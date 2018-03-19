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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Единая партия отменяется. Новая перезагрузка старых элит

08:13 19.03.2018 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Жизнь элит теперь сосредоточена только на одной дате: 25 ноября. Это день, после которого нельзя объявить досрочные выборы. А значит, и президент будет вести себя иначе, и элиты могут начать "вить веревки" совсем по-другому.

Перевыборы: во-первых, это дорого

Начнем с самого простого, а будут ли досрочные выборы? Уже сейчас почти с полной уверенностью можно говорить, что эта идея затухла. Почему? Во-первых, это дорого. Элементарный расчет показывает, что любая партия, которая хочет пройти 5%-ный барьер, должна выложить около $50 млн. Потом через полгода нужно будет потратить еще $30-50 млн на президентскую кампанию (цифра зависит от того, какой результат хочет получить тот или иной политик). И, наконец, через год придется выложить еще $50 млн, чтобы попробовать выиграть перевыборы, которые в этих обстоятельствах выглядят почти неизбежными. Проще говоря, условный Рабинович, Ляшко или Тимошенко должны уже сейчас думать, где достать $130-150 млн на следующие полтора года.

У кого такие деньги есть? Пожалуй, только у трех политсил: БПП, "Оппоблок" и "Батьківщина" (ну и, конечно, у Коломойского). Но пока никто из названных партий не готов тратить такие деньги, разве что, кроме части БПП.

Есть и другой вопрос: "Что будет, если элиты не захотят проводить досрочные выборы?". Мы уже проходили эту историю в 2009 г., когда Ющенко захотел провести перевыборы, но парламент на это не согласился. Сейчас существует огромнейшая опасность, что ситуация может повториться. И это прекрасно понимают в Администрации президента. Также есть еще одна проблема, о которой осведомлены в окружении президента: досрочные выборы могут вызвать обратную реакцию мажоритарщиков, которые не захотят агитировать за Петра Порошенко. То есть досрочные выборы могут обозлить огромное количество потенциальных вип-агитаторов, которые пообещают поддержку сразу нескольким кандидатам в президенты, но попросту ничего делать не будут.

Перевыборы не нужны почти никому. А значит, их вероятность очень мала. Без поддержки элит выиграть парламентские, а тем более президентские, выборы будет крайне сложно. А потому пока говорить о том, что президент идет ва-банк, не приходится. Для перевыборов нужны форс-мажорные обстоятельства, которые можно создать только искусственно.

С кем остался президент?

Как это ни парадоксально, но, актуализировав тему перевыборов, президент оказался в ситуации, когда все союзники начали ускорять свои центробежные движения. Во-первых, Арсений Яценюк уже официально объявил, что в единую партию не пойдет, а для того, чтобы "отрезать" пути к отступлению, публично заявил об этом на заседании фракции. При этом Яценюк пообещал поддержать Порошенко в президентской кампании.

Очень примечательно и то, что с этим отказом совпал по времени фильм канала "1+1" "Украина: сто дней над пропастью", который можно расценивать и как просто великолепный документальный фильм, и как начало кампании по исправлению имиджа "Народного фронта". Фильм построен на том, что если бы не Турчинов, Аваков, Коломойский и Яценюк, то страны просто не было бы. Проще говоря, все выглядит так, что НФ начал активную фазу по отбеливанию и "выходу из тени". И суть первой фазы этого отбеливания состоит в простой формуле: "Мы пожертвовали рейтингом ради того, чтобы все мы жили в Украине". Насколько эта тактика сработает, пока неясно, но начало получилось очень качественным.

Владимир Гройсман также отказался входить в единую партию, хотя и пообещал публично поддержать Порошенко в президентской гонке. Генпрокурор Юрий Луценко готов войти в единую партию и занять место Гройсмана. Но есть два маленьких "но": он не готов к досрочным выборам, что бы там не говорил его соратник Александр Третьяков о выходе из коалиции группы из двадцати нардепов. Второе "но" - он хочет начать избирательную кампанию с кресла премьера, а это почти нереально в нынешних раскладах в украинском парламенте. Поэтому он остается на своей нынешней должности.

Арсен Аваков играет собственную игру и никогда не был апологетом вхождения в единую партию с президентом. Кулуарные слухи о его переговорах с Тимошенко все больше обрастают какими-то обрывками полудостоверной информации, но в любом случае он понимает, что должность министра внутренних дел на выборах становится одним из ключевых элементов избирательной кампании для всех участников процесса. Многие эксперты ошибочно говорят об электоральных амбициях Авакова. На самом деле он давно уже является серым кардиналом, которому достаточно влиять на ключевых игроков, а не на депутатскую массовку. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать все его действия. И именно этой игре подчинены все его отношения с президентом.

Виталий Кличко подписал понятийное соглашение с Порошенко о том, что в будущей партии у него будет треть депутатов, и это уже третье или четвертое понятийное соглашение между ними. Кличко принял решение тянуть время и пока согласился с тем, что в президенты он не идет. В будущем все может измениться, но сегодня его ближайшее окружение считает, что ему нужно сидеть в Киеве и зарабатывать политические дивиденды именно здесь (окружению это более чем выгодно не только в политическом смысле). Ну а о том, как он пойдет на выборы парламентские, не знает даже сам Кличко. Поэтому пока он соглашается со своими теоретическими тридцатью процентами, хотя и не может гарантировать, что через полгода все не изменится.

У президента, безусловно, есть еще Кононенко, Березенко и прочие, но по большому счету это просто БПП. И пока не ясно, будет ли в этом новом-старом БПП присутствовать Кличко.

Регионы просят информации

Будущие кампании невозможно проводить без региональных элит. И здесь мы сталкиваемся с уникальной ситуацией: впервые за все 25 лет региональные элиты не получают никаких внятных сигналов из Киева. Конечно, из Администрации президента они получают какие-то распоряжения о том, что надо составить паспорт округов, назвать каких-то кандидатов, но по-настоящему к губернаторам относятся в лучшем случае как к "передастам". Им никто не объясняет, что их ждет, их не собирают для идеологической накачки и в конце концов им просто не звонят с задушевными беседами. Все происходит наоборот - губернаторы под любым благовидным предлогом едут в Киев, чтобы по крупицам собрать информацию. Потом этот "испорченный телефон" возвращается в свой регион и рассказывает в своем узком кругу (зачастую не особо интеллектуальном) услышанную информацию, - и так рождаются самые нелепые слухи. Помноженные на то обстоятельство, что губернаторы уже давно не располагают полнотой власти в своих вотчинах.

В целом уже сейчас можно говорить о том, что на этих выборах губернаторы, которые всегда были основой всех избирательных кампаний, будут играть роль статистов. Кампания 2014 г. играет злую шутку с Администрацией президента. Тогда губернаторы и вправду были не то что слабы, а просто ритуальными фигурами. И тогда их роль отыграли региональные князьки, которые и стали локомотивами на местах, а потом депутатами-мажоритарщиками. За четыре года ничего не изменилось. Была создана такая модель управления, при которой губернатор перестал быть первым человеком в области. Чаще всего он не выходит за рамки определенных влияний на какие-то объединенные территориальные общины. Во всем остальном он играет роль такого себе надувателя щек.

Уже неоднократно говорилось о том, что пресловутой вертикали власти нет. Сейчас, безусловно, будут сделаны попытки поменять несколько губернаторов, но это ничего не решает по одной простой причине: в АП почему-то сочли, что на выборах губернаторы не нужны. А это начало развала той системы "государевых глаз", которую в свое время выстроил Кучма и которая эффективно работала много лет.

Так называемая "стратегическая семерка" или теперь уже "девятка", пока даже не соизволила опуститься до уровня регионов. Это еще не критично, но время уже начинает работать против небожителей: люди на местах стали жить слухами, и им хочется как-то выпустить пар, начав получать четкие указания. Попросту говоря, региональные князьки готовы предавать своих сюзеренов в силу отсутствия элементарной коммуникации.

Кто даст админресурс?

На сегодняшний день админресурса общегосударственного уровня нет ни у кого. Децентрализация дошла и сюда. Ни силовики, ни губернаторы, как уже выше было сказано, не работают на одну вертикаль. Но все же можно выделить три главнейших элемента, которые способны сформировать админресурс, если, конечно, захотят.

Влиятельные мэры, милиоционеры и улица - вот три кита, на которых будет держаться админресурс образца 2019 г. Однако, во всяком случае, пока очень часто мэр находится в конфликте с главным полицейским, а тот, в свою очередь, в полной дискоординации с "народным дружинником".

Может ли кто-то один воспользоваться этой триадой в общенациональном масштабе? Пока это вопрос риторический, но опыт подсказывает, что до первого тура президентских выборов это вряд ли произойдет.

Сейчас полиция еще не включилась в предвыборный процесс, а мэры не понимают, на кого им ставить (улица же пока только набирает сторонников в свои ряды, она еще не готова к серьезным играм). На сегодняшний день вся эта триада даже не приступила к "тренировкам", но уже через три-шесть месяцев мы увидим первые альянсы (мезальянсы) по построению админресурса. Хотя говорить о том, что кто-то сможет выстроить единую вертикаль по всей стране, пока можно с очень большой натяжкой. Зато с огромной долей уверенности можно предположить, что в первом туре президентских выборов не будет никакой единой вертикали. А во второй тур выйдет тот, кто сможет собрать максимальное количество осколков вышеупомянутой триады (мэры, полиция, улица).
Все решат предатели

Голосование во втором туре президентских выборов у нас всегда происходит по одной схеме: все решают предатели. В 1994 г. Леонид Кравчук проиграл потому, что несколько руководителей южных регионов дали команду расслабиться и не обращать внимания на определенные вещи. В 1999 г. победа Кучмы была предрешена благодаря предательству внутри "каневской четверки". В 2004-м Янукович проиграл благодаря не только Майдану, но и тому, что Кучма не захотел занимать жесткую позицию. В 2010-м Янукович победил только благодаря Ющенко, который стал вождем "протывсихив". Второй тур 2019 г. может стать великим праздником и даже торжеством предателей. Уже сейчас носители админресурса не скрывают, что вначале будут работать всех одновременно, а поставят на того, кто будет иметь наилучшие шансы выиграть во втором туре. Впрочем, это не так уж и плохо: во всяком случае, в первом туре может быть сохранена интрига и конкурентность.
 

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29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

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