкира в Bayerische Vereinsbank в Праге в 1994 г. В следующем году перешел на работу в Wood&Co (ведущий инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе). Через год был направлен в Украину, где организовал открытие и возглавил региональный офис Wood&Co. После финансового кризиса 1998 г. перешел в варшавский офис Wood&Co, работал над созданием отдела интернет-трейдинга. В 2000 г. вернулся в Киев и выступил инициатором создания Dragon Capital. Возглавляет эту инвестиционную компанию с момента ее основания.

Инвестиционно-банковское подразделение Dragon Capital успешно осуществило свыше 100 сделок на общую сумму более $5 млрд, включая сделки по привлечению акционерного и долгового капитала, а также по слияниям и поглощениям для ведущих украинских компаний в ключевых отраслях экономики, таких как банковская сфера, сельское хозяйство, недвижимость, медиа, производство продуктов питания, фармацевтика и др. Брокерский отдел Dragon Capital является крупнейшим украинским торговцем акциями - треть торгов на Украинской бирже (UX) проходит с участием компании. Dragon Capital обслуживает наибольшее число интернет-трейдеров в Украине и является влиятельным участником украинского рынка долговых инструментов.

В ноябре 2015 г. Dragon Capital совместно с Ukrainian Redevelopment Fund (URF) создали фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund, который, как сообщила компания, планирует инвестировать в различные сектора украинской экономики и будет опираться в своей работе на управленческие ресурсы Dragon Capital и ее опыт ведения бизнеса в Украине. "Основной инвестиционный советник URF - это Soros Fund Management (SFM), частный инвестиционный советник ряда частных инвестиционных фондов, управляемых исключительно в интересах клиентов семьи Сороса", - информирует Dragon Capital.

Фиала активно влияет на политическую ситуацию в Украине. Он занимал должность президента Европейской Бизнес Ассоциации в 2010-2015 гг. и вновь занимает ее c 2016 г. В октябре 2016 г. избран на двухлетний срок членом правления организации "Transparency International Украина". Dragon Capital владеет общественно-политическим журналом "Новое время" и одноименным информационным интернет-порталом, а в сентябре 2017 г. компания завершила сделку по приобретению ТРК "Радио-Эра". Собственные СМИ - это для Фиалы инструмент и влияния, и лоббирования.



Образование: в 1993-1996 гг. учился на факультете международной торговли Пражского университета экономики.

Считается связанным с семьей Джорджа Сороса.

Наиболее известен своими медиаресурсами.



9. Оксана Маркарова, первый заместитель министра финансов Украины

Оксана Маркарова в 1998-1999 и 2001-2003 гг. занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в фонде прямых инвестиций WNISEF (Western NIS Enterprise Fund), а в перерыве (в 2000 г.) проходила практику в США во Всемирном банке. WNISEF был создан в Киеве в 1994 г. и финансировался через Агентство США по международному развитию (USAID), с 1995 г. в этом фонде работала Наталья Яресько - сначала региональным менеджером по инвестициям, а с февраля 2001 г. - президентом и главным исполнительным директором WNISEF.

В 2003 г. Маркарова ушла из WNISEF и возглавила инвестиционную группу ИТТ в качестве председателя правления - президента ЧАО ИК "ИТТ-Инвест", но сохранила прекрасные отношения с Яресько, которая в декабре 2014 г. получила пост министра финансов Украины и вскоре позвала Маркарову в Минфин. В марте 2015 г. Маркарова была назначена на должность заместителя министра финансов - руководителя аппарата Минфина, а уже в следующем месяце получила в свою сферу ответственности государственные банки - была назначена в наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка. На данный момент Маркарова сохраняет эти посты, а также является замглавы набсовета Укргазбанка и членом набсовета Приватбанка.

В апреле 2016 г. состоялась смена правительства, Яресько покинула Минфин, а ее пост занял Александр Данилюк. Однако Маркарова осталась в Минфине и получила должность первого заместителя министра. В августе 2016 г. Кабмин возложил на Маркарову обязанности правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций. Результатами ее деятельности в этом качестве стали создание офиса привлечения и содействия инвестициям UkraineInvest, подбор профессионального директора и команды офиса, начало реализации ряда конкретных инициатив по поддержке имеющихся инвесторов и привлечению новых инвестиций в Украину.

Еще одна сфера ответственности Маркаровой - официальный портал об использовании государственных средств e-Data.gov.ua. Его первый модуль Spending ("Расходы") два года действовал в тестовом режиме, а с 15 сентября 2017 г. работает полноценно. С этого времени все распорядители госсредств обязаны публиковать на портале финансовую отчетность (за исключением финансовой информации СБУ, Минобороны и другой закрытой информации).

Образование: в 1999 г. окончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Экология", в 2001 г. окончила Индианский университет (Блумингтон, США) по специальности "Публичные финансы".

Считается связанной с экс-министром финансов Наталией Яресько.

Наиболее известна как куратор портала e-Data.gov.ua.

10. Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка

Андрей Пышный учился на одном курсе с Арсением Яценюком. "Это человек, собственно, за которым я иду по жизни, - говорил Пышный о Яценюке в 2012 г. - В институте Арсений вместе с Андреем Иванчуком создал юридическую фирму "Юрек". Я позже к ним присоединился. Она занималась консультационными услугами".

По окончании юрфака университета Пышный остался там работать на кафедре конституционного, административного и финансового права. В 2000 г. давний знакомый его отца Игорь Плужников, который возглавлял тогда набсовет Ощадбанка, пригласил Пышного переехать в Киев и возглавить юридическое управление Ощадбанка.

В 2001 г. Пышный стал директором департамента правового обеспечения Ощадбанка. В 2003-2007 гг. занимал должность первого заместителя главы правления Ощадбанка, с декабря 2004 г. по май 2005 г. исполнял обязанности председателя правления Ощадбанка. С марта 2007 г. работал первым заместителем председателя правления Укрэксимбанка, а в мае 2007 г. президент Виктор Ющенко назначил его заместителем секретаря СНБО. Уволен с должности указом Ющенко в июне 2009 г.

С 2010 г. Пышный сосредоточился на партийном проекте Яценюка "Фронт змін", где возглавил комитет партийного контроля. На парламентских выборах в 2012 г. был заместителем руководителя центрального штаба объединенной оппозиции "Батьківщина", а после выборов стал одним из лидеров "группы Яценюка" во фракции "Батьківщини" и получил пост первого заместителя главы регламентного комитета Верховной Рады. В июне 2013 г., после объединения партий "Фронт змін" и "Батьківщина", был избран одним из заместителей лидера "Батьківщини".

26 марта 2014 г. Пышный получил должность председателя правления Ощадбанка. На этом посту активно реформировал госбанк и заявил о планах в 2018 г. вывести его в топ-5 по обслуживанию микро-, малого и среднего бизнеса. Ощадбанк сотрудничает с фондом WNISEF по программе выдачи гривневых кредитов под 5-10% годовых предприятиям, имеющим большую социальную составляющую. Также Ощадбанк реализует совместные программы с Немецко-Украинским фондом и Европейским инвестиционным банком суммарно в размере 220 млн евро, которые, например, позволяют снизить ставку кредитования аграриев с 16,9 до 12%.

Образование: в 1996 г. окончил юридический факультет Черновицкого госуниверситета им. Ю. Федьковича по специальности "Правоведение", в 2005 г. в Сумах - Украинскую академию банковского дела Национального банка Украины по специальности "Банковское дело". Кандидат юридических наук.

Считается человеком экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Наиболее известен реформированием Ощадбанка.

11. Андрей Павелко, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета

Андрей Павелко с июля 2009 г. возглавлял Днепропетровскую областную организацию партии "Фронт змін" Арсения Яценюка. В 2012 г. был избран в парламент по списку объединенной оппозиции "Батьківщина", возглавил подкомитет по вопросам электроэнергетики комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. В октябре 2013 г. вышел из партии "Фронт змін", не согласившись со слиянием ее с партией "Батьківщина", возглавил партию "Демократы" и был исключен из фракции "Батьківщини". На внеочередных парламентских выборах 2014 г. избран народным депутатом от БПП (№33 в списке), получил пост заместителя главы фракции БПП и должность главы бюджетного комитета Верховной Рады. В марте 2015 г. избран президентом Федерации футбола Украины, победив в борьбе за этот пост Игоря Коломойского.

Во главе бюджетного комитета Павелко имеет возможность существенно влиять на главный финансовый документ страны. После утверждения парламентом закона о госбюджете на 2018 г. Павелко подчеркнул: "В законе удалось отстоять целый ряд важнейших для государства в целом и регионов в частности направлений. Это и начало работы Дорожного фонда, и увеличение объемов финансирования ремонта и строительства дорог и инфраструктурных объектов (до 46,7 млрд грн), и увеличение до 59,6 млрд грн общего объема субвенций на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам, и дополнительные 15,9 млрд грн субсидий на оплату услуг ЖКХ (всего 71 млрд грн), а также рост заработной платы учителей (6,7 млрд грн), финансирование реализации программы "Доступные лекарства" (1 млрд грн) и финансовая поддержка формирования инфраструктуры объединенных территориальных общин (1,9 млрд грн). Дополнительным бонусом для местных общин станет и сохранение реверсной дотации на уровне 50%, что предусмотрено обновленной редакцией Бюджетного кодекса. Таким образом, есть все условия для того, чтобы сохранить и улучшить положительную динамику продолжающейся децентрализации".

Также комитет Павелко выполняет контрольные функции по вопросам исполнения госбюджета, государственного внутреннего и внешнего долга, деятельности государственных финансовых органов и Счетной палаты.

Образование: в 2003 г. окончил в Харькове Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", в 2005 г. - факультет переподготовки специалистов Днепропетровского национального университета по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности".

Считается человеком президента Петра Порошенко.

Наиболее известен как президент Федерации футбола Украины.

12. Виктория Михайле, председатель правления Альфа-Банка Украина

Виктория Михайле имеет 18-летний опыт работы на руководящих должностях в украинских компаниях российской "Альфа-Групп". С 2000 г. была замглавы правления Киевинвестбанка, переименованного в 2001 г. в Альфа-Банк Украина. С 2006 г. была гендиректором инвесткомпании "Альфа-Капитал" (Украина). С сентября 2009 г. возглавляет правление Альфа-Банка Украина.

После революции этот банк стал активно подчеркивать свою независимость от российского Альфа-Банка, позиционируя себя как "один из крупнейших украинских коммерческих банков с международным капиталом", который "входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S. A. (ABHH) с главным офисом в Люксембурге и инвестициями в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Казахстане, Нидерландах и России, а также представительствами на Кипре и в Великобритании". Хотя владельцами ABHH являются российские граждане Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Петр Авен, но Виктория Михайле уверяла, что "Альфу" воспринимают как часть европейского мирового сообщества и никто ее не идентифицирует исключительно с российским капиталом".

Такую же позицию заняла глава НБУ Валерия Гонтарева, которая фактически взяла этот банк под свою протекцию. В марте 2017 г., когда против российских банков вводились санкции, Альфа-Банк Украина оказался вне санкционного списка, составленного НБУ.

Банковская "чистка", устроенная НБУ, не затронула российские банки. Наоборот, в 2014 г. они получили от регулятора

6 млрд грн рефинансирования, из которых 3,06 млрд грн достались Альфа-Банку Украина. Подобная практика продолжалась и в дальнейшем. Последний пример - 13 декабря 2017 г. НБУ выдал Альфа-Банку Украина рефинансирование на 625 млн грн. Следствием такой политики НБУ стало то, что украинские госкомпании шли за кредитами в российские банки и сейчас должны им около $5-6 млрд.

В январе 2016 г. ABHH подписал соглашение с группой UniCredit о передаче ему 100% акций ПАО "Укрсоцбанк" в обмен на долю в ABHH в размере 9,9%. С тех пор Виктория Михайле управляет проектом по слиянию Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка. Объединенный банк будет по своим активам крупнейшим частным банком в Украине.

Образование: в 1994 г. окончила экономический факультет Киевского национального университета им. Т. Шевченко по специальности "Экономика и управление научными исследованиями и проектирование", в 1997 г. - там же аспирантуру по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".

Считается выразительницей интересов российской "Альфа-Групп" в Украине.

Наиболее известна своей ключевой ролью в реализации слияния Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка.

13. Павел Демчина, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины

Павел Демчина в 1994 г. в возрасте 18 лет начал военную службу в Службе безопасности Украины.

С 1999 г. проходил службу в управлении СБУ

в Ровенской области. С 2009 г. проходит военную службу в Киеве в Главном управлении по борьбе

с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В марте 2016 г. президент Петр Порошенко присвоил полковнику Павлу Демчине, который был тогда первым замом начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, воинское звание генерал-майора, в июле 2016 г. назначил его первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ, а в августе 2017 г. присвоил ему воинское звание генерал-лейтенанта.

Главное управление, возглавляемое Демчиной, имеет весьма широкую специализацию, которая включает борьбу с коррупцией, контрабандой, международным наркобизнесом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми и нелегальной миграцией. Для украинской финансовой системы наибольшее значение имеет борьба с контрабандой, поскольку контрабанда товаров является живительным источником для черного рынка валюты.

В январе 2017 г. глава СБУ Василий Грицак, поздравляя коллектив спецподразделений СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью с 25-й годовщиной основания, привел некоторые цифры. В частности, по его данным, в течение 2016 г. было открыто 53 уголовных производства по ст. 201 Уголовного кодекса (контрабанда), изъято товаров на общую сумму 119,3 млн грн, из которых конфисковано по решению суда на сумму 15,1 млн грн. Впрочем, в 2017 г. деятельность Главного управления, возглавляемого Демчиной, многократно подвергалась критике в СМИ, а вокруг самого Демчины не раз создавались скандалы. Демчина отвечал на это исками в суд о защите чести и достоинства, о признании информации недостоверной и ее опровержении.

В нынешнем году влиятельность Демчины может уменьшиться по двум причинам. Во-первых, с 16 марта АТО, проводившаяся под формальным руководством СБУ, трансформировалась в операцию Объединенных сил под руководством Вооруженных сил Украины. Это, по-видимому, приведет к переделу сфер ответственности за контроль над перемещениями грузов через линию фронта. Во-вторых, после создания Национального бюро финансовой безопасности сократятся возможности СБУ влиять на бизнес, включая и финансовые учреждения.

Образование: в 2000 г. окончил в Харькове Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого.

Считается человеком президента Петра Порошенко.

Наиболее известен как отвечающий в СБУ за борьбу с контрабандой.

14. Яков Смолий, председатель Национального банка Украины

Яков Смолий с 1983 г. работал инженером-программистом, математиком, младшим научным сотрудником Тернопольского финансово-экономического института, с 1987 г. - инженером-программистом, старшим инженером-программистом, начальником бюро завода "Орион" в Тернополе. С 1991 г. работает в банковской системе Украины: был ведущим инженером, начальником компьютерного отдела, заместителем начальника Тернопольского областного управления НБУ, с 1994 г. - начальником управления автоматизации, заместителем председателя правления банка "Аваль", с 2006 г. - директором по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-груп".

25 апреля 2014 г. тогдашний глава НБУ Степан Кубив взял Смолия к себе заместителем. Валерия Гонтарева, возглавив НБУ, в октябре 2016 г. назначила Смолия своим первым замом. На этой должности он курировал департамент платежных систем и инновационного развития, департамент денежного обращения, департамент информационных технологий, департамент безопасности, центральное хранилище, казначейство и Банкнотно-монетный двор НБУ.

С 11 мая 2017 г. Смолий исполнял обязанности председателя НБУ на время отпуска Гонтаревой. 15 марта 2018 г. Верховная Рада по представлению президента Петра Порошенко назначила Смолия председателем НБУ. За это постановление проголосовали 247 народных депутатов. Смолий оказался наиболее консенсусной кандидатурой. Его было необходимо избавить от приставки "и. о.", чтобы он мог подписать новый меморандум с МВФ.

Уже на следующий день после назначения Смолий представил Стратегию НБУ, состоящую из семи целей: низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; возобновление кредитования; эффективное регулирование финансового сектора; свободное движение капитала; финансовая инклюзия; современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк. В частности, для во-

зобновления кредитования планируется: запуск Кредитного реестра; снижение объемов проблемной задолженности в банках (для этого - разработка и выполнение банками программ сокращения проблемной задолженности, стимулирование развития рынка проблемных кредитов, упрощение процедуры взыскания залога по кредитам); усиление защиты прав потребителей, создание института финансового омбудсмена; усиление защиты прав кредиторов путем совершенствования процедуры банкротства и развития института частных исполнителей.

Образование: в 1983 г. окончил Львовский госуниверситет им. И. Франко по специальности "Прикладная математика". Кандидат экономических наук.

Считается человеком президента Петра Порошенко.

Наиболее известен планами восстановить кредитование экономики.

15. Галина Пахачук, первый заместитель председателя правления Приватбанка

Галина Пахачук 19 лет проработала в Ощадбанке, пройдя путь от контролера-кассира в одной из сберкасс в Киеве до заместителя председателя правления и главного казначея Ощадбанка. Поэтому она досконально знает специфику работы в государственном банке. Уже тогда она заработала имидж человека, умеющего ювелирно распорядиться ограниченными ресурсами и находить выходы из самых сложных ситуаций.

В 2002 г. Пахачук ушла в Министерство финансов, которым в то время руководил Азаров. Работала на посту директора департамента финансовой политики и управления госдолгом до 2005 г. Официальная причина ухода - реорганизации подразделения, которым она руководила, и разбивка его на три мелких департамента. Неофициальная - конфликт с новым министром Виктором Пинзеником.

После этого Пахачук работала в Шевченковской райгосадминистрации столицы, достигла поста первого зама главы РГА. В 2011 г. вернулась в Минфин, работала директором департамента долговой и международной финансовой политики. Одновременно являлась членом наблюдательного совета Ощадбанка. Была выведена из набсовета Ощадбанка в конце января 2017 г. - после того как в конце декабря 2016 г. перешла в национализированный Приватбанк, где стала членом правления - руководителем казначейства и куратором инвестиционного бизнеса.

20 июля 2017 г. набсовет Приватбанка удовлетворил просьбу Александра Шлапака об отставке с должности председателя правления банка и поручил исполнять обязанности главы правления Галине Пахачук. Ее основной задачей было удержать банк на плаву. Для этого необходимо было закрыть все финансовые бреши, максимально эффективно используя имеющиеся весьма ограниченные ресурсы, и сделать это в четкой координации с Минфином. Пахачук с этой задачей справилась.

Оценкой деятельности Пахачук во главе Приватбанка может служить, например, тот факт, что 18 декабря 2017 г. набсовет Приватбанка утвердил бюджет банка на 2018 г., в котором запланировано получить более 4 млрд грн прибыли. Согласно документу в 2018 г. Приватбанк останется лидером по объемам привлечения средств клиентов. Это говорит о том, что худшие времена для банка миновали.

27 ноября 2017 г. набсовет Приватбанка принял решение о переводе с повышением Галины Пахачук на должность первого заместителя председателя правления. Она продолжала исполнять обязанности главы правления до 10 января 2018 г., когда набсовет Приват-банка назначил на эту должность Петра Крумханзла.

Образование: в 1984 г. окончила Львовский институт банковского дела.

Считается независимой от политических группировок.

Наиболее известна работой во главе Приватбанка после его национализации.

16. Богдан Данилишин, председатель совета Национального банка Украины

Богдан Данилишин с 18 декабря 2007 г. до 11 марта 2010 г. занимал должность министра экономики Украины. За это время Украина стала членом Всемирной торговой организации (2008), была проведена серия раундов переговоров о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Данилишин стал первым из членов правительства Тимошенко, против кого начались политические репрессии со стороны режима Януковича. В конце ноября 2010 г. попросил у Чехии политического убежища. Министерство внутренних дел Чехии 13 января 2011 г. удовлетворило эту просьбу.

В 2014 г. вернулся в Украину. Руководил Институтом регионалистики Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана. 24 октября 2016 г. президент Петр Порошенко по своей квоте назначил Богдана Данилишина членом совета Национального банка Украины со сроком полномочий семь лет. На следующий день совет НБУ избрал Данилишина своим председателем.

Порошенко сам был председателем совета НБУ в 2007-2012 гг. и потому прекрасно знает все плюсы и минусы этой должности. В частности, именно совет НБУ по представлению главы НБУ назначает на должности и увольняет первого заместителя и заместителей главы НБУ. Также совет НБУ разрабатывает (на основании предложений правления НБУ) Основные принципы денежно-кредитной политики; осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики, анализирует ее влияние на социально-экономическое развитие и разрабатывает предложения о внесении в нее изменений; утверждает ежегодно до 15 сентября смету расходов НБУ на следующий год; представляет в Верховную Раду и Кабмин ежегодно до 1 апреля сведения о части прогнозируемой прибыли НБУ к распределению в текущем году.

Совет НБУ не может самостоятельно уволить никого из членов правления НБУ. Но он полномочен оценивать деятельность правления НБУ по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики и по другим вопросам, решения по которым являются обязательными для правления НБУ. В случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения правлением НБУ решений совета НБУ, которые являются обязательными, совет НБУ вправе обратиться к Верховной Раде и президенту. Поэтому президенту важно иметь во главе совета НБУ человека компетентного и притом лояльного, который вовремя предупредит о возникших опасностях, но не создаст лишних публичных неприятностей.

Образование: в 1982 г. окончил Тернопольский государственный педагогический институт. Доктор экономических наук (1997), профессор (2003), академик НАН Украины (2009).

Считается человеком президента Петра Порошенко.

Наиболее известен своей ролью в процессе вступления Украины в ВТО

17. Константин Ворушилин, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Константин Ворушилин до 1996 г. работал в банке "Аваль", затем возглавлял правление банка "Мрія" Петра Порошенко, с 2007 г. руководил финансово-инвестиционной деятельностью корпорации "Богдан", параллельно с 2008 г. возглавлял набсовет Международного инвестиционного банка.

2 октября 2014 г. административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) назначил Ворушилина на должность директора-распорядителя ФГВФЛ. В состав административного совета ФГВФЛ входят пять человек: два представителя НБУ, по одному представителю Кабмина и профильного комитета Верховной Рады, а также директор-распорядитель ФГВФЛ.

В начале 2017 г. замначальника департамента обеспечения деятельности руководства Генпрокуратуры Владислав Куценко заявил, что он располагает "документами, которые прямо указывают на причастность председателя НБУ Валерии Гонтаревой, а также руководителя ФГВФЛ Константина Ворушилина к реализации ряда непрозрачных схем, связанных с ликвидацией банков". В декабре 2016 г. Куценко направил руководителям Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и НАБУ рапорт, в котором говорится о махинациях с активами ликвидированных банков на сумму около 315,6 млрд грн и о возможной причастности к ним Гонтаревой и Ворушилина. Речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидированных банков с целью продажи активов за бесценок подконтрольным субъектам. На основании этого рапорта детективы НАБУ 3 января 2017 г. зарегистрировали уголовное производство. 23 января 2017 г. САП передала расследовать это дело Главному управлению Национальной полиции в Киеве.

По данным ФГВФЛ, в реестре его участников насчитывается 83 банка. Общая сумма средств, аккумулированных фондом, на 1 января 2018 г. составила 14,35 млрд грн, поступления в фонд от регулярного сбора за 2017 г. - 3,31 млрд грн. Общая сумма средств, которые получили вкладчики банков, переданных в управление фонда, в рамках выплаты гарантированного возмещения на 1 января 2018 г. составила 87,92 млрд грн.

2 марта 2018 г. ФГВФЛ совершил очередное досрочное погашение части кредита НБУ в сумме 300 млн грн. Остаток задолженности фонда составил 64,04 млрд грн, из которых 4,48 млрд грн - это задолженность по кредитам НБУ, а 59,56 млрд грн - задолженность по векселям перед Минфином.

Образование: в 1981 г. окончил Московский энергетический институт, в 1992 г. (тоже в Москве) - Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

Считается человеком президента Петра Порошенко.

Наиболее известен в связи со скандалами вокруг непрозрачных схем при ликвидации банков.

18. Александр Гриценко, председатель правления Укрэксимбанка

Александр Гриценко получил первый опыт руководящей работы в Минфине, где возглавлял управление по работе с коммерческими долговыми обязательствами. С июня 2007 г. работал в Лондоне: сначала вице-президентом департамента рынка капиталов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Standart Bank plc, а с февраля 2013 г. по июль 2014 г. - ассоциированным директором, членом комитета по управлению активами Banque Havilland S. A. После чего покинул Лондон и вернулся в Украину.

1 августа 2014 г. наблюдательный совет Укрэксимбанка назначил Александра Гриценко на пост главы правления банка. 100% акций Укрэксим-

банка принадлежат государству в лице Кабмина. В этой связи примечательно, что нового главу правления представила коллективу банка глава НБУ Валерия Гонтарева, а не кто-то из Кабмина.

Александра Гриценко называют родственником Петра Порошенко. Год назад ходили слухи о возможном внесении президентом кандидатуры Гриценко на пост главы НБУ после отставки Гонтаревой. Хотя те слухи не оправдались, но Гриценко считается перспективным в плане дальнейшей карьеры. И это добавляет ему влиятельности, причем не только в финансовой сфере. К тому же на своем посту в Укрэксимбанке он справляется.

5 марта 2018 г. Укрэксимбанк объявил, что он второй раз в истории украинских эмитентов вышел на международные рынки капитала для получения долгосрочного финансирования в гривне в рамках публичной транзакции. Первую аналогичную транзакцию осуществил также Укрэксимбанк в 2011 г.

По сообщению банка, он назначил ведущие инвестиционные банки Citigroup Global Markets Limited и J. P. Morgan Securities plc в качестве лид-менеджеров и разместил еврооблигации, деноминированные в гривне, на общую сумму 4,051 млрд грн (эквивалент около $150 млн с фиксированной ставкой 16,5% годовых, полугодовыми выплатами купона и погашением в марте 2021 г.). Транзакция вызвала заинтересованность среди многочисленных международных институциональных инвесторов и банков из Великобритании, Германии, Швейцарии и других стран Европы, а также "офшорных" инвесторов.

В результате транзакции Укрэксимбанк получил финансовый ресурс в национальной валюте сроком на три года, возможность привлечения которого на украинском рынке сейчас практически отсутствует. Это позволит банку реализовывать долгосрочные кредитные проекты.

Образование: окончил Киевский государственный экономический университет.

Считается человеком президента Петра Порошенко.

Наиболее известен успешным завершением транзакции выпуска трехлетних еврооблигаций, деноминированных в гривне, на международных рынках капитала.

19. Жан-Поль Пьотровски, председатель правления Креди Агриколь Банка

Жан-Поль Пьотровски присоединился к группе Credit Agricole в 1981 г., начав свою карьеру в банке Indosuez и продолжив ее как во Франции, так и за ее пределами (Люксембург, Саудовская Аравия, Великобритания, Польша). До приезда в Украину работал вице-президентом Credit Agricole Bank Polska, заместителем ответственного должностного лица за развитие бизнеса польского Credit Agricole, замглавы банка.

Занимая должность заместителя президента Credit Agricole Bank Polska, Жан-Поль Пьотровски отвечал за стратегическое развитие, финансовый и операционный блоки. В зону его ответственности входило проектное управление преобразованием Credit Agricole Bank Polska в универсальный международный розничный и коммерческий банк, развитие банковского страхования и синергии в рамках группы Credit Agricole.

С октября 2014 г. Жан-Поль Пьотровски назначен заместителем председателя правления, с ноября 2014 г. - главным управляющим директором Креди Агриколь Банка в Украине, а с марта 2015 г. - председателем правления Креди Агриколь Банка. В декабре 2017 г. избран президентом Франко-украинской торгово-промышленной палаты.

Креди Агриколь Банк занимает сильные позиции на рынках автокредитования и потребительского кредитования, выдает кредиты на покупку жилья, принимает вклады населения на привлекательных условиях, предоставляет ряд других услуг частным лицам. Также банк предоставляет полный комплекс услуг для бизнеса, уделяя особое внимание сотрудничеству с компаниями агропромышленного комплекса.

По финансовым результатам 2017 г. Креди Агриколь Банк вошел в тройку самых прибыльных банков Украины. Банк получил рекордную чистую прибыль в размере 1110 млн грн, что на 302 млн грн (т. е. на 37%) больше, чем в 2016 г. "Это достижение свидетельствует о правильно выбранной стратегии развития нашего банка. Стабильно высоких финансовых показателей нам удается достигать благодаря взвешенной политике риска, сбалансированной структуре доходов и одному из лучших показателей соотношения расходов к доходам. Мы продолжаем следовать стратегии Horizon, которая была запущена в 2016 г., и особенно фокусируемся на агри-агро, автокредитовании и поддержке международных крупных компаний. Мощная синергия в рамках банка и на уровне группы Credit Agricole дает нам колоссальную энергию для развития и мотивацию воплощать лучший опыт европейских коллег", - комментирует Жан-Поль Пьотровски.

Образование: окончил Университет Орлеана по специальности "Деньги и финансы", магистр экономических наук.

Считается независимым от политических группировок.

Наиболее известен особым вниманием к кредитованию агросектора.

20. Валерий Майборода, и. о. руководителя Немецко-украинского фонда

Валерий Майборода начал карьеру в финансовом секторе в 1999 г. в рамках Группы управления проектами международных кредитных линий при Национальном банке Украины. С 2006 г. по факту возглавляет отдел финансовой отчетности и сметного процесса в составе той же группы. Начинает и активно развивает сотрудничество с Немецко-украинским фондом. Профессиональные стажировки в Германии - в банках развития KfW и Deutsche Ausgleichsbank, которые в 2003 г. объединились в единую группу KfW, а также стажировки в Австрии - в банке развития Austria Wirtschaftsservice (AWS), определили дальнейший путь Валерия Майбороды. Глубоко изучив инфраструктуру и механизм поддержки малого и среднего бизнеса через банки развития, он решил воплотить самые ценные решения в Украине.

С 2016 г. Валерий Майборода возглавляет Немецко-украинский фонд (НУФ), который был основан в 1999 г. совместно KfW, Нацбанком Украины и Кабмином Украины в лице Минфина. По своей сути и предпосылкам создания НУФ похож на фонды, которые были созданы в странах Европы в рамках "плана Маршалла" (European Recovery Program) и продолжают действовать в Германии и Австрии через банки развития KfW и AWS для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Под руководством Валерия Майбороды НУФ взял курс на открытость и коммуникацию с целевой аудиторией - представителями украинского малого и среднего бизнеса, которым необходима доступная финансовая поддержка. В 2017 г. была запущена совместная программа НУФ и Киевской городской госадминистрации по частичной компенсации процентных ставок для малых и средних предприятий (МСП) столицы. Программа реализуется при поддержке правительства Германии и Евросоюза в рамках инициативы EU4Business.

"Эта программа является удачным примером, который демонстрирует, как можно объединить усилия международных и местных программ финансово-кредитной поддержки МСП для достижения максимально доступных условий финансирования малого предпринимательства в Украине, - говорит Валерий Майборода. - Процентная ставка по кредитам от банков-партнеров НУФ для киевских МСП составит всего 7,5% годовых и будет самой низкой в Украине". Сейчас готовится запуск аналогичных программ в Харьковской, Тернопольской, Черкасской, Запорожской и Винницкой областях. В планах НУФ на 2018 г. - распространить эту практику и на другие регионы Украины.

Образование: окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "Внешнеэкономическая деятельность".

Считается независимым от политических группировок.

Наиболее известен особым вниманием к кредитованию малого и среднего бизнеса.