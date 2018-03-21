Финансовые новости
- |
- 21.03.18
- |
- 21:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Валовой внешний долг Украины в 2017г возрос на 2,59% - НБУ
15:19 21.03.2018 |
Валовой внешний долг Украины по состоянию на начало 2018 года составлял $116,578 млрд, что на 2,59% больше, чем к началу 2017 года, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным центробанка, долг госуправления в 2017 году возрос на 6,55% - до $38,886 млрд, обязательства НБУ - на 19,16%, до $7,438 млрд. Правительственный долг и обязательства НБУ представлены исключительно долгосрочными заимствованиями.
Объем обязательств других секторов в отчетном периоде возрос на 2,15% - до $54,466 млрд, по прямым инвестициям - на 10,89%, до $9,552 млрд. Депозитные корпорации сократили долг на 30,45% - до $6,236 млрд.
Львиная доля валового внешнего долга представлена в долларах США - 71,4%. Еще 12,7% составляют обязательства в евро и 12% - в SDR (специальные права заимствований).
Нацбанк также уточняет, что чистые валовые внешние активы по состоянию на начало 2018 года составляли $4,111 млрд, тогда как по состоянию на начало октября чистый валовой внешний долг составлял $1,689 млрд, на начало 2017 года - $1,52 млрд.
Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в долларовом выражении в 2017 году увеличился на 7,52%, или $5,33 млрд - до $76,31 млрд, в гривне - на 10,98%, или 211,91 млрд грн - до 2,142 трлн грн.
Министерство финансов прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных госбюджетом на 2017 год.
Предельный размер государственного долга, как ожидается, не превысит на конец 2018 года 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,824 трлн грн.
Соотношение государственного долга к ВВП, по оценкам Минфина, возрастет к концу 2018 года до 82,4% с 75,6%, ожидаемых по итогам 2017 года. В целом к концу 2018 года госдолг не должен превысить 2,756 трлн грн.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Социология на экспорт. В чем Тимошенко пытается убедить Запад
|Украина намерена обязать граждан РФ предварительно сообщать о поездке в страну и ввести механизм предварительной проверки
|Валовой внешний долг Украины в 2017г возрос на 2,59% - НБУ
|Отставка Холодницкого. Вашингтон и Банковая борются за нового антикоррупционного прокурора
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|США могут распространить санкции на строителей Северного потока-2
|Помявшись вчера на месте, доллар на межбанке снова начал дешеветь
|Минюст арестовал все активы Газпрома в Украине
|Что рассказала Савченко в свое оправдание
|Специальные налоги и договоры: какую концессию получит украинский бизнес
|Липовые ОСМД получают контроль над имуществом киевлян
Это интересно
|Новая модель Mercedes-AMG: три мотора, пять мест и 315 км/ч
|Vivo X21: смартфон со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев
|Рецепт счастья от скандинавов
|Беспилотный Uber насмерть сбил пешехода. Компания свернула испытания
|Британские власти требуют доступа к серверам фирмы, собиравшей данные для Трампа
|Марк Цукерберг за один день потерял 6 миллиардов долларов
|Платтсбург первым среди американских городов запретил добычу криптовалюты