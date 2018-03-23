Курс доллара на межбанке 22 марта продолжил снижение

Елена Лысенко / UBR.ua

22 марта курс доллара потерял 5 копеек, и остановился в рамках 26,25-26,27 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Существенно выросли валютные продажи: со вчерашних $347,52 млн. до $479,34 млн.

«Правда, похоже, что объемы наращивались за счет внутренних сделок: банки у себя сводили разных клиентов - продавцов доллара с его покупателями. На открытом рынке не был заметен активный рост объемов продаж», - заметил Гриненко.

Тем не менее, это не остановило Нацбанк от приобретений. Так же, как и позавчера, он приобрел по запросу лучшего курса $10 млн., что тут же породило у казначеев шутки о десятине, вроде церковного налога. Что их удивило - это медлительность регулятора и достаточно высокий курс нацбанковских сделок. В рамках 26,26-26,27 грн/$, когда на торгах были предложения по 26,25 грн/$ и даже по 26,23 грн/$, а чиновники известны своим умением сбивать ценник.

«Торги стартовали со значений 26,15-26,25 грн/$, после чего рынок сузился до 26,18-26,23 грн/$. Затем активизировался спрос, и цена оказалась в диапазоне 26,25-26,27 грн/$. На этом уровне появился НБУ и купил по запросу лучшего курса 10 млн долларов в среднем по 26,2658 грн/$», - рассказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Кому именно Нацбанк помог дорогими покупками - неизвестно, потому сложно оценить глубину инсайда в данных сделках. Есть лишь общая информация о наиболее активных межбанковских торговцах: из числа продавцов доллара выделяли УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и ING Bank, а из покупателей - Креди Агриколь Банк и Альфа-Банк.

Вместе с межбанком цену доллара опускали и кассиры.

«Наличный рынок догнал и обогнал межбанк в снижении котировок: их утренний уровень составил 25,26-26,33 грн/$, а к середине дня он снизился до 26,22-26,27 грн/$», - сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Что происходит

Многие банкиры уверяли, что это наличный курс психологически давит на безналичный, а не наоборот.

«Какого-то сброса валюты населением, и перетекания ее на межбанк не наблюдается. Да и банкам это невыгодно при текущих курса. Просто люди стали намного меньше покупать наличный доллар», - объяснил Юрий Гриненко.

Курсовой откат межбанка, видимо, натолкнул людей на мысль о том, что лучше выждать и взять валюту максимально дешево. И это стало одним из определяющих факторов валютного рынка, вдогонку старым сезонным и новым мировым.

«Укреплению гривны способствовали как внутренние факторы - продолжающиеся квартальные налоговые платежи, нивелирование курсового зазора с наличным рынком и умеренные спекулятивные аппетиты. Так и внешние - индекс доллара на мировых рынках снизился на 1,1% в результате решения ФРС о поднятии учетной ставки на 0,25% с вероятным ее сохранением до конца года», - отметил Олег Куринной.

Эти факторы продолжат влиять на валютный рынок и завтра, но к ним должен добавиться еще и налоговый момент. И стать решающим.

«Дальнейшая курсовая динамика будет определяться политикой Госказначейства по выплатам НДС и активностью Нацбанка при сглаживании дисбалансов спроса и предложения», - сказал Куринной.

Сегодня по межбанку ходили упорные слухи о НДС-выплатах металлургическим предприятиям, однако они не оправдались до конца торгов. Получат ли сталевары гривну завтра - неизвестно. Но совершенно очевидно, что от этого напрямую будет зависеть желание металлистов продавать необязательную часть валютной выручки. Это уже привычная история: чем больше Госказначейство перечисляет экспортерам гривны, тем меньше доллара они продают на межбанке. В то же время импортеры, получившие выплату, могут воспрять духом и кинуться скупать валюту.

Единственная надежда финансистов - на мудрость чиновников, что они будут умело размазывать свои выплаты.

«Зимой прослеживалась тенденция роста спроса на валюту после поступления гривны по НДС. Сейчас такой тенденции нет. Государство возвращает деньги в разные дни и очень сложно спрогнозировать, каким будет влияние, ведь нет понимания, когда будет следующее поступление НДС и в каком объеме», - заметил UBR.ua директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

При этом вторая движущая сила межбанка - агроэкспортеры - до сих пор находятся в выжидательной позиции, и не устраивают валютных распродаж.

«Скорее всего, по погодным причинам. Из-за затянувшейся зимы, оттягивается посевная, и хозяйства не спешат закупать посевной материал, удобрения, топливо и прочее», - считает Юрий Гриненко.

На 23 марта он спрогнозировал старт межбанка в рамках 26,15-26,25 грн/$. Правда, его коллеги настроены менее оптимистично: Олег Куринной рассчитывает на торги в рамках 26,30-26,40 грн/$, а Олег Ропяк еще шире.

«Завтра, наверное, опять предпримем попытку проверить на прочность нижнюю границу торгового диапазона 26,20-26,40 грн/$. Посмотрим, насколько это будет удачно», - сказал Ропяк.

Впрочем, котировки могут двигать и совсем незначительно.

«Последние три дня наблюдалось снижение курса до 26,25 грн/$. Можно предположить, что какое-то время курс будет держаться на отметке 26 грн/$ с незначительными колебаниями», - резюмировал Антон Стадник.