Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в 2017г до 2,5%

Как сообщается на веб-сайте Госстата в среду, рост ВВП в 2016 году также пересмотрен в сторону повышения до 2,4% с 2,3%.
По данным статведомства, годовая оценка роста ВВП в четвертом квартале 2017 года улучшена до 2,2% с 1,8%, квартальная – до 0,5% с 0,4%, годовая в третьем квартале улучшена до 2,4% с 2,1%, квартальная – до 0,5% с 0,2%, годовая во втором квартале улучшена до 2,6% с 2,3%, квартальная – до 0,8% с 0,6%, годовая в первом квартале улучшена до 2,8% с 2,5%, квартальная ухудшена до 0,1% с 0,3%.
Номинальный ВВП за минувший год составил 2 трлн 982,9 млрд грн, изменение дефлятора – 22%.
Валовой внутренний продукт производственным методом в 2017 году
|Валовая добавленная стоимость
|В постоянных ценах 2010г, 2017г к 2016г., %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|Валовый внутренний продукт
|2982920
|100,0
|2,5
|22,0
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|305194
|10,2
|–2,5
|11,9
|Добывающая промышленность
|181317
|6,1
|–5,9
|46,4
|Перерабатывающая промышленность
|369452
|12,4
|5,1
|20,7
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|86740
|2,9
|–6,1
|25,2
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|9808
|0,3
|–7,3
|24,5
|Строительство
|68152
|2,3
|26,9
|13,1
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|421368
|14,1
|5,0
|26,2
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|190229
|6,4
|4,3
|16,4
|Временное размещение и организация питания
|18130
|0,6
|2,3
|14,0
|Информация и телекоммуникации
|110779
|3,7
|7,7
|15,2
|Финансовая и страховая деятельность
|69077
|2,3
|0,2
|5,4
|Операции с недвижимым имуществом
|170608
|5,7
|7,8
|8,4
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|80230
|2,7
|3,4
|13,3
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|35962
|1,2
|3,9
|16,9
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|158355
|5,3
|–4,2
|34,4
|Образование
|129074
|4,3
|–0,2
|45,3
|Здравоохранение и социальная помощь
|78437
|2,6
|–0,5
|33,9
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|16482
|0,6
|1,9
|19,3
|Предоставление других видов услуг
|20710
|0,7
|1,4
|19,8
|Налоги на продукты
|473084
|15,9
|4,1
|23,5
|Субсидии на продукты
|–10268
|–0,3
|37,0
|32,7
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.
Данные: Госстат Украины.