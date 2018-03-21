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Социология на экспорт. В чем Тимошенко пытается убедить Запад
17:46 21.03.2018 |
Борьба за умы западных политиков с помощью замеров электоральной популярности кандидатов в украинские президенты только начинается, но и в США, и в ЕС будут действительно очень внимательно наблюдать за перипетиями этого рейтингового соревнования.
Стимулировало ли чем-то окружение Юлии Тимошенко социологов из КМИС во время их последнего исследования настроений украинских избирателей, доказать доподлинно в принципе невозможно. Однако вполне очевидным является факт того, что сразу после обнародования этого соцопроса и политики "Батьківщини", и партийные политтехнологи вдруг как по одной команде стали активно тиражировать новые рейтинговые данные, трактуя их в сугубо победном и максимально выгодном для своего лидера ключе. Правда, делать это было весьма легко и свободно - цифры говорили сами по себе.
Так или иначе, но эта социология КМИС, демонстрирующая хорошую электоральную динамику лично Тимошенко и ее партии, полученные громкие проценты уже стали своеобразной отправной точкой всей предвыборной кампании главной конкурентки Петра Порошенко. Причем центральные ее "цифровые" месседжи рассчитаны не только на украинского потребителя, но и ориентированы на экспорт. То есть в надежде заручиться на выборах-2019 необходимой поддержкой, прежде всего, со стороны западных партнеров.
Закрепление лидерского статуса
Собственно, безоговорочное первое место в предстоящей президентской гонке лидера "Батьківщини" является ключевым посылом в исполнении команды Тимошенко относительно текущих результатов опроса КМИС. Более того, педалирование этого тезиса универсально в своей эффективности и для внутренней, и для внешней аудитории чисто психологически. Вместе с обычными избирателями начинают свыкаться с мыслью о неизбежности грядущего тимошенковского президентства многие представители нашего политикума, что побуждает их выстраиваться в очередь на важные собеседования о собственном политическом будущем если не с самой Юлией Владимировной, то хотя бы с ее ближним кругом.
Ведущие же американские и европейские политики, ознакомившись с озвученными процентными показателями электоральной поддержки Тимошенко, также куда охотнее пойдут на контакты с ней и ее соратниками, особенно когда есть в наличии неплохая кредитная история прежних отношений. А она наработана многолетними дипломатическими усилиями нынешних нардепов от "Батьківщини", а в прошлом - экс-вице-премьера по международным делам Григория Немыри и бывшего главы МИД Бориса Тарасюка.
Тем более что на свежие встречи активно напрашивается сама экс-премьер, как это, между прочим, уже произошло во время ее недавних заграничных поездок и на молитвенный завтрак в Вашингтон, и на конференцию в Мюнхен по вопросам международной безопасности, завершившихся вполне на мажорной для Тимошенко ноте. И это у нее на руках еще не было впечатляющей социологии об отрыве на целых 9% от ближайшего преследователя, так что грядущие ее вояжи в западные столицы обязательно будут упакованы в эту красивую рейтинговую обертку.
Позиционирование Порошенко "хромой уткой"
Второй месседж политтехнологов "Батьківщини", жонглирующих цифрами от КМИС, направлен исключительно против основного конкурента в лице Петра Алексеевича. Его смысл абсолютно прост - он обусловлен сугубо механическим расположением Порошенко в этом рейтинге на четвертой позиции, хотя еще в сентябре 2017-го тот же КМИС присуждал ему "золото". Данную информацию все недоброжелатели Банковой принялись активно раскручивать сначала как неожиданность и сенсацию, а затем пробуя уже выкрутить ее в сторону некой констатации факта.
И на этой логике базируются всевозможные умозаключения команды Тимошенко, направленные в том числе и за пределы страны. Начиная от якобы зафиксированного авторитетной социологической фирмой крутого рейтингового пике Порошенко (при этом закрываются глаза на все объективные претензии к корректности самого опросника, который изрядно размыл полученный результат рейтинга этого конкретного политика). И заканчивая предположением, искусственно превращаемым практически в аксиому, что действующему главе государства второй президентский срок уже и не светит в принципе. Посему, мол, нужно всем, кому следует, откровенно поспешить с отказом от ставки на пресловутую "хромую утку".
Впрочем, навязать такую мысль коллективному Западу исключительно одним поллстерским исследованием вряд ли удастся. Для фиксации реальных тенденций в предвыборной Украине потребуется целая серия альтернативных соцопросов, и лишь тогда похожие цифры станут по-настоящему учитываться в Брюсселе и Вашингтоне. Таким образом, борьба за умы западных политиков с помощью замеров электоральной популярности кандидатов в украинские президенты только начинается, но и в США, и в ЕС будут действительно очень внимательно наблюдать за перипетиями этого рейтингового соревнования.
Фактор неудобоваримого Ляшко
Наконец, еще одной политтехнологической находкой штабистов с Туровской, подверстанной под озвученные данные КМИС, стала проекция второго тура президентских выборов-2019, где соперником Тимошенко выступает уже не Порошенко, а Олег Ляшко. Безусловно, такой вариант очень тешит самолюбие и амбиции главного "радикала" страны, который тут же заговорил в духе "когда я стану президентом, то...". Однако ни для кого не секрет, что такой эпатажный спарринг-партнер не просто удобен для Тимошенко, он, по сути, вообще идеален, причем с какой стороны на эту композицию не посмотри.
В том числе это относится и к международному восприятию предстоящей избирательной гонки в Украине, где в этом гипотетическом случае симпатии американцев и европейцев явно будут не на стороне Ляшко. Ведь они небезосновательно считают его склонным к чрезмерной социальной демагогии, оттого слишком непредсказуемым и даже совершенно неудобоваримым. На фоне лидера Радикальной партии любая западная критика в отношении Тимошенко полностью меркнет, так что Запад при таких раскладах поставит на нее просто от банальной безысходности.
Кстати, кандидатура Ляшко в качестве главного конкурента вполне подходит и для Порошенко, о чем явно уже призадумывались президентские политтехнологи. То есть не ровен час, когда способствовать выходу главного "радикала" во второй тур в расчете на "легкую прогулку" своих шефов станут одновременно и на Банковой, и на Туровской. Тем самым полностью обезопасив Ляшко от нанесения по нему любых имиджевых ударов со своей стороны. И в таких комфортных условиях рейтинг Олега Валерьевича будет и вправду расти как на дрожжах, выводя его РПУ на новые политические горизонты аккурат в преддверии парламентских выборов, следующих сразу за президентской гонкой.
Кто и почем лоббирует интересы Тимошенко в США
Согласно недавно представленному контракту в департамент юстиции США Юлия Тимошенко наняла в качестве официального лоббиста своих интересов в Вашингтоне Барри Беннета. Этот достаточно известный американский политтехнолог был в 2016 г. старшим советником президентской кампании Дональда Трампа, а в 2004-м сотрудничал с еще одним президентом США от республиканцев - Джорджем Бушем-младшим, будучи директором по коммуникациям 30-го саммита G8 в американском курорте Си-Айленд.
Сам Беннет объяснил агентству Bloomberg, что считает Тимошенко реформатором, которого поддерживает Запад, и его компания Avenue Strategies Global LLC представляет ее не как лидера партии "Батьківщина", а в качестве отдельной личности. В итоге Тимошенко будут организованы все ее поездки в США для встреч с американскими политическими лидерами, включая контакты с членами администрации Трампа и Конгресса, кроме того предоставят ей услуги касательно пиара и стратегического консультирования.
За весь пакет, как записано в контракте, компания Беннета будет получать ежемесячно $65 тыс. Между прочим, заказчиком лоббистских услуг для Тимошенко, которая и будет за все расплачиваться, стала не она сама, а фирма Two Paths LLC, зарегистрированная также в Америке.
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