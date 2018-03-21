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Помявшись вчера на месте, доллар на межбанке снова начал дешеветь
23:21 20.03.2018 |
Курс доллара на межбанке 20 марта потерял 8 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,31-26,35 грн. А мог рухнуть и еще сильнее, если бы Нацбанк неожиданно не вышел на торги с покупкой валюты по запросу лучшего курса, и не приобрел до обеда $10 млн. по 26,31 грн./$. Вероятно, чиновники хотели хотя бы частично отбить часть из проданных $88 млн. на торгах 15-16 марта.
Казначеи высчитали, что без центробанка безналичные котировки могли сегодня просесть к 26,25-26,28 грн./$. Его появление замедлило укрепление гривни, которая, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, на пике стоила 26,40-26,44 грн./$, и на минимуме опускалась к 26,27-26,32 грн./$.
«Укреплению гривны способствовала комбинация факторов: активное предложение экспортеров, нуждающихся в гривне для проведения квартальных платежей, проведение планового аукциона Минфина по размещению ОВГЗ и потребность его участников в гривне, сокращение спекулятивной составляющей на фоне сближения курсов наличного рынка и межбанка», - объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
По его данным, остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,7 млрд. грн (до 56,1 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 2,2 млрд. грн. (до 41,2 млрд. грн.).
Объем торгов на межбанке подрос со вчерашних $304,48 млн. до $365,96 млн.
Из числа наиболее активных продавцов доллара выделяли Приватбанк, ПУМБ и Укрсоцбанк, а из покупателей (кроме Нацбанка) - Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и Ситибанк.
Общее спокойствие межбанка позволило опустить ценники и в кассах банков.
«Наличный рынок снизился и сократил опережающий курсовой разрыв с межбанком: утренний уровень котировок составил 26,40-26,47 грн./$, к середине дня опустился к 26,34-26,41 грн./$», - рассказал Куринной.
Сегодняшние валютные продажи взбодрили банкиров, и они перестали говорить о подорожании доллара: начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко ждет 21 марта старт межбанка в рамках 26,29-26,35 грн./$, Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 26,25-26,35 грн./$. А их коллеги настроены еще оптимистичнее.
«Завтра, по-видимому, курс попытаются опять снизить, возможно к 26,20 грн./$», - отметил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Большие надежды финансисты возлагают на результаты сегодняшнего аукциона Минфина, который размещал не только валютные, но и гривневые облигации внутреннего госзайма.
«На рынке в принципе есть устойчивый интерес к нашим долговым бумагам. Не корпоративным, а именно к государственным. Где риски ниже, а ставка предлагается на уровне 17-17,5% годовых. Главное, чтобы были лимиты, и ОВГЗ будут брать», - считает Юрий Гриненко.
При этом, правда, финансисты продолжают отмечать внешнее давление.
«Факторами давления на курс гривны остаются приближение периода возмещений НДС и ожидания усиления курсовой волатильности на мировых рынках по итогам монетарных решений Федрезерва США и Европейского Центробанка», - резюмировал Олег Куринной.
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