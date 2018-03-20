Липовые ОСМД получают контроль над имуществом киевлян

Денис Вергун / UBR.ua

По столице прокатилась волна созданий фейковых ОСМД. Злоумышленники, как правило, не имеют к общей собственности жильцов никакого отношения, регистрируют подставные объединения в другом городе, и получают полный контроль над домом.

В обход законодательству, из-под ведомства ЖЭКов и ЖСК в Киеве аферисты уже вывели 16 домов. Из десяти районов Киева нетронутыми остались пока только два - Днепровский и Шевченковский. Зато в некоторых других зарегистрировано сразу по два, а то и по четыре таких «рейдерских» захвата.

В департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА UBR.ua подтвердили такие прецеденты и отметили, что и они, и полиция уже занимаются этим вопросом. Липовые объединения регистрирует некая фирма в Ирпене. Хотя по факту там находится частный дом.

При этом, мошенники сильно не заморачиваются правильностью оформления всех документов - в заявке на регистрацию корректно указывают только адрес дома в Киева. Площадь, количество квартир и жильцов, даже их фамилии пишут «с потолка». Работу аферистам упрощают законодательные пробелы, согласно которым процедура создания ОСМД проходит по упрощенной форме, как и для любого другого юрлица.

Чем чревато

Первое, что грозит жильцам отжатых домов - аферисты могут начать обслуживать здание по придуманным заоблачными тарифам. Кроме того, липовый председатель ОСМД может распродать имущество дома и исчезнуть с деньгами. Вариантов немало, говорят юристы.

Если в доме регистрируется фейковое ОСМД, к нему также переходят все права по распоряжению счетами, объектами общей собственности, право заключать договора. «Председатель» такого объединения может подписать контракт на услуги, собрать под этот договор деньги жильцов, снять их со счета и исчезнуть.

В результате чего, к жильцам выбивать долги приходят исполнители: услуги ведь оказаны, но не оплачены.

«Если жильцы платят на консолидированный счет ОСМД, а не каждый напрямую исполнителю, то долг возникает уже у жильца (собственника квартиры). Если же долг у самого ОСМД, то с молотка могут уйти нежилые помещения», - подметил в разговоре с UBR.ua адвокат Дмитрий Гутгарц.

Мошенники даже могут заполучить все нежилые помещения в доме. В крайнем случае, сдать его в аренду своим людям, скажем, за 1 грн. Но это маловероятно, говорят юристы, поскольку аферисты больше настроены побыстрее заполучить деньги или дорогостоящие инженерное оборудование дома и исчезнуть.

Что делать



Жителям пострадавших домов прежде всего советуют обращаться к госрегистраторам (обычно они находятся в городских Центрах предоставления админуслуг), брать выписку из регистрационного дела, собирать подписи реальных жильцов, и обращаться с этим пакетом в прокуратуру и полицию. Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА также подключается к помощи жителям пострадавших от рук мошенников домов.

Но в первую очередь, советуют юристы, нужно взять под контроль новосозданное ОСМД и провести выборы нового, законного состава правления.

«По большому счету, если жильцы узнают, что у них в доме создано «фейковое» ОСМД, то бороться с ним очень просто. Если оно не успело натворить пакостей, нужно всего лишь провести переизбрание правления и ревизионной комиссии, переписать устав (при необходимости) и начать управлять своим домом. Если же не успели вовремя - придется заниматься его ликвидацией, и пытаться исправлять косяки. Не исключено, что с привлечением полиции и судов. Сложнее всего вернуть помещения. Даже через суд добиться этого будет непросто», - заметил юрист Владимир Блащук.