АнтиЮля: Зачем Савченко вспомнила о поездках Тимошенко на Донбасс

Ігор Петренко / Depo.ua

Надежда Савченко перед арестом решила напомнить бывшей шефине ошибки прошлого.

Вечером, предшествовавшим сегодняшнему заседанию Верховной Рады, на котором Надежду Савченко лишили неприкосновенности и разрешили арестовать, она пришла на эфир Newsone. Там она припомнила лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко поездку в Донецк и встречу с одним из главарей сепаратистов - Александром Захарченко.

"Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я узнала, что оказывается, с тем же Захарченко когда-то говорила и Юлия Владимировна, на грани излома "Майдана" перед войной. Но она постаралась этого избежать и осудила меня, что я с ним разговаривала. На какие именно темы говорила Юлия Владимировна? Конечно же, только об Украине - она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс, но Донбасс ее не поддержал", - рассказала Савченко, назвав действия Тимошенко лицемерием.

Лидер "Батькивщины" действительно была в Донецке - причем дважды. Сначала 7 апреля - то есть до начала кровавых событий под Славянском, а во второй раз - уже 18 апреля, когда пролилась первая кровь. Во время второго визита она делала прямое включение в эфир программы Савика Шустера, пафосно рассказывая о необходимости всеукраинского круглого стола и возможности компромисса. Позже Шустер сообщил: он получил подтверждение, что Тимошенко встречалась с представителями "Оплота".

Так что слова Савченко не являются какой-то сенсацией или инсайдом. Об этом просто забыли. Но стоит отметить, что тогдашние поездки Тимошенко в Донбасс пошли ей только в минус - особенно когда всем стало понятно, что в организованной Кремлем акции по захвату Востока Украины не предусмотрено никаких компромиссов. Не оправдался и электоральный расчет: наиболее заселенная часть Донбасса фактически так и не приняла участия в выборах. К тому же никуда не делся мифологический шлейф, который запустили еще в 2004 году, о "колючей проволоке вокруг Донбасса". Басня о выступлении Тимошенко, в котором та якобы призывала сбросить ядерную бомбу на Донбасс, очень глубоко засела в головах жителей региона.

Ударит ли это упоминание Савченко по Тимошенко сейчас? Последствия если и будут, то не серьезные. Дело в том, что к словам Надежды отношение у общества уже давно, мягко говоря, скептическое. С другой стороны, учитывая тот факт, что Юлии Тимошенко до сих пор припоминают смешки с Путиным и сомнительное миротворчество во время заседания СНБО по Крыму в феврале 2014 года, упреки Савченко вполне могут лечь на благодатную почву, - политтехнологи обязательно напишут в "темниках" своим клиентам: "клевать Юлю за московский след".

Учитывая это, штабу "Батькивщины", который сейчас и так имеет проблемы из-за скандала с финансированием американских лоббистов, нужно срочно придумывать правдоподобную версию относительно встреч с Захарченко. Говорить, что Савченко врет - нарываться на подтверждение компромата самим Захарченко. Ему даже в радость рассказать какие-то подробности, украсив их своими фантазиями. Пусть там в Киеве дерутся.

Но это не все. Савченко еще рассказала, что в 2014 году вошла в избирательный список партии "Батькивщина" лишь потому, что Тимошенко дружила с президентом России Владимиром Путиным, который мог помочь освободить ее из-за решетки. Но случилось не так, как было запланировано тогда. В "Батькивщине" могут сказать: Савченко использовала их политсилу, а теперь пытается ее запятнать. В принципе, так оно и есть. Но постоянное напоминание Тимошенко, что именно благодаря ей "террористка" попала в парламент, рейтинговых очков не добавит. А добавьте сюда вероятность баллотирования Савченко в президенты, ведь вряд ли ее удастся быстро осудить. Вот вам еще одна "антиЮля".

Существует и другая опасность. Сейчас в Тимошенко многие из числа политиков и бизнесменов видят если не будущего президента, то самого сильного кандидата против Петра Порошенко. То есть, ведутся торги об условиях участия в выборах на ее стороне. И всякие сомнительные нюансы или компромат способны снизить цену или вообще отвлечь состоятельных людей. С другой стороны, учитывая заточенность наших медиа на негатив, связанный исключительно с властью, у Юлии Владимировны есть замечательные шансы на отсутствие интереса СМИ к ее поездкам на Донбасс.