Финансовые новости
- |
- 20.03.18
- |
- 23:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минюст арестовал все активы Газпрома в Украине
23:00 20.03.2018 |
Все активы российской энергетической компании "Газпром" арестованы на территории Украины во исполнение постановления Антимонопольного комитета страны. Об этом во вторник, 20 марта, сообщил украинский министр юстиции Павел Петренко.
Под арест, в частности, попало имущество компаний "Газпром сбыт Украины" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".
По словам Петренко, в соответствии с приговором суда корпорация, признанная виновной в злоупотреблениях на украинском энергорынке, обложена штрафом в размере 6 млрд долларов (около 4,8 млрд евро).
"Часть средств мы уже списали. Все, что было у "Газпрома" на территории Украины, описано, арестовано и взыскано в пользу госбюджета. Это более 100 млн гривен (около 3 млн евро)", - пояснил он. Павел Петренко уточнил, что будет добиваться выполнения приговора суда и в других странах, с которыми у Киева "есть соответствующие договоры".
Общий объем задолженностей - 8,5 млрд гривен
Министр также уточнил, что с учетом других задолженностей российская сторона должна Киеву порядка 8,5 млрд гривен (около 263 млн евро).
Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" доплатить украинскому "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов (около 3,7 млрд евро) за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинской компании 2,56 млрд долларов (около 2,3 млрд евро).
Арбитраж при этом отклонил требования украинской стороны о пересмотре транзитного тарифа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством.
"Газпром" назвал решение асимметричным и позднее объявил, что расторгает контракты на поставки и транзит газа с "Нафтогазом". Позднее российская компания обжаловала решение Стокгольмского арбитража.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что рассказала Савченко в свое оправдание
|Специальные налоги и договоры: какую концессию получит украинский бизнес
|Липовые ОСМД получают контроль над имуществом киевлян
|Данилюк: якби Мінфін не ламав схеми, нас би всі любили
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Не только финансы. Как Бюро финбезопасности ограничит полномочия НАБУ
|Раскачка валютного рынка в начале недели не переросла в изменение курса доллара на межбанке
|По итогам 2018 года дефицит госбюджета Украины составил 1,6% ВВП
|Главы МИД стран ЕС договорились избегать поддержки популистов в Украине
|Порошенко внес в Раду законопроект о валюте
|Единая партия отменяется. Новая перезагрузка старых элит
|Если бы не война, мы бы сожгли Раду: Кто и зачем возрождает МихоМайдан
Это интересно
|Марк Цукерберг за один день потерял 6 миллиардов долларов
|Платтсбург первым среди американских городов запретил добычу криптовалюты
|Умная вытяжка Xiaomi Yunmi EyeBot получила камеру, систему шумоподавления и искусственный интеллект
|В IBM построили блокчейн-компьютер размером с крупинку соли
|Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»
|Дебют смартфона Oppo R15: экран Full HD+ и три камеры
|Как маленькая хитрость помогает достичь больших целей