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Порошенко внес в Раду законопроект о валюте
Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о валюте.
Соответствующий законопроект №8152 зарегистрирован в парламенте 19 марта, передают Українські Новини.
Текст документа на данный момент отсутствует на сайте Рады.
Ранее Национальный банк сообщил, что законопроект "О валюте" предусматривает выдачу двух видов лицензий.
После принятия Верховной Радой соответствующего закона НБУ будет выдавать лишь генеральную валютную лицензию банкам и валютную лицензию для небанковских финучреждений, таких как валютообменные пункты.
Также понятие "валютный контроль" изменится на "валютный надзор".
При этом в Нацбанке добавили, что сумма, подпадающая под финмониторинг, увеличится до 300 тыс. гривен, а сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям (сейчас 180 дней максимум) не будут иметь ограничений.
Как сообщали Українські Новини, Национальному банку необходимо полгода переходного периода для согласования нормативных актов после принятия закона о валюте.
Национальный банк Украины рассчитывает на принятие Радой законопроекта "О валюте" в 2018 году.
9 августа 2017 Национальный банк обнародовал законопроект "О валюте" с собственными предложениями по введению новой модели валютного регулирования.
2 марта Национальный совет реформ под председательством Президента Петра Порошенко рассмотрел законопроект "О валюте", который будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду.
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