В феврале промышленное производство выросло на 1,9%

В феврале 2018 года промышленное производство выросло на 1,9% (нескорректированных на эффект календарных дней), и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с февралем 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в феврале 2018 года промпроизводство сократилось на 3,5% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 2,0% (скорректированных) по сравнению с январем 2018 года.

В январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года промпроизводство выросло на 2,8%.

Как сообщало агентство, в январе 2018 года промышленное производство выросло на 3,6% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 2,9% (скорректированных) по сравнению с январем 2017 года.

В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.