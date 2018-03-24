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Торги на межбанке 23 марта завершились небольшим подорожанием доллара
23:15 23.03.2018 |
Крупные корпорации получили после обеда пятницы выплаты Госказначейства по НДС на 2,7 млрд. грн., потому немного придержали валютные продажи. «Торги стартовали на 26,23-26,27 грн/$, после этого цена снизилась до 26,18-26,23 грн/$, и опять подросла до 26,26-26,28 грн/$. Торговля шла в узком диапазоне, без выраженной инициативы», - отметил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Спасло то, что выплата по НДС произошла с опозданием, и спрос на доллар не успел подрасти, так что сильного дисбаланса на торгах не возникло.
«На межбанк перестал давить наличный рынок. Роста спроса на доллар в кассах не наблюдалось, там все очень спокойно, потому банки не приобретали активно валюту под население», - заметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Объем безналичного рынка сократился со вчерашних $479,34 млн. до $320,02 млн.
Из числа продавцов доллара сегодня выделяли Ситибанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, ING Bank и ПУМБ, который активно продавал валюту, но после выплат по НДС вышел ее покупать. А из покупателей - Креди Агриколь Банк и Альфа-Банк. Национальный банк в течение дня не появлялся на торгах, для чего, как говорят казначеи, не было оснований. Хотя, зная новую привычку регулятора прикупить «свою десятину» - $10 млн. - даже на неликвидном рынке, банкиры были довольны бездействием НБУ.
Кассиры в отделениях приподняли ценники вслед за безналичным рынком.
«Наличный рынок вел себя симметрично, сохранив минимальный курсовой разрыв с межбанком: утренний уровень котировок составил 26,16-26,24 грн/$, а к середине котировки выросли до 26,23-26,29 грн/$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На следующую неделю у финансистов разные ожидания. Хотя все рассчитывают на небольшое увеличение валютных продаж, однако дают разные курсовые прогнозы.
«Курсовые тренды будут определяться высокой активностью участников рынка в связи с окончанием финансового месяца и квартала, периодом возмещений НДС, степенью активности регулятора по коррекции курсовых колебаний и настроениями наличного рынка, которые могут активизировать спекулятивную составляющую», - сказал Куринной. Он ждет до конца марта колебаний в рамках 26,0-26,30 грн/$.
Юрий Гриненко рассчитывает на старт межбанка 26 марта в рамках 26,25-26,35 грн/$, и на торговлю в течение недели в диапазоне 26,30-26,40 грн/$.
«В конце месяца бизнесу потребуется больше гривни - на платежи в бюджет, партнерам и персоналу по зарплате. Так что экспортеры должны увеличить продажу свободной части валютной выручки. Но и импортерам нужно будет закрывать месяц и покупать доллар под внешнеэкономические контракты. На повышенные валютные продажи со стороны нерезидентов под приобретения во вторник облигаций внутреннего госзайма я бы сильно надеяться не стал. На последнем аукционе Минфина они взяли бумаг лишь на 200 млн. грн., и, похоже, не настроены сильно наращивать свои вложения в ОВГЗ», - объяснил он.
В тоже время есть и те, кто верит в укрепление гривневого курса.
«Похоже, в понедельник опять попробуем на прочность 26,20 грн/$», - считает Олег Ропяк.
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