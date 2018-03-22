Зачем Самонеміч раздувает скандал вокруг НКРЭКУ

Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

В конце этой недели будут объявлены результаты второго тура отбора кандидатов в члены Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Роман Ницович, руководитель проектов и программ аналитической и консультационной компания в сфере энергетики DiXi Group, пояснил, что сейчас происходит обновление действующих членов Регулятора, в соответствии с принятым в 2016 г. Законом "Об НКРЭКУ".

Это должно было начаться еще год назад, но Президент, Рада и Кабмин с опозданием делегировали своих представителей в конкурсную комиссию. Сейчас идет конкурс на 5 вакансий и уже объявили конкурсный отбор на 2 должности, которые освободятся в мае.

Как уточняет секретарь конкурсной комиссии Светлана Голикова, каждый из прошедших кандидатов дополнительно пройдет специальную проверку соответствия будущей должности.

"Конкурсная комиссия закончила второе собеседование с кандидатами на должности членов НКРЭКУ. 23 марта будут объявлены результаты и выставлен общий рейтинг кандидатов. Скорее всего, утвердить 10 кандидатов на представление Президенту Украины нам в этот день не удастся, потому что еще не готовы результаты специальной проверки, поэтому возможен перерыв на несколько дней", - сказала Светлана Голикова.

Напомним, что первый тур отбора конкурсная комиссия провела 15 марта, и каждый из кандидатов, путем голосования членов комиссии, получил оценочный балл (всего в списке 48 кандидатов).

Для помощи комиссии, к первому туру DiXi Group подготовила краткую оценку каждого из кандидатов. В анализе были указаны или возможные противопоказания к избранию (конфликт интересов, "нестыковки" в налоговых декларациях, принадлежность к политическим партиям и объединениям, возможные связи с коррумпированными чиновниками и пр.) или отмечена недостаточность информации по определенным кандидатурам.

Для удобства конкурсной комиссии, кандидатуры были распределены по трем зонам: зеленая (вопросов нет), желтая (недостаточность информации) и красная (наличие противопоказаний).

И тут разразился скандал. А конкурсная комиссия попала под политическое давление.

Скандалы

Сразу же после проведения первого тура отбора народные депутаты от политической партии "Объединения "Самопомощь" Лев Пидлисецкий и Виктория Войцицкая выступили с резким выпадом в отношении номинационной комиссии. Пидлисецкий разразился целым постом в Facebook, в котором заявил следующее: "Как работает независимая конкурсная комиссия, занимающаяся отбором членов НКРЭКУ. Оказывается факт, что "Самопомощь" рекомендовала лицо на члена регулятора - это уже основание для подозрения, вместе с тем, работа в ДТЭК или в действующем регуляторе - не вызывает подозрений ни с точки зрения репутации, ни с точки зрения конфликта интересов. И это согласно отчету DIXI".

Правда, из заявления непонятно, к чему именно у депутатов претензии: к работе комиссии, ДТЭК или, собственно, анализу, подготовленному DiXi Group. В Законе "Об НКРЭКУ", в перечне причин для отклонения кандидатов в члены Регулятора , первым пунктом значится именно членство в политической партии. Поэтому кандидатура, открыто продвигаемая "Самопомощью", была отнесена в "желтую" зону (как требующая дополнительной проверки). При этом Лев Пидлисецкий и Виктория Войцицкая скромно умолчали, что в "красной" зоне анализа DiXi оказалось несколько кандидатов, ранее занимавших руководящие должности в холдинге ДТЭК.

Готовя анализ состава кандидатов DiXi Group преследовала простую задачу - провести все дискуссии сейчас. Более того, компания еще в начале года приглашала и членов конкурсной комиссии и экспертов обсудить и детально прописать критерии отбора кандидатов. Но тогда на это приглашение никто не отозвался.

Кстати, сразу после появления анализа некоторые кандидаты спокойно обратились в DiXi и дополнили информацию, некоторые предоставили опровержение отдельных фактов, после чего 20 марта вышла обновленная оценка претендентов. Одним словом, шел спокойный рабочий процесс.

Не преминул подлить масла в огонь и председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус (баллотировавшийся на выборах в Киевсовет также от "Самопомощи"): "друзья, если вы вдруг на конкурсе по выбору членов НКРЭКУ - хвалите там формулу Роттердам +. Похоже, это увеличит ваши шансы". Андрей Герус известен как ярый противник формулы Роттердам+, увеличившей тарифы для промышленных потребителей электроэнергии. Редко какое событие в энергетической отрасли не используется им как повод для очередного напоминания о необходимости отмены формульного ценообразования.

Но если мотивация Геруса, как лоббиста интересов промышленных предприятий-потребителей электроэнергии понятна, то атака нардепов, скорее всего, связана с кадровыми интересами в НКРЭКУ. А обнародованный анализ состава претендентов DiXi Group, явно испортила планы "Самопомощи" провести в состав НКРЭКУ своих людей.

Почему так

Может показаться парадоксом, но первопричиной разгоревшегося скандала могла стать сама прозрачность процедуры отбора и назначения новых членов НКРЭКУ, начиная от формирования состава конкурсной комиссии до, собственно, утверждения состава Регулятора.

Фактически, в конкурсной комиссии нет действующих политиков или чиновников. Состоит она из директора компании "ТрансЭнергоКонсалтинг" Светланы Голиковой (секретарь), Николая Ницака, экс-директора Винницаоблэнерго и компании "Черкасские магистральные электрические сети", Семена Поташника, председателя научно-технического совета "Укргидроэнерго" и президента ВОО "Ассоциация "Укргидроэнерго", советника замглавы КГГА Василия Яструбинского. Главой комиссии был утвержден председатель Всеукраинской энергетической ассоциации Василий Котко.

Все перечисленные участники имеют репутацию грамотных экспертов в сфере энергетики, достаточно независимых в своих суждениях. Комиссия в таком составе вполне способна отобрать кандидатов равноудаленных и от политического влияния и от отстаивания узких корпоративных интересов. Т.е. сформировать состав действительно независимого Регулятора.

Сейчас в Украине завершается процесс формирования рынка газа, через два года должен в полной мере начать работать рынок электроэнергии. Функции НКРЭКУ будут заключаться в устанавливании общих правил функционирования рынка, формул расчета тарифов, утверждении инвестиционных программ субъектов хозяйствования в энергетике и пр. Это очень немало, но катастрофически сокращает возможность прямого влияния на тарифообразование со стороны ВР, КМУ или Минэнергоугля - Регулятор не будет даже согласовывать с ними проекты своих решений. Иными словами, давление на конкурсную комиссию и стремление "протащить" в состав НКРЭКУ "своих" людей - это попытка воспользоваться оставшимся временем до начала функционирования полноценного энергетического рынка.

Кроме того, по Закону "О жилищно-коммунальных услугах", утвержденном в 2017 г., за НКРЭКУ остается функция прямого регулирования тарифов на центральное отопление, водоотведения и горячую воду для граждан. Возможность влиять на такие решения дает прямой доступ к многомиллиардным финансовым потокам механизма субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Впрочем, раздувание скандала вокруг избрания будущих членов Регулятора может иметь и политический подтекст. И в этом контексте ее можно расценивать как предвыборную технологию - уже понятно, что в предвыборные программы многих политических деятелей и партий будет заложен тезис о снижении как тарифов на газ и электроэнергию для промсектора, так и тарифов на ЖКХ для граждан. С независимым Регулятором такие программы превращаются в пустой звук.