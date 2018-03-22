Новый механизм СМКОР в десятки раз уменьшит количество блокировок налоговых накладных, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) отмечает, что предложенные новации для реализации в системе блокировки налоговых накладных в десятки раз уменьшат количество остановленных документов.

Об этом сообщил директор департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Николай Чмерук во время заседания общественного совета при ГФС, передают Українські Новини.

Он отметил, что предложенный ГФС подход к построению новой системы блокировки налоговых накладных (НН) значительно отличается от той модели, которая работала в прошлом году.

Так, ранее налоговая накладная проходила два этапа, первый из которых был "отсекающий", когда налоговая накладная отвечала критериям и регистрировалась.

Если накладная не проходила этот этап, она проверялась на "пересорт" (проведение сомнительных операций, по результатам которых может быть сформирован фиктивный налоговый кредит).

Новая система анализа НН имеет четыре этапа: отсекающий; контроль наличия признаков рискованности налогоплательщика; мониторинг соответствия показателям, которым определяется положительная налоговая история плательщика; проверка рискованности осуществления операций, то есть контроль имеющегося "пересорта".

Так, к "отсекающим" признакам, по которым налоговая накладная не будет проходить проверку на критерии рискованности плательщика, отнесены: операции по поставке товаров (услуг) конечному потребителю и/или освобожденных от налогообложения; объем поставки менее 500 тыс. гривен и если руководитель является директором менее чем в 3 плательщиках НДС; налоговая нагрузка более 3%.

Далее, если налогоплательщик не внесен в перечень рисковых плательщиков, он проверяется на наличие положительной истории.

Показатели, по которым определяется положительная налоговая история, по словам чиновника, выписаны достаточно широко.

Среди таких показателей, в частности общая сумма уплаты ЕСВ и налогов и сборов составляет более 5 млн гривен, наличие собственных (арендованных) земельных участков более 200 га или арендованных земельных участков коммунальной и/или государственной собственности площадью не менее 0,5 га, торговля одинаковыми товарами.

И только в случае несоответствия всем вышеупомянутым критериям будет проводиться проверка рискованности совершения сделки.

Как сообщали Українські Новини, в конце прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в Налоговый кодекс, согласно которому вводятся новые временные правила регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки.

Все налоговые накладные, регистрация которых приостановлена в соответствии с критериями оценки степени рисков, должны быть зарегистрированы в едином реестре со 2 января 2018 года.