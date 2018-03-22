Удачное размещение Минфином облигаций внутреннего госзайма позволило опустить курс доллара на межбанке

Елена Лысенко / UBR.ua

После провального аукциона недельной давности на ОВГЗ накопился двойной спрос. Совокупно гривневых гособлигаций раскупили на общую сумму 2,35 млрд. грн., и под часть проплат, которые закрывались сегодня, ожидались поступления валютных средств.

«По некоторым бумагам Минфин немного повысил доходность, потому интерес к облигациям был, и мы увидели активный аукцион. Валютные торги на межбанке начались с оглядкой на его результаты - все решили, что долларовые продажи будут значительными. Насколько валютные продажи на самом деле были связаны с ОВГЗ - точно неизвестно. Но они задали определенные настроения рынку. Уже после этого появились покупатели и раскупили предложенный объем. Обошлось без выхода Нацбанка на торги», - сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Курсовые движения наблюдались только на начальной стадии торговли, после рынок скорректировался и успокоился. Большинство казначеев уверяет, что рынок в итоге не увидел потоков облигационного доллара.

«Торговая сессия открылась с гэпом к закрытию вчерашнего дня на уровне 26,25 грн./$. Однако продолжения не последовало и курс некоторое время колебался на уровне открытия, что послужило сигналом для покупателей, что ждать дальнейшего снижения курса доллара не стоит и котировки скорректировались до уровня 26,28-26,32 грн./$», - рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали: период активных квартальных платежей, необходимость расчетов за купленные вчера на аукционе Минфина ОВГЗ, умеренные аппетиты наличного рынка и вчерашний сигнал регулятора, выкупавшего излишки валютного предложения в режиме запроса лучшего курса», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Общий объем торгов по итогам дня сократился со вчерашних $365,96 млн. до $347,52 млн. При этом из-за активизации аграриев заметно изменился раздел рынка на покупателей и продавцов. Из числа продавцов сегодня выделяли Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк и УкрСиббанк. А из покупателей - ранее активно продававшие ПУМБ, Приватбанк и Укрсоцбанк.

В кассах доллар дешевел намного живее, чем на межбанке.

«Наличный рынок продолжил сокращать курсовой разрыв с межбанком: утренний уровень котировок составил 26,36-26,41 грн./$, а к середине дня он снизился до 26,31-26,36 грн./$», - сообщил Куринной.

Самый дешевый бакс 21 марта продавали людям по 26,30 грн./$ - такой курс ставил Банк инвестиций и сбережений. А самый дорогой - по 26,80 грн./$ (Банк Фамильный).

Средняя стоимость валюты находилась в рамках 26,45-26,60 грн./$: Укрэксимбанк, Сбербанк, Приватбанк, Идея Банк, Укрсоцбанк, Кредобанк, ОТП Банк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль.

При этом выкупали доллар у людей в рамках 25,70-26,35 грн./$.

Еще резвее свои ценники понижали нелегальные менялы. Они начинали день в рамках 26,32-26,44 грн./$, затем опустили курсы к 26,27-26,37 грн./$, а завершал день черный рынок в рамках 26,29-26,31 грн./$.

В ближайшее время финансисты не обещают сколько-нибудь значительной раскачки курса доллара.

«Скорее всего, завтра межбанк будет открываться в рамках 26,25-26,35 грн./$, после чего доллар может еще немного просесть вниз. Не сильно, также, как и сегодня. До конца непонятно, какие объемы возмещений Госказначейство перечислит по НДС. Пока мы видели совсем небольшие суммы», - отметил Гриненко.

Олег Куринной ждет в четверг торговлю в рамках 26,30-26,40 грн./$, а его коллеги закладывают более широкие диапазоны.

«Похоже, торги принимают форму диапазона. Возможно в ближайшие дни продолжим торговлю в диапазоне 26,20-26,40 грн./$», - сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.