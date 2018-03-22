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НКЦБФР одобрила изменения в порядок выплати дивидендов
10:20 22.03.2018 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании, которое состоялось 20 марта 2018, одобрила изменения в ряд нормативно-правовых актов по вопросам осуществления депозитарной и клиринговой деятельности.
Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.
В частности, изменения претерпевает порядок направления акционерным обществом сообщений акционерам через депозитарную систему Украины - предполагается урегулировать процедуру направления акционерам сообщений через депозитарную систему Украины в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, которые на день подачи требования о созыве внеочередного общего собрания являются владельцами 10 и более процентов голосующих акций общества.
Также уточняются требования по выплате акционерным обществом дивидендов.
Публичные акционерные общества, по ценным бумагам которых осуществлено публичное предложение (включены в реестр фондовой биржи), а также банки обязуются платить дивиденды исключительно через депозитарную систему Украины.
Другие акционерные общества смогут избирать на общем собрании акционеров один из двух способов выплаты дивидендов - непосредственно акционерам или через депозитарную систему Украины.
Изменениями также уточняется, что выплата дивидендов владельцам акций одного типа и класса должно происходить пропорционально количеству принадлежащих им ценных бумаг, а условия выплаты дивидендов (в том числе по срокам, способу и суммы дивидендов) должны быть одинаковы для всех владельцев акций одного типа и класса.
Вместе с тем, в положении о глобальном сертификате и временном глобальном сертификате и требованиях к договорам между участниками депозитарной системы Украины уточняются отдельные нормы, в том числе использование электронных документов.
Проект изменений будет опубликован на сайте НКЦБФР для ознакомления с ним и предоставления в течение 10 рабочих дней предложений и замечаний.
Как сообщали Українські Новини, в середине марта Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила торговлю ценными бумагами 12 эмитентов.
Комиссия запретила торговлю ценными бумагами следующих эмитентов: ЧАО "ФК "Кредит Сервис", ЧАО "Новьюэнерго", ЧАО "Ферма Племенного Дела", ЧАО "СК "Проминь", ЧАО "Укрстроэнерготехнология", ЧАО "Турбо Инвестментс", ПАО "Экомобиль", ЧАО "Укргазотрейд", ПАО "ЗНВКИФ "Инновация", ЧАО "Городские инвестиции", ЧАО "Химмет", ЧАО "КБ "Транспортер".
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