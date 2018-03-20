ICU прогнозирует в 2018 рост ВВП 3% при инфляции 12,5% и курсе доллара 28,5 UAH на конец года

Группа ICU прогнозирует в 2018 году рост ВВП 3% при инфляции 12,5% и курсе гривны 28,5 UAH/USD на конец года.

Об этом говорится в материалах ICU, передают Українські Новини.

Отмечается, что инфляции прежде всего будет содействовать рост доходов населения: рост социальных выплат и зарплат.

Кроме того, фискальная политика перед выборами направлена на увеличение расходов на социальные и инфраструктурные проекты.

Прогнозируется, что инфляция и дефицит внешней торговли ослабят гривну в конце текущего года до уровня 28,5 UAH/USD.

Однако в ближайшие несколько месяцев ряд факторов может содействовать укреплению национальной валюты.

Дефицит внешней торговли продолжит расти со значительными рисками ускорения.

ICU ожидает, что рост дефицита внешнеторгового баланса в текущем году достигнет 7 млрд долларов.

Это будет результатом роста спроса на импортные товары.

Значительную угрозу несет рост цен на нефтепродукты и газ.

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам НБУ, в текущем году рост экономики ускорится до 3,4% (предыдущий прогноз 3,2%), а в 2019 до 2,9% (ранее прогнозировалось 3,5%).

Прогноз на 2020 остался неизменным - 2,9%.

При этом Национальный банк сохраняет прогноз роста потребительских цен на уровне 8,9% по итогам 2018 года.