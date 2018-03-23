Восстановление экономики Украины происходит стремительнее ожиданий и предварительных оценок, - НБУ

Национальный банк констатирует, что восстановление экономики Украины происходит стремительнее ожиданий и предварительных оценок, учитывая более существенную активизацию внутреннего потребительского спроса и высокую инвестиционную активность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

"Украинская экономика ускорила рост с 2,4% в 2016 до 2,5% в 2017 году. В том числе в 4-м квартале прошлого года реальный ВВП вырос на 2,2% в годовом измерении", - указано в сообщении.

Отмечается, что фактические темпы роста реального ВВП в 2017 году были выше ожиданий Национального банка, опубликованных в инфляционном отчете за январь 2018 (2,1% г/г).

В частности потребительский спрос стал основным драйвером роста реального ВВП в 2017 году.

Рост конечных потребительских расходов домохозяйств в прошлом году ощутимо ускорился (до 7,8% с 2,1% в 2016 году), поддержанный высокими темпами роста реальной заработной платы, а также повышением среднего размера пенсионных выплат.

Потребительские расходы сектора общего государственного управления увеличились на 3,3% после их снижения в 2016 году на 0,5%, в том числе из-за увеличения бюджетных расходов на льготы и жилищные субсидии.

Согласно сообщению регулятора, весомым двигателем экономического роста осталась инвестиционная активность.

Валовое накопление основного капитала продолжало увеличиваться высокими темпами (18,2% г/г), несмотря на незначительное замедление по сравнению с предыдущим годом (20,4% г/г).

Также росту реального ВВП способствовали внешние условия.

В частности объемы экспорта товаров и услуг в реальном выражении увеличились на 3,5% г/г в противовес их сокращению в 2016 году.

Разрыв логистических и производственных связей с предприятиями на неконтролируемых территориях сказался и на ускорении роста импорта (до 12,2% г/г с 8,7% г/г в 2016 году), в том числе из-за дефицита угля на внутреннем рынке.

Рост внутреннего спроса и внешнего товарооборота способствовал улучшению показателей торговли, транспорта и перерабатывающей промышленности.

В свою очередь, отражая высокую инвестиционную активность, ускорился рост в строительстве и операциях с недвижимым имуществом, улучшились показатели сектора услуг в целом, особенно во втором полугодии.

Также, согласно прогнозам НБУ, в 2018 году экономический рост ускорится по сравнению с прошлым годом, учитывая высокие деловые ожидания предприятий, прогнозируемое сохранение значительных темпов роста реальных заработных плат и смягчения фискальной политики.

В целом благоприятной остается конъюнктура на внешних рынках, что находит отражение как в динамике мировых цен на сырьевые товары, так и высоких темпах экономического роста стран - основных торговых партнеров Украины.

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам НБУ, в текущем году рост экономики ускорится до 3,4% (предыдущий прогноз 3,2%) , а в 2019 до 2,9% (ранее прогнозировалось 3,5%).

Прогноз на 2020 остался неизменным - 2,9%.