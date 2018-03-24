Шухер на АТЕКе: Почему Аваков бросил полицию на Азов

Юрій Васильченко / Depo.ua

Сегодня произошло более важное событие, нежели суд над Савченко. Силовики пришли с обыском на базу "Азова".

Полиция проводит следственные действия на заводе АТЕК. Они разрешены судом, согласно его решению проводится выемка документов. Так прокомментировал визит спецназовцев на предприятие АТЕК, на котором находится рекрутинговый центр полка "Азов" и штаб "Национальных дружин", пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало. Он также заверил, что общественные организации не являются предметом интереса полицейских. Впрочем в Нацкорпусе обыск на заводе восприняли как вызов и в течение короткого времени сумели мобилизовать достаточное количество сторонников, чтобы заблокировать работу силовиков.

Пришел и сам Андрей Билецкий. Он обвинил коллег по ведомству, поскольку полк "Азов" входит в систему МВД, в политической провокации. Кроме того, нардеп артикулировал два мифа: первый - "подонки с милицейскими шевронами украли ордена людей, воевавших за эту страну", второй - в помещение могли подкинуть какие-то очередные "гранаты Савченко". После многочасового противостояния, спецназовцы ушли под улюлюканье толпы. Националисты собой довольны, а общественность пытается понять, что же это было.

Вариант первый: не секрет, что к бойцам полка "Азов" существует определенная предвзятость. И дело здесь не столько в качественной экипировке или зависти за элитный статус, как в политической составляющей. Лидер движения Андрей Белецкий хоть и редкий гость в парламенте, однако в качестве спикера довольно часто появляется на телевизионных экранах. Немного бывших добробатов, которые впоследствии вошли в систему ВСУ или МВД, могут похвастаться таким интересом со стороны СМИ к себе и своим лидерам. К тому же, Нацкорпус довольно быстро растет как политическая сила, а после того, когда он обзавелся боевым крылом в виде Нацдружин, к нему приковано повышенное внимание общества. Определенная его часть с опаской смотрит на факельные шествия и присягу бойцов, понимая, что история имеет тенденцию повторяться. В других местах и в совершенно неожиданных вариациях. Таким образом не исключено, что в АТЕК действительно пришли, чтобы дать понять Белецкому, что монополия на силу исключительно у государства.

Вариант второй, менее эмоционально насыщенный, однако более правдоподобный - гости пришли не к "азовцам", а конкретно на АТЕК. Относительно данного предприятия ведутся многолетние скандалы. Последний раз он громко озвучивался в прессе в январе этого года. Тогда в сети интернет распространили фото- и видеоматериалы заводской территории, на которых зафиксировано полное отсутствие производственных цехов. За последние годы ситуация касательно предприятия развивалась по детективному сценарию. С декабря 2014-го на заводе волонтеры Благотворительного фонда образовательных инноваций и рабочие Инженерной группы "Арей" восстанавливали военную технику. Там также поселились "Азов" и "Грузинский легион". В октябре 2016-го "азовцы" и "легионеры" якобы попросили "Арей" на выход, а территория бывшего экскаваторного завода начала готовиться под застройку. 20 декабря 2017 года Киевсовет проголосовал за утверждение детального плана территории в границах проспекта Победы и железнодорожных путей в Святошинском районе. Как писали СМИ, инвестором разработки ДПТ является ООО "Термогальванический завод", который связывают с бывшим нардепом-регионалом Владимиром Зубиком. Против этого категорически выступила группа "Арей". Исходя из этого, сегодняшние перипетии вполне могут быть отголоском бизнес-разборок касательно завода, а не атакой на базу Нацкорпуса.

Вариант третий. О войнах за АТЕК можно много найти в открытых источниках, поэтому не будем детализировать. Напомним лишь, что в контексте данных историй фигурирует имя Александра Третьякова, нынешнего народного депутата-мажоритарщика из фракции БПП. Недавно в прессе активно намекали, что он может отправить всех на перевыборы, выйдя из большинства и выведя из него свою группу влияния. Официальная версия - из-за якобы нежелания парламента подтолкнуть правительство к созданию министерства по делам ветеранов, которое лоббировал этот депутат. Рада инициативу Третьякова поддержала. Но в кулуарах поговаривали, что дело было не только в министерстве, а в лоббировании бизнес-интересов политика в лотерейном бизнесе.

В СМИ писали, что данный депутат поддерживает "азовцев", а они его. Связаны ли погромы лотерейных киосков "М. С. Л.", чем прославились в Нацкорпусе, с конкуренцией этого оператора с "Украинской национальной лотереей", утверждать не беремся. Тем более, бойцы Белецкого объясняли свои действия правдоподобно: мешали российскому бизнесу, к которому применены санкции. Однако не исключено, что сегодняшний визит спецназовцев на АТЕК может быть как-то связан с конфликтами в сфере лотерей.

В целом же стоит заметить, что за националистической идеологией у Нацкорпуса существует еще много оттенков, которые граждане не замечают. Они касаются финансовых вопросов. Которые из-за скандалов могут помешать реализации политических надежд националистов.