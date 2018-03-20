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Раскачка валютного рынка в начале недели не переросла в изменение курса доллара на межбанке
22:55 19.03.2018 |
По итогам торгов 19 марта курс доллара остался на пятничном уровне, закрепившись в рамках 26,38-26,43 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Торговля на межбанке носила рваный характер, без явно выраженного тренда. Но был и позитивный момент - торговля выровнялась самостоятельно, без помощи Нацбанка. Он сегодня не появлялся ни с запросом лучшего курса, ни с аукционом», - описал общие настроения начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«Торги сегодня проходили без выраженной инициативы и существенных объемов», - согласился с коллегой начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Общий объем торгов сократился с пятничных $404,24 млн. до $304,48. А движение котировок происходило в рамках 5 копеек.
«Рынок открылся на уровне 26,41-26,45 грн./$, ближе к 10:25 котировки снизились до 26,37-26,42 грн./$, однако уже к 11:20 вернулись к 26,42-26,47 грн./$. И в этом диапазоне и проходили до обеда. К этому моменту они сбалансировались, что позволило НБУ не принимать участие в торгах. После обеда гривна смогла еще укрепиться», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Из числа валютных продавцов сегодня выделяли ПУМБ, ING Bank, Укрсоцбанк и Приватбанк, хотя и отмечали сокращение последним клиентских продаж. А из покупателей - Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк и ProCredit Bank.
Банкиры сообщали о выплате Госказначейством 340 млн. грн. в качестве возмещения по НДС, подчеркивая крошечность суммы: ранее выплаты происходили в миллиардах гривен, иногда и по 10 млрд. грн. за раз. Это, конечно, демотивировало экспортеров к продаже валюты, но не сильно.
«Курсовые тренды дня обусловлены выжидательной позицией экспортеров, наличного рынка и потенциальных покупателей ОВГЗ на завтрашнем аукционе Минфина, на фоне подготовки участников рынка к проведению налоговых квартальных платежей и ожиданий возмещения НДС», - перечислил основные факторы Олег Куринной.
Курс в кассах 19 марта не повышался. Даже немного сдал позиции.
«Наличный рынок, хотя и сохраняет опережающий курсовой разрыв с межбанком, но прекратил рост: утренний уровень 25,56-26,62 грн./$ снизился к середине дня до 26,52-26,57 грн./$», - отметил Олег Куринной.
Минимальная цена доллара на продаже людям прибавила 13 копеек, и остановилась в понедельник на уровне 26,48 грн./$. Ее предлагал Банк Пивденный. А самый дорогой бакс, как и на прошлой неделе, держался на 27,0 грн./$: этот ценник ставили ВТБ Банк и Диви Банк.
Несколько крупных банков торговали возле максимальных отметок, в рамках 26,80-26,90 грн./$: Ощадбанк, ПУМБ, Universal Bank, Проминвестбанк.
Средний же ценовой диапазон на продаже валюты населению находился в диапазоне 26,60-26,70 грн./$. В нем работали Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Метабанк, УкрСиббанк, Правэкс-банк, Укрэксимбанк, ОТП Банк, Кредобанк и др.
Выкупали валюту у людей в рамках 26,0-26,53 грн./$.
На черном рынке провели небольшую раскачку. У менял день начался в рамках 26,57-26,63 грн./$, но очень быстро спекулянты попытали поднять рынок до 26,56-26,71 грн./$. Однако удержать котировки у этих значений так и не смогли. Сначала цены упали к 26,49-26,57 грн./$, а затем и к 26,45-26,54 грн./$.
На завтра финансисты дают достаточно спокойные прогнозы: Юрий Гриненко ждет старта межбанка в рамках 26,35-26,45 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает, что торговля уложиться в рамки 26,2-26,3 грн./$.
«Многое будет зависеть от размещения Минфином облигаций внутреннего госзайма. Он выходит с внеплановым размещением по евро и ожидается плановый выпуск гривневых ОВГЗ. Интерес к ним есть. Так что, если будет заводиться валюта, межбанковский рынок сможет ощутить рост долларовых продаж. В целом рынок постепенно сбалансируется, что получает положительную оценку», - отметил Гриненко.
Финансисты рассчитывают, что межбанк сможет и сам выровняться по спросу и предложению. Они уверены, что Нацбанк не будет появляться на торгах без лишней необходимости и существенных курсовых раскачек.
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