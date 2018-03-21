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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что рассказала Савченко в свое оправдание

19:52 20.03.2018 |

Политика

 

Политик прокомментировала выдвинутые Генпрокуратурой против нее обвинения и поделилась новыми подробностями о своей деятельности, передает "ДС".

Жертва режима

Например, Савченко утверждает, что Администрация президента якобы трижды приказывала ее ликвидировать, однако ее каждый раз предупреждали силовики.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации, от Администрации Президента, от Тарана (экс-заместитель главы АП), вскоре после этого он умер. Второй раз меня предупредили из службы внешней разведки, что есть приказ на ликвидацию с Банковой. Моя сестра лично ездила встречаться с Кондратюком Валерием, чтобы это остановить. Третий раз - назвали подразделение спецсил, которое будет выполнять эту работу. Я поняла, что четвертый раз могут не предупредить", - заявила нардеп.

Она добавила, что у нее была задача "как можно ближе приблизить тех, кому была поставлена задача по моей ликвидации". В качестве таких приближенных Савченко назвала некий объект "А", который состоял не из одного человека, и некий объект "Б". Также она говорила об объектах с другими буквами, но непонятно имела ли она ввиду людей, которых к ней "подсылала власть".

Убить всех

Савченко пояснила, что сознательно "делала сюрреализм", обсуждая с "объектом А" сценарии насильственного свержения власти, убийства украинских политиков, обрушение купола Рады и так далее. По словам Савченко, все эти разговоры писались и будут показаны ГПУ в качестве доказательств ее вины в подготовке теракта.

В частности Савченко рассказала о схеме ликвидации руководства страны, в том числе во время дня рождения секретаря СНБО Александра Турчинова, куда предложил поехать некий объект "А" и где собирается "вся политическая тусовка": "Объект А предложил съездить на день рождения Турчинова, где собирается вся политическая верхушка и очень пышно, в такое сложное время для Украины, праздновала свои очередные праздники. Мы разрабатывали и расставляли схемы: где можно, как можно, какими методами можно ликвидировать верхушку власти. Все это объект А постоянно записывал на аппаратуру при нем - так называемый "глухой телефон", - рассказала Савченко.

Однако, по ее словам, это были далеко не единственные идеи физически ликвидировать верхушку украинской власти.

"Я даже узнала другие идеи. В парламенте от коллег, когда я шутила на эту тему: "А не двинуть бы сюда гранатой?" Коллеги посоветовали лучше в фильтровую систему запустить газа и сделать газовую камеру. И такие моменты тоже разрабатывались", - заявила Савченко.

Не убить всех

Но в итоге политик заверила, что она не собирается убивать даже "таких мразей", а как военный "заточена на внешних врагов".

"Завтра с пеной у рта Луценко будет доказывать с видеозаписями, фиксациями, доказательной базой моего телефона, и весь этот абсурд, который нарисовали они сами. Но они не служили в армии, и поэтому не понимают, что такой человек не станет убивать даже тех мразей, которые являются внутренними врагами, такой человек заточен на внешних врагов", - в частности заявила Савченко.

Однако через минуту добавила, что "никогда не предполагала в мыслях, что Верховную Раду можно подорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными".

"Никогда в жизни не взорвалась бы в Раде ни одна граната, если бы там была хоть какая-то одна невинная душа", - сказала нардеп.

Кроме того, Савченко заявила, что почему-то сознательно подигрывала спецслужбам, которые собирали на нее компромат.

В гости к сепаратистам

Политик призналась, что на оккупированных территориях Донбасса бывала дважды.

По словам Савченко, она впервые посетила оккупированную территорию с тем, чтобы "увидеть пленных и выявить их". А во второй раз, сообщила депутат, - "для того, чтобы предупредить их об освобождении и о том, что освобождены будут не все".

"Я прекрасно понимала, как будет затягиваться ситуация и почему она политически выгодна в первую очередь Порошенко, в том числе. Как политически выгодно разыгрывать бонусы опять-таки военнопленных. Поэтому мне надо было предупредить ребят для того, чтобы потом они не накладывали на себя руки, чтобы потом у них не было депрессии", - пояснила Савченко.

По ее словам, они должны были понять, что если "при первом освобождении не попали на украинскую территорию, то в другой раз они будут обязательно освобождены".

Взяла поиграть

Что касается оружия террористов, вывозимого из зоны АТО, то Савченко заявила, что якобы в рамках спецоперации участвовала в его тестировании.

"Когда были проведены спецоперации с оружием, я была приглашена на тестирование этого оружия в формуле той легенды, которую мы придумали, как мы будем использовать это оружие. Будут съемки военных частей и полигонов, заметьте, с украинских подконтрольных территорий. Как и кто испытывает оружие? Оружие противника испытывать всегда интересно. К этому должен иметь доступ каждый солдат, чтобы понять, как оружие тебя может убить и как от него защититься", - рассказала нардеп.

Также Савченко сообщила, что со своими людьми вывозила оружие из АТО, чтобы уточнить его маркировку и узнать откуда идут поставки оружия на Донбасс.

Пистолет от Парубия

Комментируя инцидент с оружием в своей сумке во время работы в Раде, парламентарий снова напомнила, что у нее есть наградной пистолет, который ей подарил спикер ВР Андрей Парубий.

"У меня есть наградное оружие - пистолет, который мне вручил Андрей Парубий. У меня есть на него официальное разрешение. Поэтому это не является никаким запрещенным предметом. Относительно гранат, ядерных боеголовок и всего остального, что мне нарисовали в сумочке, это подпадает пока под действующую статью Конституции 80, где сказано, что народного депутата никто не вправе обыскивать", - сказала Савченко.

При этом заверила, что готова сдавать оружие при входе в Раду, если там будет официально введена сейфовая система.

"Я готова показывать содержимое сумочки службе охраны каждый раз. У меня нет запрещенных предметов. А оружие есть практически у каждого народного депутата. Впрочем, если в Раде будет введена сейфовая система, где народные депутаты смогут составлять свое оружие, я буду выполнять закон", - сказала Савченко.

Зачем весь этот цирк?

На вопрос, зачем она, зная, что ее записывают, рассказывала "объектам" о планах по насилию против власти, Савченко ответила: "Важно было завести эту ситуацию максимально далеко для правдоподобности. Я знала о каждом шаге, что следят за мной. Я действительно рисовала карты, так же вы увидите пару видео. Одно, которое сделал объект А, как выглядит купол Верховной Рады и насколько он уязвим. Второе видео, которое я сделала, как выглядит купол изнутри и насколько он уязвим. Все что надо понять, то что кажется полным абсурдом, власть воспринимает как серьезное. Почему? Потому что, если возможен абсурд в политике, то он возможен и в реальной жизни", - сказала нардеп.

"Для чего мне это было делать? Для того, чтобы власть понимала, что это возможно. Чтобы власть радовалась и потирала руки, что напали на след, что вот они поймают Савченко - агента Кремля", - добавила Савченко.

По ее словам, у власти нет никакой привязки к Кремлю."Моей задачей было создавать эту абсурдную ситуацию, чтобы ВСУ об этом слышали, чтобы они гудели, чтобы "объекты "В", "Ж", "С", "Е" начинали понимать, как они могут сделать это без меня", - отметила Савченко.

"Никогда в жизни не допускала даже в мыслях и не допущу, чтобы такие мысли возникли у кого-то, что ВР можно взорвать так, чтобы погибли невинные вместе с виновными. Так может действовать только власть, пришедшая на крови Майдана - им было безразлично, умирают виновные или невинные люди. Им нужна была кровь, чтобы прийти", - заявила нардеп.
 

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