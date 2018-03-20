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ICU прогнозирует в 2018 рост ВВП 3% при инфляции 12,5% и курсе доллара 28,5 UAH на конец года
14:01 20.03.2018 |
Группа ICU прогнозирует в 2018 году рост ВВП 3% при инфляции 12,5% и курсе гривны 28,5 UAH/USD на конец года.
Об этом говорится в материалах ICU, передают Українські Новини.
Отмечается, что инфляции прежде всего будет содействовать рост доходов населения: рост социальных выплат и зарплат.
Кроме того, фискальная политика перед выборами направлена на увеличение расходов на социальные и инфраструктурные проекты.
Прогнозируется, что инфляция и дефицит внешней торговли ослабят гривну в конце текущего года до уровня 28,5 UAH/USD.
Однако в ближайшие несколько месяцев ряд факторов может содействовать укреплению национальной валюты.
Дефицит внешней торговли продолжит расти со значительными рисками ускорения.
ICU ожидает, что рост дефицита внешнеторгового баланса в текущем году достигнет 7 млрд долларов.
Это будет результатом роста спроса на импортные товары.
Значительную угрозу несет рост цен на нефтепродукты и газ.
Как сообщали Українські Новини, по прогнозам НБУ, в текущем году рост экономики ускорится до 3,4% (предыдущий прогноз 3,2%), а в 2019 до 2,9% (ранее прогнозировалось 3,5%).
Прогноз на 2020 остался неизменным - 2,9%.
При этом Национальный банк сохраняет прогноз роста потребительских цен на уровне 8,9% по итогам 2018 года.
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