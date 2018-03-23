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На раздел бизнеса в Украине отводится не менее 12 месяцев
12:39 23.03.2018 |
Ровно столько времени нужно ждать денег или имущества совладельцу компании после официального решения о выходе из предприятия. Соответствующее решение выдал Верховный суд, рассматривая дело №910/21160/16. Оно касается спора фирмы «Джун» с уставным капиталом более 5 млн. грн. с одним из своих совладельцев по выплате ему 950 тыс. грн.
«Почти сразу после своего ухода человек потребовал вернуть его долю в бизнесе, а Верховный суд, сославшись на Хозяйственный кодекс, возразил - на выплаты полагается 12 месяцев. И что-то требовать раньше данного срока просто преждевременно», - объяснил старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
Хотя суды предыдущих инстанций становились на сторону бизнесмена, юристы назвали решение в пользу предприятия обоснованным. Они также уверены, что иск должен был подаваться только после 12 месяцев, то есть после фактического нарушения прав человека.
«Предъявление в такой ситуации иска не вполне согласуется с целями судопроизводства, поскольку судебной защите подлежит именно нарушенное право, а до истечения указанного в законе срока выплаты право бывшего участника не может считаться нарушенным», - отметил партнер юридической фирмы «Антика» Максим Корчагин.
Передел сфер влияния в бизнесе не прекращался в Украине никогда. И мгновенная подача иска о взыскании своих вложений в предприятие - распространенная практика для тех, кто выходит из отечественного бизнеса. Это защитная, и даже превентивная мера. Так поступают не только те, кто повздорил со своими партнерами-совладельцами, а в принципе на всякий случай. Вдруг бывшие коллеги захотят разделить компанию, и оставить «с носом».
«Желание бывшего участника как можно быстрее подать иск о выплате доли в принципе понятно. Ведь велик риск того, что к моменту, когда наступает срок выплаты части уставного капитала активами компании, из таких активов ничего не остается. И после получения соответствующего решения суда о взыскании, бывшему участнику останется только инициировать банкротство своей бывшей компании», - подтвердил партнер юридической компании «Волхв» Виктор Дубовик.
Чаще всего постановление суда о выделении своего вложения в предприятия необходимо для ареста активов компании. Чтобы не допустить их продажи без согласования со всеми акционерами или списания, если речь идет о денежных средствах на счетах.
Заключение ВС может стать сигналом для судов низших инстанций - они могут в ближайшее время перестать принимать преждевременные иски по корпоративным спорам. А уже с лета вопрос может отпасть сам собой, по крайней мере для тех компаний, которые не захотят менять свои уставы.
«Новый закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», который вступит в силу с 17 июня 2018 года, также предоставляет обществу один год для осуществления выплаты участнику его доли, но в тоже время допускает возможность установить в уставе строк самостоятельно», - резюмировал старший юрист практики Разрешения споров ЮФ «EVRIS» Максим Замиховский.
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