Финансовые новости
- |
- 26.03.18
- |
- 09:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Таран против Палицы: Что может означать приход Александра Савченко на Волынь
08:55 26.03.2018 |
Петр Порошенко официально назначил на должность председателя Волынской областной государственной администрации вместо Владимира Гунчика, возглавлявшего ОГА с июля 2014 года, генерала милиции Александра Савченко. При этом Порошенко заявил, что Гунчик "получил предложение на другую работу и согласился". Учитывая, что бывший губернатор Волыни является одним из давних соратников Порошенко и до назначения в течение многих лет был одним из руководителей корпорации "Богдан", он точно не пропадет. Поговаривают, что его могут перенаправить в "Укроборонпром", где в последнее время произошли серьезные кадровые пертурбации.
Что же касается Савченко, то его приход на Волынь символизирует начало серьезной политической борьбы в регионе. Дело в том, что Волынская область является проблемной для президентской вертикали. Гунчику за почти 4 года работы в губернаторском кресле так и не удалось приручить облсовет, где единоличную власть взял "укроповец" Игорь Палица - партнер экс-владельца "Приватбанка", олигарха Игоря Коломойского. Учитывая его откровенно оппозиционную позицию накануне выборов, президенту крайне важно нейтрализовать эту угрозу. И кандидатура Савченко - свидетельство того, что на Банковой действительно готовы идти на жесткие действия.
Генерала милиции в отставке Савченко называют авторитарным управленцем. Именно под управлением этого кадрового милиционера был зачищен палаточный городок участников акции "Украина без Кучмы". С 2007 по 2010 год он работал заместителем министра внутренних дел Украины - начальником милиции общественной безопасности МВД и находился в подчинении тогдашнего главы МВД Юрия Луценко. Поговаривают, что близкие связи между нынешним губернатором Волыни и действующим генпрокурором сохраняются и сейчас. Также он является близким другом еще одного известного генерала милиции, экс-"регионала", нардепа Виктора Развадовского, и с 2012 по 2014 год был его помощником-консультантом. Также Савченко в свое время был депутатом Житомирского облсовета от Чернобыльской народной партии, председателем которой и был Развадовский.
Начиная с 2014 года Савченко работал директором Департамента экономической безопасности и управления рисками НАК "Нафтогаз Украины", после чего в конце 2016 года его назначили первым заместителем председателя Киевской облгосадминистрации Александра Горгана, которого, в свою очередь, называют креатурой одиозного экс-"регионала" Ярослава Москаленко. Но на этой должности он продержался меньше года, и в ноябре прошлого 2017-го был уволен. Он запомнился довольно резкими действиями по отношению к районному руководству, а его жесткие "планерки" на местах стали притчей во языцех.
Можно не сомневаться, что Савченко буквально сразу начнет воевать с Палицей за влияние в Волынской области. Скорее всего, подвинуть ставленника Коломойского генералу милиции будет чрезвычайно непросто, потому что нынешний председатель облсовета крепко закрыл собой все основные властные направления. Поэтому Волынь может стать зоной турбулентности.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Таран против Палицы: Что может означать приход Александра Савченко на Волынь
ТОП-НОВОСТИ
|Торги на межбанке 23 марта завершились небольшим подорожанием доллара
|Шухер на АТЕКе: Почему Аваков бросил полицию на Азов
|8 шагов BEPS: чего ждать украинскому бизнесу до конца года
|Наш человек в Вашингтоне. Чем опасен для России новый советник Трампа по нацбезопасности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Гройсман не готов урегулировать растаможку авто на евробляхах, пока Рада не разрешит
|На раздел бизнеса в Украине отводится не менее 12 месяцев
|Почему перестали кошмарить главу НАПК Наталью Корчак
|Госдолг Украины к ВВП в 2017г снизился с 80,9% до 71,8% - Минфин
|Минфин сократил перечень необходимых для завершения госконтроля документов для единого окна на таможне
|Конгрессмены в США утвердили свыше 620 млн долларов на помощь Украине
|Курс доллара на межбанке 22 марта продолжил снижение
Это интересно
|Компания Renault придумала автомобиль для каршеринга будущего
|Электромобили могут стать дешевле автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года
|Самый крутой Lamborghini Huracan лишили крыши
|Сериал Amazon по "Властелину колец" обещает стать самым дорогим в истории
|Samsung установила гигантскую светодиодную рекламную вывеску площадью 1620 м2
|Количество зараженных криптомайнерами компьютеров выросло на 8500%
|Марк Цукерберг признал ошибки Facebook в деле Cambridge Analytica