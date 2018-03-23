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Госдолг Украины к ВВП в 2017г снизился с 80,9% до 71,8% - Минфин
10:25 23.03.2018 |
Соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного государством долга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%, сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.
"Первый раз с 2011 года, этот процент уменьшился и стал приближаться к "безопасному" значению в 60%", - написал он на своей странице в сети Facebook.
Замминистра уточнил, что прямой долг сократился с 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантированный - с 11,7% до 10,3% ВВП.
Ю.Буца напомнил, что Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины за 2017 год с 2,2% до 2,5%, а номинальный ВВП, по данным статистического ведомства, за минувший год составил 2 трлн 982,9 млрд грн, изменение дефлятора - 22%.
"Основная причина - низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях", - пояснил замминистра позитивную динамику.
Он подчеркнул, что существенный рост соотношения долга к ВВП в 2014 году - с 39,9% до 69,4% - произошел в основном благодаря последовательной политике "фанатов гривни по 8", что привело к резкой девальвации, когда валютных резервов не хватило.
"Нынешняя монетарная политика НБУ вместе с нашей политикой по уменьшению валютной компоненты государственного долга минимизирует риски повторения такого сценария в будущем", - считает Ю.Буца.
Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на $5,3 млрд - до $76,31 млрд, а в гривне - на 11%, или на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.
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