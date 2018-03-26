Таран против Палицы: Что может означать приход Александра Савченко на Волынь

Петр Порошенко официально назначил на должность председателя Волынской областной государственной администрации вместо Владимира Гунчика, возглавлявшего ОГА с июля 2014 года, генерала милиции Александра Савченко. При этом Порошенко заявил, что Гунчик "получил предложение на другую работу и согласился". Учитывая, что бывший губернатор Волыни является одним из давних соратников Порошенко и до назначения в течение многих лет был одним из руководителей корпорации "Богдан", он точно не пропадет. Поговаривают, что его могут перенаправить в "Укроборонпром", где в последнее время произошли серьезные кадровые пертурбации.

Что же касается Савченко, то его приход на Волынь символизирует начало серьезной политической борьбы в регионе. Дело в том, что Волынская область является проблемной для президентской вертикали. Гунчику за почти 4 года работы в губернаторском кресле так и не удалось приручить облсовет, где единоличную власть взял "укроповец" Игорь Палица - партнер экс-владельца "Приватбанка", олигарха Игоря Коломойского. Учитывая его откровенно оппозиционную позицию накануне выборов, президенту крайне важно нейтрализовать эту угрозу. И кандидатура Савченко - свидетельство того, что на Банковой действительно готовы идти на жесткие действия.

Генерала милиции в отставке Савченко называют авторитарным управленцем. Именно под управлением этого кадрового милиционера был зачищен палаточный городок участников акции "Украина без Кучмы". С 2007 по 2010 год он работал заместителем министра внутренних дел Украины - начальником милиции общественной безопасности МВД и находился в подчинении тогдашнего главы МВД Юрия Луценко. Поговаривают, что близкие связи между нынешним губернатором Волыни и действующим генпрокурором сохраняются и сейчас. Также он является близким другом еще одного известного генерала милиции, экс-"регионала", нардепа Виктора Развадовского, и с 2012 по 2014 год был его помощником-консультантом. Также Савченко в свое время был депутатом Житомирского облсовета от Чернобыльской народной партии, председателем которой и был Развадовский.

Начиная с 2014 года Савченко работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками НАК "Нафтогаз Украины", после чего в конце 2016 года его назначили первым заместителем председателя Киевской облгосадминистрации Александра Горгана, которого, в свою очередь, называют креатурой одиозного экс-"регионала" Ярослава Москаленко. Но на этой должности он продержался меньше года, и в ноябре прошлого 2017-го был уволен. Он запомнился довольно резкими действиями по отношению к районному руководству, а его жесткие "планерки" на местах стали притчей во языцех.

Можно не сомневаться, что Савченко буквально сразу начнет воевать с Палицей за влияние в Волынской области. Скорее всего, подвинуть ставленника Коломойского генералу милиции будет чрезвычайно непросто, потому что нынешний председатель облсовета крепко закрыл собой все основные властные направления. Поэтому Волынь может стать зоной турбулентности.