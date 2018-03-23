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Минфин сократил перечень необходимых для завершения госконтроля документов для единого окна на таможне
10:13 23.03.2018 |
Министерство финансов сократило перечень необходимых для завершения государственного контроля документов для "единого окна" на таможне.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Согласно ему, Министерство финансов работает над усовершенствованием механизма "единого окна" в рамках системного реформирования таможни.
В частности, 16 марта Минфин обновил перечень документов, необходимых для подачи контролирующему органу для завершения государственного контроля (приказ МФУ №368 от 16 марта 2018).
По результатам многочисленных межведомственных рабочих совещаний и консультаций с заинтересованными центральными органами исполнительной власти и представителями экспертной среды, Минфин 16 марта направил ГФС приказ, которым вносятся изменения в перечень документов, которые необходимо подать соответствующему контролирующему органу для завершения соответствующего вида государственного контроля - санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического видов госконтроля.
Отмечается, что новая редакция перечня документов готовилась совместно со всеми заинтересованными сторонами и экспертами после анализа обращений субъектов внешнеэкономической деятельности, на основе информации, предоставленной соответствующими контролирующими органами.
Среди нововведений по сравнению с действующим сегодня перечнем документов, стоит выделить следующее: перечень документов в разрезе товаров и видов контроля дифференцированно по направлениям перемещения товаров на ввоз, вывоз, транзит; указаны основания для необходимости предоставления контролирующему органу определенного документа (ссылка на определенный закон, постановление правительства, приказ соответствующего министерства)
значительно сокращен перечень документов, которые необходимо подать для завершения экологического контроля.
В целом, новый приказ упрощает ведение внешнеэкономической деятельности и ускоряет процесс взаимодействия предприятий и органов государственной власти, осуществляющих те или иные виды государственного контроля.
На сегодня продолжаются консультации с Минприроды и Госэкоинспекцией относительно перечня товаров, которые должны быть объектами экологического контроля в соответствии с нормами, в частности, Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (СІТЕS).
После внесения соответствующих изменений в перечень товаров, подлежащих государственному контролю (в том числе в форме предварительного документального контроля), утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 05.10.2011 № 1031, будут внесены дальнейшие соответствующие изменения в приказ Минфина относительно перечня документов, который необходимо подать соответствующие контролирующие органы для завершения соответствующего вида государственного контроля.
Минфин подчеркивает, что данный приказ является нормативно-техническим документом, то есть не устанавливает никаких новых правовых норм, а носит сугубо справочный характер, и вступит в силу со дня его опубликования Государственной фискальной службой.
Сейчас ГФС дорабатывается программное обеспечение, необходимое для реализации этого приказа.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов согласовало наработанные Государственной фискальной службой критерии для системы рисков НДС и обсудило их с представителями бизнеса.
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