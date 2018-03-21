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Отставка Холодницкого. Вашингтон и Банковая борются за нового антикоррупционного прокурора
15:00 21.03.2018 |
В благородном семействе украинских антикоррупционеров разразился очередной скандал.
В СМИ просочилась информация, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий собрался в отставку в связи с проблемами со здоровьем. У 33-летнего прокурора якобы проблемы с сердцем, а работа нервная. Скандальности же всей этой истории придает тот факт, что одновременно с информацией о возможной отставке Холодницкого СМИ снова-таки со ссылкой на собственные источники поведали, что в аквариуме кабинета главы САП обнаружили жучок прослушки, оставленный там якобы детективами Национального антикоррупционного бюро.
Пресс-секретарь САП Ярослав Гордиевич информацию о том, что его шеф Холодницкий собрался в отставку, не подтвердил, однако напрямую и не опроверг. Холодницкий, по словам Гордиевича, "исполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме" и даже собирается вместе с директором НАБУ в Брюссель на рабочие встречи.
Источники "ДС" в этом вопросе оказались менее оптимистичны. По их словам, Холодницкий не просто собрался в отставку, а уже написал заявление и загвоздка с оформлением увольнения Назара Ивановича лишь в фигуре его преемника, вокруг которой нет однозначного мнения.
Что касается причин, которые побудили Холодницкого отказаться от должности главного антикоррупционного прокурора, то, по информации из разных источников, в НАБУ были недовольны тем, что Холодницкий оказался, по их мнению, слишком уж лояльным к генпрокурору (несмотря на все жалобы Луценко о том, что не имеет никакого влияния на главу САП). Слушало НАБУ Холодницкого несколько недель, но не услышало ничего криминального, что позволило бы обвинить того в коррупции, однако глава САП все же наговорил лишнего. По одной из версий, Холодницкий якобы нелицеприятно высказывался об американских партнерах, а о очень теплых и близких отношениях между НАБУ и посольством США в Украине известно всем. По другой версии, в словах Холодницкого услышали и некие антисемитские нотки, что тоже не могло понравиться американцам. В результате на Холодницкого оказывалось давление не только НАБУ, но и посольством США, что и стало причиной для того, чтобы написать заявление об отставке под благовидным предлогом проблем со здоровьем.
Касательно преемника Холодницкого на посту руководителя САП, то на сегодняшний день есть две реальные кандидатуры и оба заместители главы антикоррупционной прокуратуры. В первую очередь это первый заместитель руководителя САП Максим Грищук. Именно его кандидатуру, по информации наших источников, активно лоббирует "Вашингтонский обком". Грищуку, как и Холодницкому, 33 года и он был одним из главных претендентов на должность главы САП в 2015 г. и даже набрал больше голосов чем Холодницкий на конкурсе. Тем не менее тогдашний генпрокурор Виктор Шокин назначил главой САП Холодницкого, а Грищук довольствовался должностью первого заместителя.
Грищук известен также тем, что в 2014-2015 гг. отслужил по мобилизации в зоне АТО в звании сержанта и был одним из участников обороны Донецкого аэропорта. Награжден орденом "За мужество" III степени. В узких кругах даже получил прозвище "прокурор-киборг". До мобилизации Грищук работал помощником прокурора в Червонограде Львовской области, а с 2012 г. прокурором в прокуратуре Львова, где, по информации СМИ, занимался делами несовершеннолетних.
Второй кандидат на место Холодницкого - его заместитель Владимир Кривенко родом из Чигирина Черкасской области. Он более опытный, чем Грищук, работает в органах прокуратуры с 2004 г., был прокурором Чигиринского района, до назначения в САП работал в прокуратуре Черкасской области. Кривенко даже менее публичная фигура, чем не слишком публичный Грищук. Тем не менее он уже попал в небольшой скандальчик с участием и НАБУ и САП. Летом 2017 г. СМИ обвиняли Кривенко в том, что он в сговоре с одним из детективов НАБУ незаконно сменил подследственность уголовного производства НАБУ против руководителя и сотрудников Ровненской областной прокуратуры, а также сменил подследственность ряда других дел против сотрудников прокуратуры, которые передавались из подследственности НАБУ в подследственность органам прокуратуры. Это может свидетельствовать о том, что отношения Кривенко и НАБУ также не очень хороши. Тем не менее именно Кривенко хочет видеть в качестве нового главы САП Банковая.
Таким образом имеем ситуацию, в которой за должность нового главы САП столкнулись интересы, с одной стороны, США, которые продвигают прокурора-киборга Грищука, а с другой - Банковой, которые хотят видеть во главе САП Кривенко. И пока кто-то из них не выйдет победителем в этом споре заявление Холодницкого, скорее всего, и дальше будет лежать под сукном. А поскольку назначение руководителя САП осуществляет генпрокурор - представитель президентской вертикали, но по согласованию с подконтрольным США директором НАБУ и плюс ко всему нужно провести открытый конкурс, дело может затянуться очень надолго.
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