Не только финансы. Как Бюро финбезопасности ограничит полномочия НАБУ

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Новый антикоррупционный орган - Национальное бюро финансовой безопасности рискует стать главным политическим конкурентом НАБУ.

Текст законопроекта нардепа от БПП Нины Южаниной о создании Национального бюро финансовой безопасности, который на этой неделе зарегистрирован в Верховной Раде, подтвердил предположения о том, что новый орган с труднопроизносимой аббревиатурой НБФБ, будет призван не только бороться с финансовыми злоупотреблениями, но и станет своеобразным предохранителем от слишком уж вольготно себя чувствующего НАБУ.

В документ о создании НБФБ заложено достаточно полномочий, которые позволят новостозданному органу, во-первых, перетянуть на себя большое число коррупционных дел НАБУ, во-вторых, сами работники НБФБ будут для детективов НАБУ недоступны, ну и в-третьих, в отличие от НАБУ у президента будет достаточно возможностей держать финансовых расследователей под собственным контролем.

Разумеется, в парламенте многие нормы законопроекта Южаниной будут "подчищены", однако даже если часть широких полномочий за органом финансовой безопасности будет сохранено, то НБФБ станет если и не "убийцей" НАБУ, то серьезным инструментом сдерживания и противовеса для ведомства Артема Сытника.

Однако не будем забегать вперед, а попробуем разобраться, что из себя будет представлять НБФБ в версии законопроекта Южаниной. Законопроект определяет, что НБФБ будет государственным правоохранительным органом, подотчетным президенту и Верховной Раде. Бюро будет состоять из центрального аппарата, подчиненных ему семи территориальных органов и тренингового центра. Последний будет заниматься подготовкой специалистов бюро.

Кроме того, в составе НБФБ будут созданы "подразделения физической защиты" с правом применения спецсредств и оружия, предусмотренным законом о Национальной полиции. Последнее по сути означает, что НБФБ станет еще одним силовым органом с правом не только проводить расследования, но и возможностью злоупотреблять силой, и оказывать давление на бизнес, с чем сейчас активно борется правительство при помощи программы "Маски-шоу стоп". И это далеко не единственный риск, сопровождающий создание НБФБ.

Возглавлять бюро будет директор, которого назначает и увольняет президент Украины. При этом Верховная Рада по инициативе не менее 150 депутатов будет иметь право обратиться к главе государства с предложением уволить директора. Правда такое обращение будет носить исключительно рекомендательный характер. Кроме того, Рада и президент будет иметь возможность выразить директору НБФБ недоверие, но только раз в году и только по результатам рассмотрения годового отчета. При этом критерии признания работы НБФБ неудовлетворительной в законопроекте не выписаны, что создает возможности с одной стороны для спекуляций, а с другой - президент может по сути уволить директора НБФБ по собственному усмотрению.

Срок полномочий директора НБФБ определяется на 5 лет, без права на второй срок, однако руководитель, пересидевший свой срок, остается де факто во главе ведомства до назначения следующего, что в украинской политической традиции может тянуться вечно. Президенту просто не нужно будет подписывать соответствующий указ под любым благовидным предлогом.

Но самое интересное и важное во всей процедуре назначения директора НБФБ - это как раз то, что предшествует решению президента. Согласно законопроекту, кандидаты на должность директора НБФБ, должны быть определены конкурсной комиссией. Последняя должна состоять из 9 человек и формироваться по квотному принципу: трое от парламента, трое от президента и еще трое от Кабмина. У всех этих органов власти на то, чтобы определиться с кандидатами есть ровно 30 дней. И если кто-то не уложился в этот срок, то вместо них это делает другой орган власти. То есть, если президент за 30 дней не назначил людей в конкурсную комиссию, вместо него это делает парламент, если не назначила Рада, то - президент, если не назначил Кабмин, то это право переходит ВР.

Таким образом, президенту, чтобы получить большинство в комиссии, достаточно сорвать принятие решения о членах комиссии парламентом. Благо возможностей для этого более чем достаточно, от блокирования трибуны до удачно подгаданного времени старта 30-дневного срока.

После того, как конкурсная комиссия будет сформирована, она проводит конкурс и подает президенту две кандидатуры, одну из которых глава государства назначает директором. Примечательно, что контроль за деятельностью НБФБ осуществляют Гепрокуратура - структура президентской вертикали и общественный совет. Последний вряд ли будет играть сколько-нибудь существенную роль.

Кроме того, ежегодно должна проводится независимая оценка работы НБФБ комиссией из трех членов, два из которых будут назначаться парламентом, а один президентом. Эта норма похожа на историю с независимым аудитом НАБУ, но лишь внешне. Если неудовлетворительный отчет от аудиторов НАБУ является прямым и практически единственным основанием для отставки директора, то в случае с НБФБ законодательство, как уже отмечалось, размыто - во всяком случае пока президенту нигде не запрещается увольнять директора НБФБ по своему усмотрению.

При этом законопроект в части назначения и увольнения директора НБФБ создает очередную юридическую коллизию. Дело в том, что полномочия президента выписаны в Конституции. В частности и те, кого из руководителей органов власти он назначает на должности, и директора НБФБ там по понятным причинам нет.

Таким образом, Бюро финансовой безопасности скорее всего будет подконтрольно и лояльно президенту. При этом полномочия НБФБ частично будут перекрывать полномочия НАБУ и серьезная часть дел, которые сегодня подследственны НАБУ, в обязательном порядке перейдут в НБФБ, что заметно сузит возможности антикоррупционного бюро.

Прежде всего речь идет о практически всех коррупционных преступлениях, связанных с растратой или присвоением бюджетных средств, махинациями с НДС и рядом других финансовых преступлений. Кроме того, НБФБ получит особое право вносить в ЕРДР данные о уголовных производствах, говоря старой терминологией открывать уголовные дела, даже если это дело им не подследственно, что позволит НБФБ, например, завалить производствами все то же НАБУ.

Кроме того есть серьезный риск, что НБФБ и НАБУ смогут открывать параллельные уголовные производства по одному и тому же эпизоду, но с разной их квалификацией, что может привести к прямому конфликту между двумя структурами.

Также НБФБ получит право вытребовать материалы оперативно-розыскной деятельности от других силовых структур, в том числе и конфиденциальные, что дает Бюро финансовой безопасности возможность "сливать" информацию о деятельности НАБУ, в том числе и негласной, что практически нивелирует все преимущества НАБУ, в случае, если те наконец получат право на негласные следственные действия и провокацию взятки.

При этом руководство НБФБ не вносится в перечень чиновников, коррупционные действия которых расследует НАБУ. Получается, что сотрудники НБФБ с одной стороны будут располагать полномочиями вмешиваться в работу НАБУ и ограничивать его возможности, имея в то же время своеобразную индульгенцию от преследования со стороны подопечных Сытника.

Как видим, в том виде, в котором предлагает Нина Южанина, НБФБ, в случае его создания, может стать серьезным вызовом для НАБУ. С одной стороны, это окончательно превратит всю недавносозданную антикоррупционную инфраструктуру в поле для выяснения политических отношений. Но с другой стороны, стране может быть необходим некий противовес Антикоррупционному бюро, которое сегодня практически ни для кого в Украине неуязвимо, а после создания Антикоррупционного суда и получения права на самостоятельную слежку, прослушку и провокацию взятки, может получить возможность диктовать свою волю всем украинским политикам. В окончательном варианте закона о НБФБ, наверное, было бы неплохо соблюсти некоторый баланс между двумя этими крайностями.

