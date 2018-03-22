Что это за винтовка, из которой Рубан и Савченко должны были убить Порошенко

Андрій Коваленко / Depo.ua

В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассматривала вопрос о снятии неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко. Регламентный комитет проголосовал за ее арест. Это все касалось дела о планировании нардепом теракта в здании парламента совместно с ее сообщником Владимиром Рубаном с использованием оружия из "ДНР" (в частности минометов), а также против высшего руководства государства.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко на заседании Рады заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства, что нардеп Надежда Савченко готовила теракт в парламенте: в частности она с сообщниками якобы планировала выстрелить из минометов по куполу Рады, лично взорвать гранаты в ложах и потом добивать из автоматов уцелевших коллег.

Сегодня же генпрокурор рассказал, из какого именно оружия они планировали убить президента Петра Порошенко. И назвал "ДНРовскую" винтовку "Топаз".

"2 декабря 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной снайперской винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля и производится исключительно в "ДНР", - отмечал Луценко.

Всех сразу заинтересовало, что же это за винтовка такая "Топаз". Гугл о ней не знает, так же, как и опрошенные Depo.ua эксперты.

Ответ на вопрос о "Топазе" найти было не сложно. В Верховной Раде во время выступления Юрия Луценко было продемонстрировано оперативное видео.

На нем зафиксирован разговор Рубана, военнослужащего "Березня" и Савченко, во время которого озвучивалось наименование оружия, которое понадобится для теракта.

Кроме гранат, противопехотных мин, пулемета "Утес" и минометов, Рубан говорит о двух винтовках: "Две на стволах "Утеса", их противоснайперских... Две "Топаза...". К ним привезли еще и 260 патронов.

В 2017-м году, после того как Вашингтон сначала заявил о лицензии на поставку в Украину снайперских винтовок "Баррета" и практически был решен вопрос с "Джавелинами", в "ДНР" решили ответить и представили собственную 12,7-мм контрснайперскую винтовку "Дончанка". Для ее изготовления как раз и использовали ствол от "Утеса", что полностью соответствует словам Рубана о "Топазе" на "Утесовских" стволах.

Почему "Дончанку" у Рубана стали называть "Топазом" - это уже другая история, которая не меняет того факта, что по президенту должны были стрелять именно из "Дончанки".

Первым, кто показательно стрелял из "Дончанки" во время ее презентации в Донецке, являлся "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, так называемый "Ташкент".

Что это за "Дончанка"

Как рассказывали террористы, ее калибр такой же, как и у "Барреты" - 12,7 мм. Она способна пробивать легкую броню. Изготавливать ее начали в октябре 2017-го.

Интересно, что демонстрировали винтовку без оптики. И выглядит она как укороченная однозарядная противотанковая винтовка системы Дегтярева 1941-го года (ПТРД). Такое оружие боевики использовали в первые годы войны на Донбассе. Этот "гаджет" они и переделали, добавив укороченный ствол калибра 12,7 мм, чем только ухудшили качество оружия. Ибо оригинальный ПТРД обладает калибром 14,5 мм.

Максимальная дальность стрельбы 12,7 мм винтовки "Барретт" составляет 1800 м. Кустарная "Дончанка", по словам боевиков, стреляет так же. Впрочем, без оптического прицела на такую дальность стрелять нет никакого смысла - прицельным выстрел не будет. Оптику же установить на винтовку практически невозможно из-за слишком сильной отдачи. Ее можно оценить на видео.





Кстати, пулемет "Утес", ствол которого используется в "Дончанке", стреляет на 1000 - 1500 метров.

Почему именно эту винтовку решили использовать Савченко и Рубан? Вполне возможно, что они планировали вести огонь с относительно близкого расстояния и именно такое оружие они могли достать из "ДНР". В частности, для того, чтобы после теракта в нем невозможно было обнаружить российский след. Мол, стреляли из винтовки, произведенной в "ДНР". Россия не причастна - внутренние украинские дела. А ничего лучшего в псевдореспублике не научились делать.